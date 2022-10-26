245-й день войны: в России провели учения с ядерной триадой

На 245-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в среду, 26 октября, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Россия отработала задачи нанесения массированного ядерного удара

Россия провела учения с участием наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в рамках которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отработаны "задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. С испытательного космодрома Плесецк произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с задействованием подвижного грунтового ракетного комплекса Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ. Из акватории Баренцева моря произведен пуск баллистической ракеты Р-29РМУ2 "Синева". Была задействована ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота "Тула". В пресс-службе Кремля уточнили, что пуски проведены по полигону "Кура" на Камчатке. Два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС также выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Тренировка была плановой, она проведена на фоне распространяемых Москвой утверждений о "грязной бомбе", взрыв которой якобы планирует Украина. Речь идет об уже вторых крупных маневрах такого рода в 2022 году. До этого учения, в которых принимали участие силы российской ядерной триады, состоялись 19 февраля.

Президент РФ Владимир Путин также в режиме видеоконференции принял участие в заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - членов Содружества Независимых Государств.

Глава Минобороны Индии заявил о недопустимости "ядерного варианта" в войне против Украины

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх в ходе телефонного разговора с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу заявил о недопустимости "ядерного варианта" в войне против Украины. "Ни одна сторона не должна прибегать к ядерному варианту, поскольку перспектива применения ядерного или радиологического оружия противоречит основным принципам человечества", - написал Сингх в Twitter по итогам беседы с Шойгу. У российского министра также состоялся разговор с главой Минобороны Китая Вэйем Фэнхэ.

Военные действия

Российские вооруженные силы при перебросках войск в Украину опираются главным образом на железные дороги, протяженность которых в России в общей сложности превышает 33 тысячи км, отметили в министерстве обороны Великобритании. Там считают, что РФ в дальнейшем все чаще будет сталкиваться с диверсиями на железных дорогах. С июня насчитывается не менее шести подобных атак, напомнили в британской разведке. Последняя из них произошла в районе Новозыбкова на железнодорожной ветке, соединяющей РФ и юг Беларуси.

По данным американского Института изучения войны (ISW), российские силовики продолжают выражать недовольство темпами продвижения ВС РФ в Украине, что, по всей видимости, указывает на то, что президенту Владимиру Путину будет трудно умиротворить эту фракцию сторонников войны.

Вооруженные силы Украины контролируют все мосты через Днепр в районе Херсона, используя HIMARS и другую артиллерию, пути отступления ВС РФ в этом районе отрезаны, заявил украинский министр обороны Алексей Резников в интервью американскому телеканалу Fox News. Резников констатировал, что контрнаступление ВС Украины на юге страны замедлилось из-за дождливой погоды.

В результате падения фрагментов российской ракеты на автозаправочную станцию в Днепре вечером 25 октября погибли двое - оператор автомойки и беременная женщина, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его данным, еще трое госпитализированы.

Министерство Украины: На деоккупированных территориях эксгумировали 1000 тел

На недавно освобожденных от российских войск территориях эксгумировали около 1000 тел, речь идет о погибших военнослужащих и мирных жителях, сообщило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. По его данным, на месте лишь одного из самых массовых захоронений в Изюме эксгумированы 450 тел. Среди погибших есть дети, указали в ведомстве.

Сенат Польши признал режим в РФ террористическим

Сенат Польши (верхняя палата польского парламента) признал режим в РФ террористическим. Решение принято единогласно (85 голосами законодателей), сообщается на сайте Сената. Депутаты решительно осудили российскую агрессию против Украины и призвали "все страны, выступающие за мир, демократию и права человека, признать власть РФ террористическим режимом". В документе констатируется, что ВС РФ развязали жестокую войну против Украины, "желая стереть с лица земли эту суверенную страну и уничтожить ее нацию".

Производитель: В Украине развернут две системы противовоздушной обороны NASAMS

В Украине вскоре будут развернуты две системы противовоздушной обороны NASAMS, предназначенные для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS, разработанные норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской Raytheon Technologies, способны сбивать усовершенствованной ракетой средней дальности AIM-120 типа "воздух-воздух" беспилотные летательные аппараты, баллистические ракеты и истребители. О том, что предназначенные для Украины системы NASAMS поступили от производителя к администрации США и вскоре будут переданы Киеву, сообщил исполнительный директор Raytheon Technologies Грег Хейс.

Между тем Берлин передал Киеву еще две реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS II с боеприпасами, четыре самоходные гаубицы PzH 2000 и два надводных дрона, сообщили в правительстве ФРГ.

В РФ возбуждено первое уголовное дело о самовольном оставлении части мобилизованным

Глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил о возбуждении в России первого уголовного дела о самовольном оставлении части мобилизованным. "Военный комендант комендатуры в Улан-Удэ возбудил уголовное дело по части 3.1 статьи 337 УК РФ. Обвиняемый - житель Якутии, призванный по мобилизации и самовольно оставивший войсковую часть в Бурятии до одного месяца, куда он был доставлен из военного комиссариата", - написал Чиков в Telegram. По словам обвиняемого, он отказался ехать в Украину, после чего ему угрожали расправой и уголовной ответственностью. По этому уголовному делу предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

Foreign Policy: ЧВК Вагнера вербует афганских спецназовцев

Частная военная компания (ЧВК) Вагнера вербует афганских спецназовцев, которых обучали инструкторы из США. Об этом передал журнал Foreign Policy со ссылкой на источники среди бывших спецназовцев. Речь идет о членах элитного корпуса коммандос Национальной армии Афганистана. По оценкам источников Foreign Policy, к ЧВК Вагнера могут присоединиться до 10 тысяч афганских спецназовцев, так как им "нечего терять".

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