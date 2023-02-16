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Президент Молдовы Майя Санду
Президент Молдовы Майя СандуФото: John Thys/AFP/Getty Images
ПолитикаМолдова

В Молдове сформировано новое правительство

Юлия Семенова Кишинев
47 мин. назад

Новое правительство Молдовы возглавил экс-советник президента по безопасности. В составе его кабмина четыре новых министра.

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В Молдове сформировано новое правительство. Его возглавил Дорин Речан, экс-советник президента Майи Санду по безопасности. 16 февраля кандидатуру нового премьер-министра поддержали депутаты от правящей в стране пропрезидентской партии "Действие и справедливость" (Partidul "Actiunea si solidaritate" - PAS). За Речана было отдано 62 голоса из 101. Фракции от Блока коммунистов и социалистов (БКС) и партии "Шор" в голосовании не участвовали. Оппозиция вывела людей на протест перед зданием парламента. Предшественница Речана на посту председателя кабмина Наталья Гаврилица объявила о своей отставке 10 февраля.

Приоритеты кабмина

Представляя свою программу на заседании парламента, Речан объявил о приоритетах правительства. Это - продолжение реформ в сфере юстиции и образования, укрепление порядка в структурах государственной власти, начало переговоров о вступлении в Евросоюз и ускорение процесса евроинтеграции. Еще один приоритет нового кабмина - поддержание мира и порядка в стране.

"Мы живем в неспокойное время и вместе должны противостоять всем вызовам, мы должны укреплять нашу обороноспособность и обеспечивать общественный порядок", - заявил Речан.

До последнего времени Дорин Речан работал советником президента Майи Санду по вопросам обороны и национальной безопасности, секретарем Высшего совета безопасности страны. В с 2012 по 2015 годы он был первым министром внутренних дел страны из числа гражданских лиц.

Состав кабмина почти не изменился

Новый состав правительства практически не изменился по сравнению с предыдущим. 11 министров из 13 сохранили свои должности. Повышены до ранга вице-премьеров министр экономического развития и цифровизации Думитру Алайба и глава минсельхоза Владимир Боля.

Сменился глава минюста. Новым министром стала Вероника Михайлов-Морару, до назначения занимавшая пост госсекретаря этого ведомства. Должность министра финансов заняла Вероника Сирецяну-Врагилев, также бывший госсекретарь. За вопросы инфраструктуры и регионального развития будет отвечать еще один экс-госсекретарь Лидия Дабижа.

Появилось новое министерство энергетики. Его возглавил Виктор Парликов, бывший руководитель Национального агентства по регулированию в энергетике.

Без объяснения причин

Предшественница Речана на посту премьер-министра Наталья Гаврилица объявила о своей отставке 10 февраля. Как заявила она на пресс-конференции в Кишиневе, "если бы у правительства Молдовы было дома столько же поддержки, сколько в ЕС, в Брюсселе, мы бы добились большего". По словам экс-премьера, главным достижением ее правительства стало получение Молдовой статуса кандидата в члены ЕС.

Никаких официальных заявлений о причинах отставки ни ею, ни другими представителями власти сделано не было. Гаврилица руководила кабмином с августа 2021 года. 

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