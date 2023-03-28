Еврокомиссия представит пакет помощи Молдове к лету

Глава Совета ЕС Шарль Мишель пообещал, что макрофинансовая помощь Кишиневу будет существенной. По его словам, решение о переговорах с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС будет принято до конца года.

Страны Европейского Союза попросили Еврокомиссию представить пакет поддержки Молдовы до лета, сообщил во время официального визита в Кишинев во вторник, 28 марта, глава совета ЕС Шарль Мишель. Он пообещал, что пакет макрофинансовой помощи будет "существенным и весомым".

Кроме того, Мишель заявил, что решение об открытии переговоров о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдовой Совет ЕС должен будет принять до конца 2023 года. "Это будет политическое решение с учетом доклада, который подготовит Еврокомиссия, и я искренне надеюсь, что положительное решение станет возможным к концу года", - сказал он. Прогресс на пути в ЕС будет иметь "ощутимые и положительные результаты" для жителей Молдовы, заверил председатель Совета ЕС.

Он также подчеркнул солидарность Евросоюза с народом Молдовы и напомнил, что в 2022 году Брюссель мобилизовал более миллиарда евро для поддержки стабильности Молдовы, особенно в энергетическом секторе. "И мы готовы сделать больше", - добавил Мишель.

Брюссель призывает Кишинев продолжать проведение реформ

"Вы все чаще становитесь мишенью враждебной российской разведки. В последние месяцы Россия и ее уполномоченные все чаще пытаются дестабилизировать вашу страну, используя энергетику, кибератаки, инсценируя акции протеста и другие подрывные действия. Мы решительно осуждаем эти попытки дестабилизировать вашу страну", - заявил глава Совета ЕС.

Он отметил твердую приверженность правительства Молдовы реформам, несмотря на эти сложные обстоятельства, и призвал продолжать реализацию девяти шагов на пути в ЕС, предложенных Еврокомиссией, в частности реформу судебной системы, борьбу с коррупцией и деполитизацию госинститутов. "Эти реформы жизненно важны для удовлетворения ожиданий молдавского народа и для укрепления вашей общей устойчивости", - указал Шарль Мишель.

С президентом Молдовы Майей Санду они обсудили подготовку к саммиту Европейского политического сообщества, который пройдет 1 июня в Кишиневе.

Накануне во время визита в Бухарест Мишель пообещал правительству Румынии продолжать укреплять безопасность, стабильность и устойчивость соседней страны и упомянул важность скорейшего запуска Евросоюзом в Молдове новой гражданской миссии безопасности и обороны.

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