Протест в Кишиневе: прежние лозунги и оплата за участие

Пророссийская партия "Шор" снова провела митинг у парламента Молдовы. Несмотря на меньшее количество участников, без стычек не обошлось.

Акция протеста, организованная политической партией "Шор", в четверг, 16 марта, была назначена на одиннадцать часов утра. Колонна протестующих против проевропейского правительства Молдовы насчитывала гораздо меньшее количество участников, чем ранее - около двух тысяч человек. Тем не менее, манифестанты в Кишиневе перекрыли половину проезжей части центрального проспекта Штефана Великого, а перед собой несли растяжку "Нет войне в Молдове".

Возглавляли колонну пять из шести депутатов парламентской фракции партии "Шор". Лидер партии, бизнесмен Илан Шор находится в международном розыске по уголовному делу о краже 1 миллиарда долларов из банковской системы страны и управляет фракцией из Израиля.

Прежние лозунги на акции "Шор"

Целью акции, по заявлению организаторов, было оказание давления на парламент страны, чтобы депутаты приняли закон, обязывающий правительство оплатить гражданам резко выросшие коммунальные платежи за три зимних месяца. Выйти в четверг к парламенту "шоровцы" решили после того, как правительство Молдовы проигнорировало предыдущие акции протеста, на которых якобы принимались резолюции, адресованные премьер-министру.

Накануне, 15 марта, председатель парламента от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) Игорь Гросу в эфире телеканала Jurnal TV квалифицировал акции протеста "Шор" как действия по дестабилизации ситуации в стране, организованные российскими спецслужбами и нарушившими закон политиками. Он призвал прокуратуру и Конституционный суд страны отреагировать и объявить партию "Шор" вне закона.

16 марта шествие и последовавший за ним митинг на самом деле имели разную тематику. Во время движения демонстранты выкрикивали антиправительственные лозунги, а главным посылом по-прежнему было "Долой Майю Санду" в адрес президента страны. Поравнявшись со зданием парламента, они вступили в стычку со сторонниками прозападного вектора развития страны, которые вышли напомнить, что практически все депутаты от партии "Шор" находятся под следствием либо по делу о краже миллиарда, либо за незаконное финансирование. После короткой, но яркой потасовки полиция развела оппонентов в разные стороны.

Без потасовки не обошлось и на акции 16 марта Фото: Alexander Burakov/DW

Митинг в Кишиневе: списки, деньги, ожидание

Митинг у здания парламента традиционно вела вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер - и там тема резко сменилась. Она напомнила, что идею оплаты правительством коммунальных счетов придумал Илан Шор, а правительство не хочет следовать воле народа. Ее коллега Регина Апостолова посетовала, что власти Молдовы снова с самого утра задерживают в разных районах страны автобусы с жителями провинции, желающими поучаствовать в столичных протестах. Этим она объяснила сравнительно малое количество участников, и толпа стала скандировать "Долой диктатуру".

Но к этому моменту большинство участников демонстрации утратило к ней всякий интерес. У площадки перед парламентом митинговало не более полутысячи человек, а остальные, среди которых было немало представителей очевидно неблагополучных слоев общества, просто ожидали конца акции на проезжей части.

Некоторые участники протеста шокировали своей непосредственностью. Пока ораторы призывали "взять власть в свои руки", демонстранты из деревень в десяти шагах от трибуны фотографировались для финансовых отчетов. Корреспонденту DW, обозначенному журналистским бейджем, удалось сфотографировать, как бригадир такой массовки фиксирует на телефон своих подопечных, держащих перед собой лист бумаги с датой акции - 16.03.2023.

Фотография для финансового отчета Фото: Alexander Burakov/DW

Присутствие прессы смутило куратора, но не женщин. Они спрятали лист бумаги, но высказали негодование, так как людей приехало много, а на фото нужно попасть всем. Никто не скрывал, что от этого будет зависеть оплата за участие в акции. Параллельно другие бригадиры, совершенно не стесняясь, прямо по ходу митинга сверяли списки тех, кого они привезли. А как только фото для отчетов были сделаны, ответственные стали сворачивать и собирать флаги.

Как пенсионеры в Молдове зарабатывают на политике

Через два часа после начала акции полиция уже стала понемногу освобождать центральный проспект Кишинева и запускать движение. А по окончании митинга примерно половина участников перекочевала к театру оперы и балета, расположенному через дорогу. Там бригадиры подсчитывали бюджеты и указывали протестующим, куда идти к автобусам, чтобы поехать домой.

Сверка списков у здания театра после митинга 16 марта Фото: Alexander Burakov/DW

Корреспонденту DW удалось пройти вдоль проспекта с одной такой группой из 18 человек - столько вмещается в маршрутку. Пожилые люди шли в направления кишиневского центрального рынка, где некий человек должен был передать им деньги за участие в акции. О том, что митинги платные, не скрывает никто, и их участники заинтересованы в как можно большем количестве акций.

Пенсия в Молдове составляет около 2000 лей (ровно 100 евро в эквиваленте), пояснила жительница одного из сел, а за участие в акции "Шор" платят 400 лей (20 евро). То есть, если митинги проводить раз в неделю, за месяц можно заработать де-факто еще одну пенсию, а это много для сельского жителя. Поэтому некоторые приезжают семьями.

Через 40 минут вереницы маршруток потянулись из Кишинева в разные регионы страны.

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