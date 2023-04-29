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КонфликтыУкраина

Посол Украины призвал ФРГ к новым поставкам вооружений

Павел Мыльников
1 ч. назад

Украине нужны зенитные комплексы, бронетехника, артиллерия и дальнобойные боеприпасы, заявил Алексей Макеев.

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Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал Германию к дальнейшей поставке вооружений Киеву в свете ожидаемого контрнаступления украинских войск. "Больше всего нужны зенитные комплексы, такие как IRIS-T SLM, Patriot и Gepard", - приводят издания медиагруппы Funke слова дипломата в субботу, 29 апреля. Кроме того, Киеву в кратчайшие сроки необходимо больше бронетехники, танков и артиллерийских систем, а также дальнобойных боеприпасов, добавил Макеев.

От скорости и объема поставок военной помощи зависит безопасность Европы, подчеркнул украинский посол. "Поражение России является гарантией нормальной жизни в Европе", - отметил дипломат.

В то же время Макеев одобрительно отозвался о прежних поставках вооружений Германией, особо выделив "стратегический и долгосрочный" подход ФРГ вместе с партнерами по НАТО. "Именно такой бесперебойный процесс необходим нам, чтобы добиться успеха на фронте", - указал посол Украины.

Танки Leopard 2, ЗСУ Gepard, БМП Marder и другая техника

Германия передала Киеву, среди прочего, 18 танков Leopard 2A6 с боеприпасами, 34 зенитные самоходные установки Gepard, 40 боевых машин пехоты Marder, а также зенитный ракетный комплекс Patriot и 2 системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Такие данные представлены в регулярно обновляемом перечне военной поддержки Украины, размещенном на сайте правительства ФРГ.

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