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Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица
Премьер-министр Молдовы Наталья ГаврилицаФото: Manuel Balce Ceneta/AP Photo/picture alliance
ПолитикаМолдова

Правительство Молдовы уходит в отставку

Даниил Сотников
1 ч. назад

Об уходе в отставку вместе с правительством премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица объявила спустя полтора года работы в этой должности.

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Правительство Молдовы вместе с премьер-министром Натальей Гаврилицей ушло в отставку. Это решение принято после консультаций с президентом страны Майей Санду, сообщила Гаврилица в пятницу, 10 февраля. "После полутора лет работы в правительстве пришло время объявить о моей отставке. Мы пришли к власти в кризисном правительстве и проводили политику развития, борьбы с коррупцией и интеграции в ЕС", - заявила она.

По словам Натальи Гаврилицы, за время своей работы правительство "столкнулось с энергетическим шантажом". "Они думали, что мы сдадимся и поступим, как предыдущие правительства, которые предали национальные интересы, но это было не так. Мы работали в режиме непрерывного кризиса", - подчеркнула Гаврилица.

Президент поблагодарила премьера за работу

Майя Санду поблагодарила премьер-министра "за огромную жертву и усилия", тоже отметив, что Гаврилица возглавила правительство в период кризисов. "Несмотря на беспрецедентные вызовы, страна управлялась ответственно, с большим вниманием и самоотверженной работой. У нас стабильность, мир и развитие - там, где другие хотели войны и банкротства", - написала президент Молдовы.

Согласно закону, указ об отставке правительства должен подписать глава государства, а кабинет министров продолжит исполнять обязанности до принятия присяги новым составом правительства. Кандидатуру нового премьера президент должен выдвинуть на утверждение в парламенте, где большинство занимает правящая партия "Действие и солидарность".

Энергетический кризис в Молдове

Из-за российского вторжения в Украину Молдова в 2022 году столкнулась с энергетическим кризисом. "Риски, связанные с энергетической безопасностью, являются основными, с которыми мы сталкиваемся, - также из-за подключения через Украину, потому что у нас нет высоковольтной линии, которая может быть подключена к румынской энергосистеме", - говорила Гаврилица в интервью DW в декабре прошлого года. 

По ее словам, в Молдове из-за российских ударов по украинской инфраструктуре дважды происходило полное отключение электроэнергии по всей стране. Кроме того, Россия значительно ограничила поставки газа в республику и неоднократно угрожала полностью их прекратить. Кишинев называл снижение объемов поставок политическим решением, не связанным с вопросами оплаты.

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску в ноябре оценивал необходимую помощь Евросоюза республике в 1,1 млрд евро из-за возросших цен на энергоносители. С начала войны России против Украины было проведено уже две конференции доноров для Молдовы, на которых собраb около 600 млн евро. Кроме того, Германия, Франция и Румыния создали совместную платформу помощи этой стране.

В июне 2022 года главы государств и правительств 27 стран Евросоюза признали Молдову кандидатом на вступление в ЕС. 

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