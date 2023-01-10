Шойгу назвал ядерную триаду главным гарантом суверенитета РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал стратегические ядерные силы главным гарантом российского суверенитета. "Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - заявил он во вторник, 10 января, на селекторном совещании в оборонном ведомстве.

Кроме того, по словам Шойгу, российское руководство намерено усилить боевые возможности воздушно-космических сил. Он пояснил, что речь идет о работе истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, а также совершенствования боевых беспилотников.

Минобороны РФ будет использовать технологии искусственного интелекта

По словам Шойгу, необходимо также "в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня". "Нам необходимо совершенствовать систему управления и связи. В этих целях будем активно использовать технологии искусственного интеллекта", - отметил он.

В состав российской ядерной триады входят ракетные войска стратегического назначения, стратегическая авиация и атомные подводные ракетоносцы.

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