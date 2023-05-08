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Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев
Посол Украины в ФРГ Алексей МакеевФото: BeckerBredel/IMAGO
ПолитикаГермания

Макеев: В Украине будет День Победы, когда мы защитим страну

Джулия Саудели
16 мин. назад

Не позволять российскую пропаганду на улицах немецких городов - вопрос внутренней безопасности Германии, заявил в интервью DW украинский посол в Берлине Алексей Макеев.

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Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев рассказал в интервью DW, почему украинские дипломаты не будут возлагать венки к советским мемориалам в Берлине, как он относится к решению суда разрешить демонстрацию российских символов в Берлине 8 и 9 мая, какое символическое значение для Украины имеет День Победы над нацизмом, а также довольны ли в Украине помощью Германии в борьбе с российской агрессией.

DW: В прошлом году ваш предшественник возложил венок к одному из советских мемориалов в Берлине в ознаменование годовщины победы над национал-социализмом в Германии и Европе. Вы не собираетесь делать то же самое в этом году. Почему?

Алексей Макеев: Украина и украинцы внесли очень важный вклад в победу и в  ликвидацию нацизма в Европе. Мы всегда говорили "никогда больше". Но, к сожалению, Российская Федерация принесла войну в Европу в 21 веке и использует в Украине почти те же методы, что и нацистская Германия. Я не могу пойти к советскому мемориалу, где манифестируется российская пропаганда о 1941-45 годах, забыв о пакте Молотова-Риббентропа, российском вторжении в Польшу, Финляндию и так далее.

Поэтому я решил, что мы возложим венок к мемориалу жертвам войны и тирании в Германии Нойе Вахе (Neue Wache). Мы пойдем туда вместе с украинской общиной мирно, с украинскими флагами. И я считаю, что мы должны поставить вопрос об ответственности Германии перед Украиной во время Второй мировой войны, поскольку это очень важная тема.

- Вы упомянули флаги. В прошлом году в Берлине (в годовщину окончания войны. - Ред.) были запрещены как российские, так и украинские флаги и символы. В этом году полиция Берлина снова попыталась принять такое решение, но суд его отменил. По данным на настоящий момент, будут разрешены как украинские, так и российские флаги и символы. Что вы об этом думаете?

- В пятницу я говорил с берлинской полицией и убедил ее не оспаривать решение суда по украинским флагам. Так что они будут на улицах сегодня, завтра и в ближайшие дни. И я знаю, что берлинская полиция оспорила решение суда о российских флагах, сегодня ожидается вердикт суда. К сожалению, все эти российские и советские флаги являются частью российской пропаганды. И я думаю, что это вопрос внутренней безопасности Германии - не позволять людям раз за разом демонстрировать на улицах пропагандистские лозунги России, которая при этом ведет настоящую войну на истощение против Украины.

- Это уже второе восьмое мая с начала российского вторжения в Украину. Какое символическое значение имеет этот день, учитывая значение Дня Победы для Кремля и текущую ситуацию войны?

- В Украине тоже будет День Победы, когда мы победим Россию и защитим нашу страну.

- Полиция Берлина преждевременно сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский должен посетить Берлин 13 мая. Что не так с коммуникацией? И увидим ли мы здесь украинского президента?

- Безопасность президента является одной из самых важных вещей, и по понятным причинам я не могу это сейчас комментировать.

- Германию в прошлом году критиковали за отсутствие или медленную военную и финансовую поддержку Украины. Сейчас мы видим, что отношения стали лучше, а Украина в большей степени довольна вкладом Германии. Вы ожидаете увеличения немецкой помощи, или вы довольны тем, как обстоят дела в данный момент?

- Мы работаем с нашими немецкими партнерами, чтобы они могли сделать больше. И да, поставки нового оружия, экономическая поддержка и помощь в восстановлении Украины - в этих сферах Германия начинает играть ведущую роль, и я ей признателен за это.

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