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Глава МИД Молдовы Нику Попеску в Брюсселе
Глава МИД Молдовы Нику Попеску в БрюсселеФото: European Union
КонфликтыЕвропа

Молдова просит санкций ЕС против пророссийских олигархов

Ксения Польская Брюссель
17 мин. назад

Глава МИД Молдовы прибыл в Брюссель, чтобы обсудить со своими коллегами в Евросоюзе введение санкций в отношении пророссийских политиков и олигархов, "ведущих гибридную войну с Молдовой".

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Кишинев добивается введения санкций Европейского Союза в отношении "коррумпированных олигархов и политиков, которые вместе с Россией пытаются дестабилизировать Молдову". Об этом сообщил молдавский министр иностранных дел Нику Попеску в кулуарах совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе в понедельник, 20 февраля.

По его словам, штрафные меры должны подразумевать заморозку активов и запрет на выдачу виз. Таким способом молдавские власти надеются ограничить возможность этих олигархов "вливать грязные деньги во внутреннюю политику и платить протестующим и потенциально опасным бандам за попытки свергнуть правительство", пояснил министр.

"Совершенно очевидно, что эти коррумпированные политики работают вместе с Россией, получают открытую общественную поддержку от России и ведут гибридную войну с Молдовой", - заявил Попеску. Он указал, что среди гибридных угроз для его страны - незаконное финансирование политических партий, проплаченные протесты, кибератаки, ложные сообщения о бомбах, манипулирование поставками энергоносителей и ценами на них.

Имена обсуждаемых политиков глава молдавского МИДа не назвал, но упомянул, что они бежали из Молдовы, а один из них находится в Израиле, а также что они находятся под санкциями США и Великобритании. Эти две страны ввели штрафные меры против молдавских олигархов Илана Шора и Владимира Плахотнюка, которые бежали из Молдовы в 2019 году из-за обвинений в коррупции.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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