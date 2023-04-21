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На одном из дневных заседаний конференции в Берлине
На одном из дневных заседаний конференции в БерлинеФото: Nikita Jolkver/DW
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Как Западу вести себя с Россией? Больше помогать Украине

Никита Жолквер
1 ч. назад

Самая эффективная политика в отношении Москвы - увеличение помощи Украине в войне, которую против нее развязала Россия. К такому выводу пришли участники международной конференции в Берлине.

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"Мы как будто кружим вокруг тарелки с надписью "Россия" и пытаемся понять, что это за блюдо и как с ним быть". Так подвела промежуточный итог дискуссии одна из участниц проходившей 20 апреля 2023 года международной конференции в Берлине "Россия и Запад. Уроки усвоены?"

Конференция, организованная берлинским Центром либеральной современности (Zentrum Liberale Moderne, LibMod), работала целый день - с десяти утра и до позднего вечера. Но все три первые панельные дискуссии проходили по принципу "Чатем-Хауса" - рассказывать о содержании выступлений можно, но без указания имени выступавших.

Четыре этапа войны России против Украины

Бурно обсуждались перспективы окончания войны России против Украины. Эту войну на конференции разделили на четыре этапа: попытка блицкрига с вынужденным отходом от Киева, сосредоточение боев в Донбассе, летнее контрнаступление ВСУ с российским ответом в виде дальнейших аннексий украинских территорий. Теперь - этап выматывающей, изнурительной войны с ожиданием весеннего наступления украинской армии.

Бои в районе Бахмута
Бои в районе БахмутаФото: Muhammed Enes Yildirim/AA/picture alliance

"Путин не в силах одержать победу, но даже плохая война для него лучше, чем плохой мир", - говорила немецкий военный эксперт, считающая, что российский президент тянет время, рассчитывая на нарастание внутренних конфликтов в самой Украине и усталости Запада, уменьшение его готовности оказывать Киеву военную помощь в прежнем объеме.

Впрочем, большинство участников конференции сочли, что западная поддержка Украины вооружениями явно недостаточная. "Не надо долго размышлять о том, что поставлять Киеву, а что нет, - говорилось на конференции, надо просто передавать то, что просит украинское правительство - боеприпасы, самолеты, обучать украинских летчиков управлять F-16".

Критика прозвучала и в адрес США, которые, с точки зрения одного из американских участников дискуссии, упустили момент. "Ядерный блеф Путина оказался действенным, Вашингтон спасовал, - говорил он. - А надо было сразу оказать Украине такую помощь, чтобы она уже в самом начале смогла дать отпор агрессии, взорвать Крымский мост, отрезать пути снабжения российской группировки".

Упущенное "окно возможностей"

О военной помощи Украине речь шла на конференции и вечером - на уже публичных панельных дискуссиях с участием немецких парламентариев.

Депутат Европарламента от партии
Сергей Лагодинский Фото: DW/E. Nikolaeva

Так, депутат Европарламента от партии "зеленых" Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky) заявил, что было "окно возможностей", которым Запад должен был воспользоваться "в начальный момент, когда Россия была в военном отношении дезориентирована и дезорганизована". "Мы бы оказали украинцам и украинкам куда большую помощь, если бы быстро поставили много вооружений, - заявил он. - И если украинская сторона теперь не добьется успехов, то ответственность за это ляжет на нас".

Депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза Йохан Вадепуль (Johann Wadephul) критиковал в этой связи "первоначальную нерешительность" и "промедление" канцлера Германии. Но в настоящее время, по его словам, Германия "делает столько, сколько, наверное, может делать, хотя это и не особенно много".

При этом, по оценке депутата, именно предстоящие несколько недель и месяцев будут решающими: "Мы можем забыть о всех сценариях дальнейшего развития событий, если в очень короткое время Украине не удастся перехватить военную инициативу и добиться военных успехов".

Внешнеполитический эксперт фракции социал-демократов Нильс Шмид
Нильс ШмидФото: Malte Ossowski/SvenSimon/picture alliance

Внешнеполитический эксперт фракции правящих социал-демократов Нильс Шмид (Nils Schmid), в свою очередь, обратил внимание на проблемы европейского и, в частности, немецкого ВПК, который не был готов к быстрому наращиванию производства вооружений и боеприпасов. Он также покритиковал Грецию и Турцию, которые, имея в своих арсеналах особенно много современных танков Leopard 2, пока не готовы поделиться ими с Украиной.

А ведь поставки Киеву западных вооружений потребуются и после окончания войны, заявил Шмид, "поскольку Украине будет нужна очень хорошо оснащенная, обученная, вооруженная и западной боевой техникой армия, чтобы быть в состоянии отразить возможное повторное нападение".

Можно ли иметь дело с Путиным?

Споры о том, какой курс следует проводить Западу в отношении России, вспыхивали и на "полузакрытых" панельных дискуссиях днем, и на публичных вечером. Звучало, например, предложение резкого ужесточения тона: потребовать от Кремля немедленно вывести российские войска из Приднестровья, из Грузии, убрать ядерное оружие из Калининградской области.

"Надо показать, что мы не боимся России, - говорил сторонник жесткого курса. - Россия должна научиться проигрывать, отказываться от имперского мышления, и даже последствия краха и развала России для нас окажутся не хуже, чем в случае продолжения ее войны против Украины".

Владимир Путин
Можно ли еще иметь дело с Владимиром Путиным?Фото: Aleksey Babushkin/SPUTNIK/AFP/Getty Images

Высказывались и более осторожные мнения. Так, один представитель немецких деловых кругов сравнил Россию со сложным механизмом, шестеренки которого удерживаются на своих местах благодаря стержню в его центре. Стержень - это авторитарный правитель Путин, и если его выдернуть, то весь механизм, мол, разлетится так, что всем мало не покажется. Поэтому, говорил выступавший, оптимально, если на смену Путину снова придет авторитарный деятель, с которым Запад сможет обсуждать международную повестку дня. То есть, подчеркнул он, переход типа того, как от Сталина к Хрущеву. 

Преобладающей, однако, была точка зрения, что с Путиным или другим российским диктатором иметь дело бессмысленно, что готовиться следует к выстраиванию отношений с системой, которая придет на смену существующему режиму. Никто, правда, не мог с уверенностью предсказать, какой будет эта система.

Надежды на "доброго царя" тщетны

Некоторые аналитики считают, что победа Украины и полная капитуляция России откроет путь к превращению РФ в демократическую страну, что этот транзит даже уже начался. Но нужен, дескать, из представителей российской оппозиции в эмиграции человек, готовый взять в руки флаг будущей России, и тогда в Берлине и Париже поймут, что у режима Путина есть реальная альтернатива. В пример на конференции приводили белорусов, которые сумели создать нечто вроде правительства в изгнании под руководством Светланы Тихановской.

Перед началом публичной дискуссии участникам конференции показали фрагмент прошлогоднего выступления в Берлине Владимира Кара-Мурзы
Перед началом публичной дискуссии участникам конференции показали фрагмент прошлогоднего выступления в Берлине Владимира Кара-МурзыФото: Nikita Jolkver/DW

С такой точкой зрения категорически не согласился выступавший на конференции Михаил Ходорковский. В этом, говорил он, его фундаментальные разногласия как с западными деятелями, так и со многими россиянами, которые все еще надеются на "доброго царя". Первым таким "добрым царем" для России был Ельцин, но в 1993 году, напомнил Ходорковский, он расстрелял парламент, а Путина называли в Германии "демократом чистой воды".

"Власть, которая приходит в качестве малой авторитарной группы, останется авторитарной, - заявил он. - Не дай Бог нам снова получить "доброго царя", потому что любой "добрый царь" начнет снова искать внешнего врага". Что же касается российской оппозиции в изгнании, то, по словам Ходорковского, она вполне уже научилась работать в коалиции. "А ведь раньше, - пошутил он, - мы с Гарри Каспаровым не могли находиться в одном помещении".

Ходорковскому возразили, обратив внимание на возможность дилеммы. Может ведь случиться так, что вполне демократическим путем к власти в России придет еще больший националист и империалист, чем Путин, а при авторитарном транзите власти - наоборот, пусть и диктатор, но готовый и из Украины уйти, и с Западом помириться.

С чем, однако, согласились практически все выступавшие на конференции в Берлине - как днем, так и вечером - это с тезисом о том, что самая эффективная политика Запада в отношении России в настоящее время заключается в как можно более масштабной военной помощи Украине.

"Без всякого сомнения, победа Украины над путинскими войсками и освобождение всей украинской территории привели бы к разрушению путинского режима и соответственно к освобождению России", - заявил Ходорковский. Правда, добавил он, "любая смена тоталитарной власти обязательно связана либо с применением насилия, либо с угрозой применения насилия, то есть, власть должна понять, что у нее именно такой выбор - уйти или умереть".

Смотрите также:

Ходорковский о сроках завершения войны

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