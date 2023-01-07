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Немецкие БМП Marder (фото из архива)
Немецкие БМП Marder (фото из архива)Фото: Armin Weigel/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Военный эксперт: Немецкие БМП Marder отлично подходят ВСУ

Николай Бердник
1 ч. назад

Как 40 боевых машин пехоты из ФРГ помогут Украине в войне с Россией, рассказал в интервью DW украинский военный эксперт Алексей Мельник.

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Германия передаст Украине около 40 боевых машин пехоты Marder. Технику планируется поставить в первом квартале 2023 года. Какую роль эти БМП могут сыграть в войне в Украине, оценил в интервью DW военный эксперт украинского Центра Разумкова Алексей Мельник.

DW: Зачем именно сейчас Украине нужны Marder, которые поставит Германия? Для наступления или для обороны?

Алексей Мельник: Разделение на оборонительные и наступательные вооружения - это условность. Это оружие является универсальным. Оно улучшает возможности Украины и для маневренной обороны, и для маневренного наступления. Подобная техника позволяет со значительной скоростью перебросить подкрепление туда, где обороняются наши позиции, где необходима огневая поддержка. Или, как это часто бывает, когда из обороны переходят в наступление.

Украинские военные на БМП советского производства
Украинские военные на БМП советского производстваФото: Gleb Garanich/REUTERS

Если наблюдать за операциями, проводимыми Украиной, то это было именно благодаря маневренности. Причем применялись не только бронетранспортеры, но и довольно легкие пикапы. Эта техника отлично вписывается в концепцию проведения маневренных наступательных или оборонительных боевых действий.

- БМП Marder трудно назвать современным оружием, это разработка начала 1970-х годов. Насколько эффективна эта техника сейчас, какие надежды возлагают на нее в Украине?

- Я не думаю, что Marder станет некоей "серебряной пулей". Ценность их - в том, что количество, которое будет поставлено в Украину, позволит укомплектовать примерно батальон. То есть это будет боевая единица, укомплектованная одним типом бронетехники. А что касается современности этого оружия, в принципе, то, чем начинала и продолжает воевать Украина, - это все образцы советских времен, с определенной модернизацией. То есть Marder - вполне современное оружие для нынешней войны.

- Некоторые скептически относятся к предоставлению западного оружия Украине, указывая, что у украинской армии нет опыта использования таких образцов вооружений, а также что могут возникнуть проблемы с обслуживанием и ремонтом из-за недостатка запчастей.

- Многие зарубежные обозреватели отмечают, насколько быстро украинцы способны осваивать технику, а также применять ее эффективнее, чем это предполагалось производителями. И еще: в Украине вам кто угодно скажет, что в местных гаражах можно получить сервис не хуже, чем на сертифицированной станции (технического обслуживания. - Ред.).

- В какой степени поставки Marder компенсируют нехватку бронированной техники в Украине?

- Пожалуй, неправильно говорить, что это капля в море. Но это явно не то количество, которое позволяет говорить о чрезвычайно большом вкладе. Если мы посмотрим на потери, можно назвать это пополнением утраченных запасов, но не их наращиванием.

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