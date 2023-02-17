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База Северного флота РФ в Североморске (фото из архива)Фото: Reuters
ПолитикаНорвегия

В Норвегии разъяснили пассаж о ядерном оружии на кораблях РФ

Жан Рофе
1 ч. назад

Норвежская разведслужба предупредила о российских силах ядерного сдерживания, но указала на отсутствие тактического ядерного оружия на надводных кораблях Северного флота.

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Норвежская разведывательная служба (NIS) внесла корректировки в свой ежегодный доклад о ключевых угрозах национальной безопасности страны во избежание неверной трактовки текста. На это обратил внимание в четверг, 16 февраля, норвежский портал The Barents Observer.

Разведслужба уточнила, что в политике ядерного сдерживания, проводимой Москвой, растет важность именно стратегических ядерных вооружений, но вместе с тем подчеркнула, что в составе вооружения надводных кораблей РФ никаких изменений не произошло.

"В результате войны в Украине потенциал российских неядерных сил ослаблен. Это означает, что растущее значение приобретают российские стратегические вооружения. В этом контексте одним из основных средств выступают стратегические подводные лодки Северного флота, поскольку они вооружены ядерным оружием. Мы не видим изменений в вооружении надводных кораблей российского Северного флота", - пишет разведслужба.

Об угрозе тактического ядерного оружия

Ранее ряд СМИ, включая The Barents Observer, представляя доклад NIS, сделали вывод, что на борту подводных лодок и надводных кораблей российского Северного флота снова может находиться тактическое ядерное оружие. "Это стало бы радикальным изменением в политике России, которая официально перевела свой арсенал морского тактического ядерного оружия на береговое хранение в рамках джентльменского соглашения между Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем в 1991 году", - отмечает портал.

По словам представителя разведслужбы Анн-Кристин Бьергене, в тексте доклада "было пространство для различных интерпретаций".

В обновленном тексте осталось лишь одно предложение о тактическом ядерном оружии с указанием, что оно "представляет особенно серьезную угрозу при нескольких оперативных сценариях, которые могут затрагивать страны НАТО".

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Сайт норвежского портала The Barents Observer.

Материал The Barents Observer
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