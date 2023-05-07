Посол Украины в ФРГ не возложит цветы к советским памятникам

Посол Украины в ФРГ принесет цветы к мемориалу жертвам войны и тирании в Германии. "РФ пытается присвоить победу над нацизмом и манипулировать этим в современном мире", - говорится в заявлении диппредставительства.

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев и другие дипломаты диппредставительства в этом году сознательно отказываются от возложения венков и цветов к советским мемориалам или местам с советской символикой в немецкой столице. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщили в дипмиссии.

В этом году посольство Украины запускает в Берлине новый формат по случаю Дня памяти и примирения 8 мая, а также, чтобы отдать дань всем жертвам Второй мировой войны.

Утром Алексей Макеев возложит цветы к главному мемориалу жертвам войны и тирании в Германии Нойе Вахе (Neue Wache) - вместе с госминистром МИД ФРГ Тобиасом Линднером (Tobias Lindner) и бургомистром Берлина Каем Вегнером (Kai Wegner).

Посол Украины посетит здание Рейхстага

Затем посол посетит здание Рейхстага, где будет организован совместный подход с депутатами бундестага от демократических фракций к историческим "граффити", сделанным украинскими военными, бойцами Красной Армии, в мае 1945 года.

Вечером команда посольства вместе с Макеевым присоединится к шествию в память об украинских жертвах Второй мировой войны, организованному украинскими объединениями Берлина, в частности - Віче Берлін, Платформа ТЮ и Альянс українських організацій.

"Российская Федерация пытается присвоить победу над нацизмом"

"Российская Федерация пытается присвоить победу над нацизмом и манипулировать этим в современном мире", - говорится в заявлении дипмиссии. "Мы подчеркиваем, что ни одна страна не имеет монополии на победу над нацизмом. Победа - это результат титанических усилий десятков государств и сотен народов", - указывается там далее.

"Сегодня наша страна защищает Европу и побеждает новый "нацизм", так называемый "рашизм". И в этой войне ФРГ является нашим союзником", - добавили в украинском диппредставительстве.

"Мы не будем возлагать цветы к местам, которые ретранслируют сталинскую и российскую пропаганду, вроде "За Родину", "За Сталина", "Великая Отечественная", "1941-1945", - отметила украинская сторона.

"Украина четко определила свое место в Европе и в мировой истории, и это одобрительно восприняли наши друзья и партнеры", - указали в посольстве.

Власти Берлина хотят предотвратить возможные провокации

Власти Берлина ранее объявили о намерении предотвратить возможные провокации в 78-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе, отмечаемую в западных странах 8 мая, и в празднуемый 9 мая в России День Победы. В этой связи полицией был введен запрет на размещение украинских и российских флагов 8 и 9 мая у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде.

Решение оспорили сначала в отношении украинских флагов, потом - в отношении российских. Полиция Берлина в связи с постановлением по российской символике обратилась с апелляцией в вышестоящую инстанцию - высший административный суд Берлина и Бранденбурга (OVG).

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