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Артиллерийские снаряды для Украины (фото из архива) Фото: Alex Brandon/dpa/AP/picture alliance
КонфликтыЕвропа

Брюссель: Боеприпасы стран ЕС готовы для передачи Киеву

Ксения Польская Брюссель
1 ч. назад

Страны ЕС уже поставили Украине боеприпасов более чем на 600 млн евро и следующая партия на подходе, сообщают высокопоставленные чиновники Евросоюза.

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В Брюсселе сообщают о готовности для передачи Украине большого количества обещанных боеприпасов. Так, верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявил в пятницу, 21 апреля, что в рамках трехступенчатого плана по совместной закупке странами ЕС боеприпасов для ВСУ уже сделаны закупки на сотни миллионов евро.

"Я говорил с Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить, что ЕС выполняет свои обязательства по поставке боеприпасов Украине. С 9 февраля было доставлено более 66% от первого миллиарда евро", - написал он у себя в "Твиттере". Под первым миллиардом евро подразумевается первая ступень плана Евросоюза, в рамках которой страны предоставляют Украине имеющиеся в наличии у их собственных армий боеприпасы, за что затем получают компенсацию из Европейского фонда мира. На этот этап Совет ЕС выделил из фонда 1 миллиард евро.

Это означает, что страны Евросоюза уже подали заявки на возмещение этой суммы из Европейского фонда мира, пояснил высокопоставленный чиновник в Брюсселе. Согласно плану, на первом этапе странам оплачивают 50-60 процентов от стоимости переданных ими Украине боеприпасов.

В другом твите Боррель сообщил, что в Украину "уже доставлено боеприпасов и ракет на сумму более 600 миллионов евро" и работа над совместными закупками продолжается. Чиновник в Брюсселе не смог объяснить связь между приведенными Боррелем цифрами, однако заверил, что следующая партия боеприпасов "уже готова отправиться в Украину" и скоро будет получена Киевом.

План совместных закупок боеприпасов для Украины состоит из трех частей. Первая: выделить 1 миллиард евро на восполнение национальных резервов тех стран Евросоюза, которые готовы передать Украине боеприпасы уже сейчас. Вторая: выработать общий скоординированный подход к следующим закупкам артиллерийских снарядов для восполнения собственных запасов и предоставления боеприпасов Украине в среднесрочной перспективе через Европейское оборонное агентство. По мнению Борреля, коллективный подход будет способствовать снижению цен на боеприпасы и сократит сроки их доставки. На эти цели предлагается выделить еще 1 миллиард евро из Европейского фонда мира.

Третья часть плана заключается в наращивании мощностей оборонной промышленности в странах ЕС для покрытия нужд их армий. С тех пор как было принято это решение, представители Еврокомиссии совершили ряд поездок в страны Евросоюза, где находятся производящие боеприпасы компании. Цель ЕС - предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов.

Смотрите также:

"Снарядный голод" в Украине.

 

Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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