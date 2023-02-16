На Балканах спорят о "черногорском сценарии" для Молдовы

Власти Молдовы не пускают в Кишинев спортсменов и болельщиков из Сербии и Черногории, опасаясь дестабилизации ситуации в стране. Эксперты по-разному оценивают угрозы от радикальных групп.

Отказ во въезде в Молдову сербским футбольным болельщикам и черногорским боксерам на фоне заявления президента страны Майи Санду о том, что Россия якобы пытается использовать граждан балканских стран для свержения правительства в Кишиневе, вызвал бурную реакцию политиков в регионе. Среди стран, чьи граждане могут угрожать безопасности Молдовы, названы Сербия и Черногория. Власти обоих государств запросили у Молдовы разъяснения по поводу "планов дестабилизации" и исключили свою причастность к подобному сценарию.

Сербия не ввела санкций против России после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года, хотя и осудила эти действия. Белград, отмечают наблюдатели, продолжает поддерживать контакты с руководством РФ и не препятствует распространению прокремлевской пропаганды на Балканах, за что его часто критикуют западные партнеры. Черногория подчеркивает, что ее политика в отношении Москвы целиком совпадает с общеевропейской.

Готовит ли Кремль переворот в Молдове?

Президент Санду заявила 13 февраля, что Россия хочет совершить переворот и привести к власти в Кишиневе своих ставленников. Этот план, по ее словам, в Молдове получили от украинских спецслужб. Сторонники РФ, согласно плану, под видом акций протеста могут начать нападать на молдавские госучреждения и захватывать заложников, а для выполнения задач якобы хотят привлечь диверсантов с военной подготовкой, одетых в гражданскую одежду.

Майя Санду Фото: Aurel Obreja/AP Photo/picture alliance

Некоторых из них могут привезти из России, Беларуси, Сербии и Черногории. Санду утверждает, что Москва хочет остановить интеграцию Молдовы в ЕС и использовать республику в войне с Украиной.

Российский МИД назвал заявления Санду "абсолютно необоснованными и бездоказательными". При этом в последние недели из Москвы не раз звучала критика в адрес Кишинева, обращалось его внимание на то, что "накачивание той или иной страны западными вооружениями или размещение западных военных контингентов зачастую дорого обходится получателям такого "содействия".

Политика и спорт

Между тем молдавская пограничная полиция подтвердила, что 13 февраля во въезде в страну было отказано группе из 12 болельщиков белградского футбольного клуба "Партизан", поскольку "они не смогли обосновать цель своей поездки". Они ехали на матч между "Партизаном" и тираспольским "Шерифом", запланированный на 16 февраля в Кишиневе.

Тираспольский "Шериф" (фото из архива) будет играть с "Партизаном" в Кишиневе без зрителей Фото: ANE Edition/IMAGO

Игра пройдет без зрителей, молдавские власти не поясняют, связано ли это с заявлением президента Санду по поводу планов свержения властей страны. "Партизан" призвал своих болельщиков не ехать в Молдову. А вскоре стало известно, что туда не впустили и пятерых боксеров из черногорской Будвы.

Опасения молдавских властей могут быть связаны с негативным имиджем футбольных фанатов в регионе. Местные исследователи отмечают , что акции с участием болельщиков - это "сочетание политики, хулиганства и национализма", а стадионы давно стали местом продвижения экстремизма и разжигания ненависти. На их маршах используется радикальная символика и портреты осужденных военных преступников. Лидеры фанатов, участвующих в беспорядках, часто остаются безнаказанными, а правящие элиты используют их для давления на меньшинства, СМИ и оппозицию.

На службе у политиков

Болельщики "Партизана" регулярно участвуют в политических акциях с националистическим или пророссийским оттенком. На матче в Белграде 16 апреля 2022 года они размахивали сербским флагом с буквой Z, которая считается одним из символов российского вторжения в Украину. Опрошенные DW эксперты отмечают, что до сих пор не было случаев использования футбольных фанатов с Балкан в политических целях за пределами региона. Ограничителями могут выступать языковой и географический фактор, а "ресурсы для дестабилизации" есть в самой Молдове и контролируемом Москвой Приднестровье.

Стадион в Белграде, играют вечные соперники - "Партизан" и "Црвена звезда", февраль 2022 года Фото: Darko Vojinovic/AP/picture alliance

"Власти Молдовы имеют право не впускать в страну каких-то иностранных граждан, если считают, что те потенциально могут представлять угрозу. Но сами сербские власти не могут запретить кому-то поездки и принимать превентивные меры, а тем более кого-то арестовать, если нет серьезных признаков, что эти лица готовятся совершить уголовное преступление", - поясняет в интервью DW белградский военно-политический аналитик Александр Радич.

"Болельщики - это на самом деле всегда риск для безопасности, а сербские болельщики известны своей воинственностью и хорошей организацией. В самой Сербии они - важный политический фактор. Например, во время антиправительственных протестов 2020 года фанаты были использованы для давления на людей в интересах власти", - напомнил Радич. В то же время, по его словам, сербские болельщики до сих пор не играли существенной политической роли за пределами бывшей Югославии. Хотя это и не означает, что их не попытаются использовать в неких политических целях.

"Черногорский сценарий"

Наиболее известный пример - это "попытка госпереворота в Черногории в 2016 году", и эта история, отмечает Радич, "до сих пор не получила внятного эпилога". Тогда власти в Подгорице обвинили российских и сербских граждан в попытке силового захвата парламента и иных госучреждений в день выборов 16 октября. Они якобы должны были спровоцировать беспорядки, а власть в итоге должна была перейти от прозападного черногорского лидера Мило Джукановича к пророссийскому Демократическому фронту.

Мило Джуканович Фото: European team for Niksic

В розыск сразу объявили двоих россиян Эдуарда Шишмакова (Широкова) и Владимира Моисеева (Попова). Оба в мае 2019 года были заочно приговорены в Черногории к 15 и 12 годам тюрьмы, предполагается, что они занимались организацией и финансированием операции. Их местонахождение неизвестно. Помимо россиян, дело касается еще 12 человек, включая лидеров Демфронта Милана Кнежевича и Андрии Мандича. Подсудимые получили почти 70 лет тюрьмы, но Апелляционный суд через два года отменил приговор "в связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства".

Эскалация как передышка для Москвы?

Приглашенный научный сотрудник Школы права и дипломатии имени Флетчера Университета Тафтса в Бостоне Павел Лузин полагает, что Россия пытается обострить ситуацию, чтобы получить передышку на приемлемых для нее условиях в войне с Украиной. И Москва, по его выражению, уже сделала это в сентябре-октябре с помощью мобилизации, аннексии украинских территорий и ядерного шантажа. "Одним из вариантов эскалации я вижу попытку втянуть в войну другие страны - Беларусь, Молдову, возможно, некоторые страны НАТО", - уточняет Лузин.

Дестабилизация Молдовы, по его оценке, может происходить "с опорой на местных и приднестровских коллаборантов", а также на заезжих "гастролеров" - людей молдавского происхождения из России и граждан балканских стран, которые могут просачиваться в Кишинев небольшими группами при минимальных логистических издержках.

"Опыт Донецка и Луганска 2014 года и провалившаяся попытка захвата Одессы показали, что для дестабилизации города достаточно от нескольких десятков до пары сотен мотивированных и дисциплинированных человек, возглавляемых группой офицеров и/или идеологически мотивированных лидеров", - резюмировал Павел Лузин.

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