Шойгу назвал ядерную триаду главным гарантом суверенитета РФ
Ольга Лебедева
34 мин. назад
Россия продолжит развивать ядерную триаду, а также усилит боевые возможности воздушно-космических сил, заявил министр обороны РФ Шойгу.
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал стратегические ядерные силы главным гарантом российского суверенитета. "Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - заявил он во вторник, 10 января, на селекторном совещании в оборонном ведомстве.
Кроме того, по словам Шойгу, российское руководство намерено усилить боевые возможности воздушно-космических сил. Он пояснил, что речь идет о работе истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, а также совершенствования боевых беспилотников.
Минобороны РФ будет использовать технологии искусственного интелекта
По словам Шойгу, необходимо также "в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня". "Нам необходимо совершенствовать систему управления и связи. В этих целях будем активно использовать технологии искусственного интеллекта", - отметил он.
В состав российской ядерной триады входят ракетные войска стратегического назначения, стратегическая авиация и атомные подводные ракетоносцы.