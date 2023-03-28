Франция удвоит число снарядов калибром в 155 мм для Украины

На 398-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 28 марта (время московское).

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Слушания в Сенате Конгресса США (фото из архива) Фото: J. Scott Applewhite/AP/dpa/picture alliance

Россия в связи с масштабным уничтожением своей бронетехники украинскими военными вынуждена опираться на устаревшие танки советского производства. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. Украина истощила российский парк бронетехники до такой степени, которую просто "невозможно себе представить", сказал Остин на слушаниях в Сенате Конгресса США. В этой связи РФ прибегает к Т-54 и Т-55, "учитывая масштабы ущерба, который нанесла Украина", добавил глава Пентагона. О том, что Россия начала снимать с консервации советские танки семейства Т-54/55, выпущенные в 40-50-х годах, сообщил ранее расследовательский проект Conflict Intelligence Team (CIT). В распоряжении журналистов оказались фотографии эшелона, перевозящего военную технику с Дальнего Востока. По данным CIT, состав с танками Т-54/55 отправился из города Арсеньев Приморского края, где находится 1295-я Центральная база резерва и хранения танков.

В декабре 2022 года крупнейшими поставщиками сырой нефти в ЕС были США и Норвегия

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В декабре 2022 года крупнейшими поставщиками сырой нефти в ЕС были США (18% от общего объема импорта) и Норвегия (17% от общего объема импорта). Об этом сообщило Европейское статистическое ведомство (Евростат) в Люксембурге. Прирост для США составил 6 процентных пунктов по сравнению с последним кварталом 2021 года, для Норвегии - 7 процентных пунктов. Ранее аналитики хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) подсчитали, что европейский запрет на импорт российской нефти и введенный западными странами потолок цен на нее обходятся России в 160 млн евро ежедневно.

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Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) назвала решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) по российским атлетам "пощечиной украинским спортсменам и спортсменкам". "Нет никаких причин, чтобы Россия вернулась в мировой спорт", - подчеркнула Фезер. Исполком МОК ранее рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших войну российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

Франция удвоит количество поставляемых в Украину 155-миллиметровых снарядов

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Франция удвоит количество поставляемых в Украину 155-миллиметровых снарядов до 2000 в месяц. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью газете Le Figaro. По ее данным, наращивание произойдет с конца марта. Такие снаряды подходят к немецким самоходным артиллерийским установкам (САУ) PzH 2000 и французским САУ CAESAR.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для достижения мира российские войска должны покинуть территорию страны полностью. "Хочу внести ясность - Россия должна уйти с каждого квадратного метра украинской территории", - сказал министр иностранных дел во время виртуальной сессии с коллегами в преддверии второго саммита за демократию под руководством США. Американский президент Джо Байден официально откроет саммит 29 марта. "В этой борьбе мы защищаем весь демократический мир", - указал Кулеба. "Ни одна страна не хочет мира больше, чем Украина. Но мир любой ценой - это иллюзия. Чтобы мир был прочным, он должен быть справедливым", - добавил он.

Зеленский проверил готовность погранподразделений в Сумской области

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Президент Украины Владимир Зеленский в Сумской области проверил готовность погранподразделений к защите госграницы. Об этом сообщили в интернет-представительстве украинского лидера. По данным пограничников, Россия активизировала обстрелы украинской стороны со своей территории, больше всего в последнее время страдает Белопольская территориальная община. В Ахтырке Зеленский вручил мэру знак "города-героя".

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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших войну российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Об этом заявил глава МОК Томас Бах (Tomas Bach). Команды из России и Беларуси не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований, добавил он. Таким образом, рекомендация о допуске касается только соревнующихся в индивидуальных видах спорта. МОК также посоветовал не допускать российских спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности. Среди российских атлетов многие числятся в спортивном обществе ЦСКА.

СМИ: Обломки беспилотника нашли в Новой Москве

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У железнодорожных путей в Новой Москве, в районе деревни Свитино, по предварительным данным, обнаружили обломки беспилотника. Об этом сообщили Telegram-каналы Baza и Shot. По их информации, обломки нашел житель деревни примерно в 100 метрах от железнодорожного полотна. Как следует из фотографий, дрон был окрашен в желто-синий цвет, на одном из крыльев видна надпись "Слава Украине". Украинская сторона пока никак не прокомментировала находку. В Минобороны РФ также не высказывались на этот счет.

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Португальские танки Leopard 2 доставлены в Украину, передала Kyiv Independent со ссылкой на министерство обороны Португалии. Португалия ранее обещала Киеву три танка Leopard 2A6.

Пресс-секретарь суда: отец нарисовавшей антивоенный рисунок школьницы сбежал из-под домашнего ареста

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Алексей Москалев - отец нарисовавшей антивоенный рисунок школьницы из Тульской области - не присутствовал на чтении приговора в Ефремовском межрайонном суде, сообщило издание "Медиазона". "Сегодня был оглашен приговор, но подсудимый не присутствовал... потому что сегодня ночью он сбежал", - заявила пресс-секретарь суда Ольга Дьячук. Москалева приговорили к двум годам колонии общего режима по делу о повторной "дискредитации" армии РФ. Где находится Москалев, неизвестно. Со 2 марта он был под домашним арестом, его дочку Машу забрали в приют и отказывались отдавать отцу.

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Представители комитета бундестага по делам спорта подтвердили требование сохранить отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований в связи с войной РФ против Украины. Представители по спортивной политике парламентских фракций Социал-демократической партии Германии (СДПГ), консервативного блока в составе Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, "Союза-90"/"зеленых" и Свободной демократической партии Германии согласовали совместную позицию, передало агентство SID. Спортсмены из России и Беларуси "неоднократно используются своими правительствами в пропагандистских целях", - указала Сабине Пошман (Sabine Poschmann), эксперт фракции СДПГ по спортивной политике. Ввиду войны России против соседней страны, "неприемлемо, что украинские спортсмены должны соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами в рамках спортивных состязаний", добавила она.

Премьер Польши: Беларусь столкнется с новыми санкциями из-за тактического ядерного оружия РФ

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Беларусь столкнется с новыми санкциями в связи с российским планом размещения тактического ядерного оружия в стране. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Бухаресте. "Этот шаг, предпринятый Россией... объявление о размещении ядерного оружия в Беларуси, безусловно, приведет к введению дополнительных санкций, санкции будут гораздо более суровыми для режима Лукашенко", - подчеркнул глава кабмина.

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В Минобороны России утверждают, что впервые сбили управляемый снаряд реактивной системы залпового огня GLSDB ("умная" авиабомба с двигателем). В Киеве пока не прокомментировали информацию.

В новый пакет военной помощи Украине, анонсированный США в феврале, вошли высокоточные снаряды GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb, бомбы малого диаметра наземного базирования), управляемые с помощью системы GPS и способные поражать цели на расстоянии до 150 километров. Они запускаются из наземных ракетных комплексов M270 MLRS и M142 HIMARS. Эти боеприпасы позволят ВСУ "получить большую огневую дальность, а также проводить операции по защите своей страны и вернуть свои суверенные территории, которые оккупировала Россия", заявил на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

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Томас Бах (Valery Sharifulin/ITAR-TASS/imago images) Фото: Valery Sharifulin/ITAR-TASS/imago images

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) вновь высказался в защиту планов по возвращению российских и белорусских спортсменов на соревнования в качестве нейтральных атлетов. "Участие спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях работает", - сказал Бах в Лозанне. "Мы видим это почти каждый день в ряде видов спорта, прежде всего - в теннисе, а также в велоспорте, в рамках некоторых соревнований по настольному теннису", - отметил он. "Мы видим это в хоккее, гандболе, мы видим это в футболе и в других лигах в США, но также и в Европе, и мы также видим это на других континентах", - продолжил чиновник. "Ни на одном из этих соревнований инцидентов, связанных с безопасностью, не происходило", - подчеркнул Томас Бах. В Лозанне 28 марта заседает исполнительный комитет МОК, который планирует принять окончательное решение по допуску россиян и белорусов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

В Украине заявили об уничтожении 12 беспилотников Shahed над Киевом

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Силами противовоздушной обороны Украины над Киевом в ночь на 28 марта обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов типа Shahed, принадлежавших ВС РФ, написал в Telegram начальник городской военной администрации Сергей Попко.

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Министр обороны Украины Алексей Резников назвал первые переданные Киеву Великобританией основные боевые танки Challenger 2 MBT "фантастическими машинами". Резников проехал на такой машине. Министр добавил в Twitter, что техника "недавно прибыла" в Украину и скоро будет задействована для выполнения "боевых задач". Алексей Резников поблагодарил премьер-министра Великобритании Риши Сунака, своего британского коллегу Бена Уоллеса и жителей этой страны.

Хроника событий 28 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 27 марта 14.00 - 23.59 >>>

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