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Фото: Sefa Karacan/AA/picture alliance
СпортРоссия

Украина бойкотирует турниры с допуском фехтовальщиков из РФ

Анастасия Аринушкина
47 мин. назад

Соревнования с фехтовальщиками из РФ и Беларуси будут бойкотировать как украинские атлеты и тренеры, так и судьи.

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Федерация фехтования Украины (НФФУ) объявила бойкот всем соревнованиям, в которых будут участвовать спортсмены из России и Беларуси. Соответствующее решение было принято на заседании президиума в понедельник, 21 марта.

Как следует из заявления федерации, в подобных соревнованиях не будут принимать участие не только украинские спортсмены, но также судьи и тренеры. Кроме того, как сообщили в НФФУ, на заседании обсуждались меры по оспариванию "незаконного и позорного решения" Международной федерации фехтования (FIE) о допуске российских и белорусских спортсменов. Также в организации предположили, что решение о бойкоте может стать  "указателем" для других спортивных федераций из Украины, в случае если россияне и белорусы будут допущены в других видах спорта.

Международная федерация фехтования проголосовала за допуск атлетов из РФ и Беларуси

Фехтование - второй олимпийский вид спорта, после дзюдо, руководство которого прислушалось к позиции Международного олимпийского комитета (МОК), заявившего в январе 2023 года, что изучает возможность для спортсменов из России и Беларуси выступать в Париже в нейтральном статусе, без флагов и гимнов. 10 марта FIE проголосовала за то, чтобы вновь разрешить российским и белорусским фехтовальщикам выступать на международных соревнованиях.

В комитете бундестага по делам спорта раскритиковали Международную федерацию фехтования за решение по атлетам из РФ и Беларуси. Федерация фехтования Германии (DFeB) планирует обсудить "дальнейший порядок действий" на встрече президиума со спортсменами 22 марта.

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