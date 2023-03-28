Министры ЕС и Украины обсудили меры против российского атома

На совете министров энергетики Европейского Союза в Брюсселе во вторник, 28 марта, обсуждались поставки энергетического оборудования Украине и новые санкции в отношении России, в частности в атомной отрасли, сообщил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко. "Мы подробно обсудили, как это повлияет на страны, в которых производство энергии все еще зависит от российского топлива, - сказал он. - Но важно поднять этот вопрос и ввести санкции в ядерной отрасли после всего, что они (россияне. - Ред.) сделали с ядерной безопасностью, и сделать это прямо сейчас и послать сильный сигнал цивилизованному миру, что россиянам не место на европейском рынке".

С начала полномасштабной российской агрессии мир увидел, "как энергетический сектор становится оружием и оказывается на переднем крае войны", сказала министр энергетики председательствующей в Совете ЕС Швеции Эбба Буш. Поэтому крайне важно, чтобы министры энергетики продолжали обсуждать следующие шаги в поддержку Украины, подчеркнула она. ЕС поддерживает украинскую энергетику и уже отправил около 5 миллионов единиц техники, среди которых генераторы и трансформаторы.

Глава Минэнерго Швеции: Солидарность ЕС с Украиной непоколебима

Буш заверила, что непрерывная поддержка украинского народа является приоритетом во время шведского председательства, а солидарность с украинским народом всех стран Евросоюза остается непоколебимой.

По словам Глущенко, солидарность европейских стран - ключевой вопрос для Украины. "Россия не только атакует украинскую энергосистему, но и хочет расколоть ЕС, это очевидно. Важно, что нам удается оставаться вместе. Люди на передовой борются за то, чтобы стать частью Евросоюза, и важно их мотивировать", - указал он.

Европейский Союз останется преданным партнером Украины, пообещала глава Минэнерго Швеции. "Особенно когда Украина, наконец, - надеюсь, скоро - победит в войне и сможет вступить в фазу восстановления", - добавил она. По словам Буш, поддержка и восстановление энергетического сектора в Украине имеет большое значение для всего Евросоюза.

Министр энергетики Украины: Мы будем жить с военной угрозой вечно

Ее украинский коллега привел цифру в 100 миллиардов евро: по оценке Всемирного банка, это ущерб, нанесенный Россией украинской энергетической инфраструктуре. При ее реконструкции нужно будет учесть ряд новых аспектов, указал Галущенко: "Важно не восстанавливать нашу энергетическую систему как было, нужно восстанавливать лучше, с инновациями и новыми подходами, и мы должны понимать, что мы будем жить с этой военной угрозой вечно, поэтому мы также должны принять это в расчет. Для нас это нечто новое".

С начала полномасштабного вторжения России в Украину страны и институты ЕС выделили около 67 миллиардов евро на поддержку украинцев и ввели беспрецедентные штрафные меры в отношении России. В 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.

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