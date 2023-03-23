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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Фото: Volodymyr Tarasov/Avalon/Photoshot/picture alliance
КонфликтыУкраина

Кулеба: Разговаривать с Путиным бессмысленно

Анастасия Аринушкина
10 мин. назад

Путин хочет лишь продолжения войны, разговаривать с ним бессмысленно, заявил глава МИД Украины. "Как бороться с таким злом? Его можно сокрушить силой", - подчеркнул Кулеба.

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Задолго до выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест Владимира Путина "Украина знала, что разговаривать с ним бессмысленно", заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью изданию Politico, опубликованному в среду, 22 марта.

Кулеба напомнил, что после проведения так называемых "референдумов" РФ на оккупированных украинских территориях Совет национальной безопасности и обороны Украины 30 сентября принял резолюцию, в которой заявил, что любые переговоры с Путиным невозможны. При этом министр подчеркнул, что Киев отвергает не саму идею переговоров, а предположение, что разговор лично с президентом РФ поможет обеспечить мир.

Кулеба: Киев пытался найти путь мирного урегулирования, но безуспешно

По словам главы украинского МИД, до 24 февраля 2022 года Киев при посредничестве ФРГ и Франции провел 88 раундов переговоров с РФ с момента избрания Владимира Зеленского президентом. "Россия растоптала все эти усилия и вместо этого выбрала варварскую, геноцидную, агрессивную войну", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

В свою очередь, он напомнил, что Украина безуспешно пыталась найти точки соприкосновения и после начала полномасштабного вторжения, однако РФ усилила свои атаки. "Путин все проигнорировал; все, что он хочет, это больше войны, больше украденных украинских детей, больше убитых украинцев и больше украинской земли. Как бороться с таким злом? Его можно сокрушить силой", - заявил Кулеба.

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