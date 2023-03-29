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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш МоравецкийФото: Radek Pietruszka/PAP/dpa/picture alliance
КонфликтыПольша

Польша намерена расширить производство снарядов

Евгений Жуков
17 мин. назад

Правительство Польши приняло национальную программу по расширению производства артиллерийских боеприпасов. По словам польского премьера Моравецкого, нынешних производственных мощностей недостаточно для ведения боев.

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На фоне российской агрессии против Украины власти Польши намерена стимулировать производство артиллерийских боеприпасов. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил в среду, 29 марта, что для реализации новой национальной программы производства боеприпасов его правительство выделит 2 миллиарда злотых (в пересчете порядка 427 миллионов евро) для поддержки отечественных и иностранных производителей.

Позиции украинской артиллерии под Бахмутом
Позиции украинской артиллерии под БахмутомФото: Bulent Kilic/AFP

Кроме того, польское правительство закажет 800 000 артиллерийских снарядов на сумму 12 млрд злотых (2,6 млрд евро). Моравецкий отметил, что последние месяцы боевых действий в Украине показали Польше и ее западным союзникам, сколько артиллерийских боеприпасов используется на поле боя. По его словам, это количество во много раз превышает нынешние производственные мощности Франции, Германии и других стран ЕС.

Глава польского правительства подчеркнул, что из-за большого спроса на артиллерийские боеприпасы 155 мм или 120 мм заводы смогут легко и быстро их продавать.

Моравецкий указал, что принятая правительством в Варшаве национальная программа производства боеприпасов рассчитана на 1-2 года.

Польша играет роль важного перевалочного пункта в снабжении западным оружием Украины, отражающей полномасштабную российскую агрессию. Опасаясь разрастания данного конфликта, эта страна НАТО осуществляет программу перевооружения, отмечает агентство dpa.   

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