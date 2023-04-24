"Нагромождение кризисов": ЕС и последствия войны в Украине

"Я не помню такой насыщенной повестки дня Совета по иностранным делам, как сегодняшняя", - сказал глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель в понедельник, 24 апреля, на пресс-конференции по итогам заседания совета в Люксембурге. Он охарактеризовал ситуацию как "нагромождение кризисов".

Главным итогом этого совета стало решение о конкретной поддержке Молдовы: там начнет работу гражданская миссия ЕС. Официально она откроется на саммите Европейского политического сообщества 1 июня в Кишиневе, в котором примут участие сорок глав государств и правительств.

По словам Борреля, страны Евросоюза также достигли принципиальной договоренности о новом режиме санкций в отношении ответственных за дестабилизацию ситуации в Молдове, а также договорились выделить дополнительно 40 млн евро из Европейского фонда мирана поддержку обороноспособности Молдовы. Главные цели Брюсселя - помочь Кишиневу стабилизировать ситуацию и повысить ее обороноспособность, особенно в области киберугроз и гибридных атак.

Поставки боеприпасов Украине

Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС передали Киеву более тысячи ракет и некоторое количество боеприпасов, "которое растет и в ближайшие дни будет расти быстрее". "Эти цифры не дотягиваютдо тех, которые хотелось бы видеть мне и Дмитрию Кулебе", - признал он, добавив, что это вопрос форсирования темпов и увеличения поставок.

Как и за несколько дней до этого, он указал, что страны Евросоюза подали заявки на возмещение расходов на боеприпасы для Украины на сумму 600 миллионов евро из миллиарда.Однако, это не означает, что материал уже прибыл в Украину. "Я собираюсь обратиться к министрам обороны всех стран ЕС, чтобы передать требование ускорить поставки, потому что способность противостоять российским атакам критически зависит от нашей помощи", - добавил дипломат.

Договоренность о втором этапе плана поставок боеприпасов Украине находится в завершающей стадии, сообщил Боррель, уточнив, что "были некоторые разногласия". "Работа продолжается, все готовится к реализации, как только будет готов официальный документ, - сказал он. - Я уверен, что в ближайшие несколько дней мы - государства-члены ЕС - придем к полному согласию о том, как это сделать".

Всего Евросоюз и его страны в отдельности выделили Киеву более 13 миллиардов евро военной помощи.

Противодействие российскому влиянию в мире

Министры иностранных дел стран ЕС также обсудили план действий в связи с геополитическими последствиями российской агрессии. "Российскому нарративу необходимо противодействовать в Азии, Африке, Латинской Америке, расширяя наши двусторонние контакты", - пояснил Боррель. Он подчеркнул, что этот план выходит за рамки оперативного кризисного управления: "Мы живем в новом политическом ландшафте и нам придется с этим справляться".

На пресс-конференции верховный дипломат ЕС напомнил о ситуации в Украине "всем людям, которые сейчас призывают к миру", упомянув при этом Бразилию и Китай. "Я тоже призываю к миру. Но где были эти призывы, когда Россия стягивала войска к границам? Мы все хотим мира, и в первую очередь - украинцы. Но это должен быть справедливый мир. А до тех пор мы будем продолжать поддерживать оборону Украины".

Он призвал лидеров "поговорить с Киевом и поехать туда, чтобы увидеть агрессию глазами тех, кого бомбят". Только в этом случае, по мнению Борреля, миротворческие усилия будут честными и заслуживающими доверия.

Страны Кавказа

Главы МИД ЕС пообедали с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили и обсудили "необходимость укрепления их демократии". "Мы подтвердили, что Грузия добилась значительного прогресса, но нуждается в дополнительных реформах, потому что в конце года будет рассмотрен ее статус как кандидата на вступление в Евросоюз", - сказал Боррель. Совет ЕС призвал Дарчиашвили дать положительные сигналы о политических приоритетах Тбилиси.

Министры также обсудили решение Азербайджана в одностороннем порядке установить КПП на въезде в Лачинский коридор. По словам Борреля, это противоречит призыву Евросоюза к снижению напряженности в регионе. "Вопрос должен быть решен путем диалога", - подчеркнул он.

Новый подход ЕС к Китаю

В вопросе российской агрессии против Украины Китай, как постоянный член Совбеза ООН, обязан защищать Устав ООН, заявил Боррель. Он отметил, важность того, что Пекин "дистанцировался от неприемлемых замечаний своего посла в Париже", назвав это хорошей новостью. "Китай не ставит под сомнение суверенитет бывших советских республик в Балтии, Центральной Азии и на Кавказе", - считает верховный дипломат ЕС.

Обсуждение отношений Евросоюза с КНР продолжается. Брюссель готовит документ с изложением обновленной позиции и стратегии в отношении Китая. "Но пока мы продолжаем говорить о Китае, наши коммерческие отношения с ним продолжают расти. То же самое произошло и с энергетической зависимостью от России. У нас по-прежнему есть коммерческие, экономические и финансовые отношения с Китаем, важность которых нельзя игнорировать", - констатировал Боррель, добавив, что торговый оборот ЕС с Китаем составляет почти 2,5 триллиона евро в год, и эта цифра увеличивается.

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