Снаряды для Украины: Совет ЕС одобрил помощь на 1 млрд евро

Совет ЕС начал реализацию трехэтапного плана по обеспечению Украины боеприпасами. В рамках первого этапа странам возместят расходы на немедленную передачу Украине снарядов из их запасов.

Совет Европейского Союза в четверг, 13 апреля, одобрил выделение 1 млрд евро из Европейского фонда мира в рамках нового плана по закупкам боеприпасов для Украины. Эта мера позволит ЕС возместить входящим в него странам стоимость боеприпасов, переданных Украине из собственных запасов или поставленных Киеву за счет изменения приоритетов существующих заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года, сообщили в Брюсселе.

Так Евросоюз начал реализацию первой части плана, принятого Советом ЕС 20 марта. План состоит из трех этапов: передача Украине боеприпасов из резервов стран-членов, оформление новых контрактов на производство боеприпасов с предприятиями оборонной промышленности в странах ЕС для передачи Украине и восполнения своих резервов, а также наращивание производственных мощностей в этой области. Цель ЕС - направить Украине 1 миллион 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в 2023 году.

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Жозеп Боррель назвал соглашение о поставке Украине боеприпасов историческим и подчеркнул решимость ЕС и далее поддерживать законное право Украины на самозащиту от российского агрессора.

Таким образом, сумма военной помощи, предоставленной Украине через Европейский фонд мира, уже достигла 4,6 млрд евро. Фонд был создан в 2021 году для поддержки партнеров Евросоюза в военной и оборонной областях с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности.

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