"Газпром" решил пока не сокращать поставки газа в Молдову

Российский концерн "Газпром" заявил о решении не сокращать поставки газа в Молдову. "Компания "Молдовагаз" устранила нарушение по оплате "Газпрому" текущих поставок российского газа в ноябре. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в "Газпроме" получены. В связи с этим принято решение не снижать подачу газа на ГИС "Суджа" для транзита в Молдову", - отмечается в Telegram-канале российского концерна в понедельник, 28 ноября.

Одновременно "Газпром" заявил о "регулярном нарушении молдавской стороной контрактных обязательств в части оплаты поставок российского газа". Он указал, что "оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения их оплаты".

Новый конфликт "Газпрома" с Кишиневом

Неделей ранее "Газпром" заявил, что фиксирует оседание в Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией "Молдовагаз". При этом, по его данным, в Украине накопилось 52,5 млн кубометров газа. В Москве предупредили, что при сохранении транзитного дисбаланса с 28 ноября начнется сокращение подачи газа для транзита через Украину. Цена газа в Европе на заявлении "Газпрома" выросла за несколько минут на два процента.

В ответ на обвинения "Газпрома" вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну назвал оставшийся в Украине российский газ молдавскими резервами. "Объемы газа, на которые ссылается "Газпром" и которые как бы остаются в Украине, - это наши сбережения и наши резервы, которые мы храним в Украине. Ясно, что эти объемы оплачивались и будут оплачиваться нашей страной", - написал Спыну в своем Telegram-канале 23 ноября.

Он уточнил, что газовые резервы Молдовы уже достигли 200 млн кубометров, и назвал обвинения "Газпрома" ложными. "Молдова в полном объеме оплачивает поставки, а Украина в полном объеме обеспечивает транзит газа в Молдову. "Газпрому" следует выполнять свои контрактные обязательства", - подчеркнул Спыну.

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