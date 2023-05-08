День памяти и День Победы - что думают об этом киевляне

Как в Киеве отмечают День памяти и примирения 8 мая и думают об инициативе Зеленского не отмечать День Победы 9 мая. Репортаж DW.

День памяти и примирения, отмечаемый в Украине 8 мая еще с 2015 года, в канун Дня Победы 9 мая, начался в Киеве с ночной атаки дронов типа Schahed. "Самая массовая атака за все военное время" - так назвал это нападение мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, все 36 запущенных Россией "шахедов" были сбиты силами украинского ПВО. Однако их обломки упали на город, в результате чего пять человек получили ранения и были повреждены несколько домов.

Никаких массовых мероприятий 8 и 9 мая

Мэр Киева Владимир Кличко Фото: Andrew Kravchenko/AP/picture alliance

В то время, как киевский мэр осматривал пораженные обломками дронов здания, его заместители по случаю Дня памяти и примирения возлагали цветы к Могиле неизвестного солдата в почти безлюдном парке Славы. Как и с начала полномасштабного вторжения России в Украину, 8 и 9 мая из соображений безопасности в украинской столице не запланировано никаких массовых мероприятий. В Киеве правоохранители усиленно патрулируют улицы, парки и скверы, особое внимание уделяется местам возможных возложений цветов. Кроме того, заранее сообщалось о возможных провокациях и возможной подготовке вражеских ударов в майские дни вплоть до 9 мая.

Большинство опрошенных корреспондентом DW прохожих на улицах говорили, что ночное нападение 8 мая для них было ожидаемо. В то же время, люди уверены, что украинская ПВО способна их защитить от российских ударов. "Конечно, не следует пренебрегать тревогами, но и в бомбоубежище каждый раз ночью не набегаешься", - сказала одна из женщин. Несмотря на ночную атаку, утром Киев опять страдал традиционными автомобильными пробками, а прохожих на улицах не стало меньше.

Неожиданная инициатива Зеленского

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представил в Верховную раду законопроект, учреждающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. "Именно 8 мая величие победы над нацизмом вспоминает большинство народов мира", - так объяснил свою инициативу президент. А 9 мая, вместо Дня победы он предлагает отмечать День Европы. "Сегодня я подписал соответствующий указ, и ежегодно с завтрашнего дня, 9 мая, мы будем чествовать наше историческое единство - единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм", - заявил Зеленский.

Большинство опрошенных корреспондентом DW прохожих на улицах неподалеку от монумента Неизвестному солдату восприняли президентскую инициативу либо нейтрально, либо положительно. "Кто нам запретит праздновать 9 мая так, как мы привыкли? Будем праздновать и 8, и 9 мая", - сказала Татьяна, женщина среднего возраста. Пенсионер Николай Трофимович был настроен более скептически. "Мне 84 года, у меня льготы, как и у всех "детей войны". Раньше 9 мая было большим праздником, сейчас все меняется. Правильно ли это, еще увидим", - сказал он.

Спешивший по делам 35-летний Артур, проходя мимо Мемориала неизвестному солдату, воспринял новость об изменении статуса майских праздников с энтузиазмом. "Этот день российского "победобесия" на 9 мая мне кажется самым циничным изо всех их праздников. Что они празднуют? Украина заплатила за победу над нацизмом 10 миллионами жизней, и это следует отмечать, как память о жертвах, а не праздновать", - считает мужчина.

В то же время двое молодых студенток ближайшего ВУЗа обрадовались учреждению 9 мая Дня Европы. "Это замечательно! День Европы - это круто!", - сказали они. До сих пор в столице Украины дни Европы отмечали в последнее воскресенье мая, когда праздновался День Киева.

Отношение к памяти о Второй мировой войне меняется

"День победы во многих странах отмечается именно 8 мая, потому что это историческая правда", - отметил в интервью DW директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович. По его словам, то, что в СССР и в находившихся под его влиянием странах начали отметить 9 мая как День победы, было "смещением истинного ракурса на политическую волю советского руководства". Поэтому сейчас в Украине происходит "восстановление исторической справедливости", - убежден Дробович.

По его словам, с каждым годом возрастала доля людей, отмечавших 8 мая как День памяти и примирения в Украине. "С 2015 года эта европейская традиция продвигается и обсуждается в стране, постепенно вводится в исторический контекст. Мы каждый год готовим просветительские материалы для молодежи, рассказываем об этом. У нас же демократическая страна, никто не запрещает прийти именно 9 мая возложить цветы к советским памятникам, но на государственном уровне нет смысла отстаивать пропагандистские и исторически некорректные даты", - считает директор Украинского института национальной памяти.

Война России против Украины повлияла на отношение украинского общества к памяти о Второй мировой войне. Согласно опросу Киевского международного института социологии, проведенному в январе 2023 года, 62 процента украинцев поддерживают 8 мая именно как Дня памяти и примирения. А праздновать 9 мая как День победы над нацизмом готовы только 22 процента опрошенных. 62 процента украинцев за то, чтобы уважать жертвы всех, кто погиб или пострадал во Второй мировой войне. А еще 85 процентов опрошенных считают Советский Союз ответственным за начало Второй мировой войны. Кроме того, 68 процентов респондентов признали, что нападение России на Украину существенно изменило их взгляды на собственное прошлое и историю их страны.

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