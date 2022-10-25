Киев: В освобожденных районах эксгумированы около 1000 тел

На 245-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями среды, 26 октября (время московское).

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На недавно освобожденных от российских войск территориях эксгумировали тела около 1000 погибших военнослужащих и гражданских лиц, сообщило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. На месте лишь одного из самых массовых захоронений в Изюмеэксгумированы 450 тел, указывается далее. "Открываются шокирующие факты зверств оккупантов: среди погибших не только военные, но и гражданские - взрослые и дети. Но точные данные станут известны только после экспертизы", - отметило ведомство.

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В Москве вновь заявили о якобы готовящихся Киевом провокациях с применением "грязной бомбы". С этими утверждениями выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу в переговорах по видеосвязи с китайским коллегой Вэй Фэнхэ, а также в телефонном разговоре с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом. Шойгу выразил "озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины", сообщило Минобороны РФ. Несколько дней назад Шойгу рассказал о предполагаемых планах Украины применить "грязную бомбу" коллегам из США, Франции, Великобритании и Турции. В Киеве решительно опровергли подобные намерения. Лидеры мирового сообщества и руководство НАТО также назвали утверждения РФ не соответствующими истине.

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Остающиеся в Мариуполе жители до сих пор живут в палатках и готовят на кострах, потому что россияне разрушили их дома, а новое жилье не предоставили, написал в Telegram Мариупольский городской совет. "Палатки расположены у кинотеатра "Савона", где жители города скрывались во время обстрелов россиян. Мариупольцы до сих пор продолжают готовить еду на кострах, а спят в подвалах кинотеатра", - отмечается в заявлении.

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Россия все чаще будет сталкиваться с диверсиями на железной дороге, считает министерство обороны Великобритании. С июня насчитывается не менее шести атак в отношении российских железных дорог, сообщило ведомство в Twitter со ссылкой на данные российского антивоенного движения "Останови вагоны". Последняя из них произошла 24 октября, когда сообщалось о взрыве в районе Новозыбкова в 15 км от границы с Беларусью, на железнодорожной ветке, соединяющей РФ и юг Беларуси. Ответственность за него взяли на себя активисты этого движения, указывается в заявлении.

Российские вооруженные силы при перебросках войск в Украину опираются главным образом на железные дороги, протяженность которых в России в общей сложности превышает 33 тысячи км, напомнило британское ведомство. При этом, по его словам, железнодорожную сеть чрезвычайно сложно защитить от физических угроз и власти РФ будет все больше беспокоить тот факт, что даже небольшая группа противников войны может прибегнуть к диверсиям.

Резников: ВСУ контролируют все мосты через Днепр в районе Херсона

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По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют все мосты через Днепр в районе Херсона, используя HIMARS и другую артиллерию, тем самым пути отступления россиян в этом районе отрезаны, заявил он в интервью американскому телеканалу Fox News. "У них не будет возможности сбежать, как они сделали на харьковском направлении", - подчеркнул украинский министр. Резников также отметил, что контрнаступление ВСУ на юге страны замедлилось из-за дождливой погоды.

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По данным украинского Центра национального сопротивления, российские силы прекратили строительство газопровода в Бердянск и Мелитополь, оставив тем самым часть жителей Запорожской области без газа в преддверии зимы. Как отмечается в заявлении , еще весной россияне уничтожили газопровод на захваченной ими части Запорожской области, глава оккупационной администрации региона Евгений Балицкий обещал восстановить газоснабжение к осени."Однако нового газопровода, который россияне хотели запустить из Ростова нет. Запуск отопительного сезона в Мелитополе и Бердянске несколько раз переносили и последний раз Юалицкий обещал достроить газопровод еще до первого октября", - указали в Центре национального сопротивления. По его данным, россияне демонтируют газопровод между Бердянском и Мелитополем и регион остается без газоснабжения.

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Немецкий автомобилестроитель Mercedes-Benz уходит из России. Доли в российских дочерних компаниях будут проданы местному инвестору - дилеру "Автодом", сообщил в Штутгарте финансовый директор компании Харальд Вильхельм (Harald Wilhelm). Завершение сделки еще необходимо согласовать с официальными инстанциями. По словам Вильхельма, речь идет о "последовательном шаге", который предпринят вслед за полным отказом от экспорта в Россию и прекращением производства на территории России в ответ на начало полномасштабного вторжения РФ в Украину. В "Автодоме" обещают сохранить сервисное обслуживание автомобилей Mercedes.

Новые веерные отключения электричества

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Во всех областях Украины второй день подряд проходят вынужденные веерные отключения электричества, сообщает пресс-служба "Укрэнерго". Речь идет о полностью контролируемой мере, позволяющей снизить нагрузку на электросети и предоставляющей возможность сбалансировать работу энергосистемы, подчеркивается в заявлении в Telegram . В компании также напомнили, что сознательное ограничение потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пиков потребления (6:00-11:00 и 17:00-23:00), уменьшает риск перегрузки в сетях и ограничений потребителей.

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Россия в ночь на 26 октября обстреляла из реактивных систем залпового огня (РСЗО) с зажигательными боеприпасами город Орехов и село Преображенку Запорожской области. Пока известно о двух погибших и одном раненом в Преображенке, написал в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Александр Старух. По его словам, Орехов и близлежащие деревни подвергаются атакам почти каждый день. "Враг системно уничтожает населенный пункт", - заявил Старух.

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Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) вновь - на этот раз до 3 ноября - продлило запрет полетов в 11 аэропортов центральной части и юга России, а также аннексированного Крыма. Режим запрета касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Они были закрыты в феврале, когда Россия начала вторжение в Украину.

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В Украине вскоре будут развернуты две системы противовоздушной обороны NASAMS, предназначенные для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS, разработанные норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской Raytheon Technologies, способны сбивать усовершенствованной ракетой средней дальности AIM-120 типа "воздух-воздух" беспилотные летательные аппараты, баллистические ракеты и истребители. О том, что предназначенные для Украины системы NASAMS переданы в распоряжение администрации США, сообщило издание Defense News со ссылкой на заявление исполнительного директора Raytheon Technologies Грега Хейса. До этого Хейс рассказывал, что с момента вторжения России в Украину спрос на NASAMS начал расти.

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За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских войск в районах 9 населенных пунктов - Иванграда, Бахмута, Бахмутского, Соледара, Курдюмовки, Красногоровки, Новомихайловки, Невельского и Терновой. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. Согласно его данным, за истекшие сутки россияне нанесли по территории Украины 5 ракетных и до 30 авиационных ударов, а также совершили более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам подверглись районы более чем 40 населенных пунктов. Среди них - город Днепр и Днепропетровская область, Приколотное в Харьковской области и Большая Александровка в Херсонской области. Сообщается также, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка существенно не изменилась: Беларусь по-прежнему поддерживает вооруженную агрессию России, угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА по территории Украины сохраняется.

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Российские войска в ночь на 26 октября подвергли обстрелу из РСЗО "Град" Червоногригоровскую территориальную общину в Никопольском районе Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко. "Люди не пострадали. Есть разрушения, повреждена линия электропередач. Более 600 семей остались без электричества. Аварийные бригады уже работают", - уточнил Резниченко.

Зеленский призвал Израиль содействовать победе Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в ночь на среду обратился с призывом к правительству Израиля, которое осудило российскую агрессию, однако не присоединилось к санкциям против РФ и не оказывает военную помощь Киеву. "Чем быстрее на нашей земле будет достигнут мир благодаря украинской победе, тем меньше зла Россия успеет принести другим регионам, в том числе и Ближнему Востоку в своем сообщничестве с Ираном. Верю, что однажды эту позицию услышат израильские политики, как уже услышало общество Израиля - мы чувствуем это", - сказал Зеленский. По его словам, несмотря на войну Украина продолжит программы, возвращающие историческую справедливость: "Мы начали реализацию важного проекта памяти жертв нацизма - строительство мемориала в Бабьем Яру. Обязательно завершим".

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Украинские порты во вторник покинули семь сухогрузов с продовольствием, получив разрешение от совместного координационного центра (СКЦ). "Они перевозят в общей сложности 224 850 тонн зерна и другой продукции АПК", - говорится в сообщении СКЦ. Два сухогруза - Captain J. Neofotistos (68 тыс. тонн пшеницы) и Zumrut Ana (6,5 тыс. тонн подсолнечного масла) - взяли курс на Испанию. Судно Captain V. Madias (63 650 тонн кукурузы) направилось в Китай, судно Kaptan Arif Bayraktar (50 тыс. тонн кукурузы) - в Нидерланды. Помимо этого, судно Regius доставит в порты ЕС 30 тыс. тонн рапса. Сухогруз Pearl T перевезет в Румынию 4 тыс. тонн подсолнечного масла, сухогруз Sahin 1 - 2,9 тыс. тонн пшеницы в Грецию. В СКЦ пояснили, что "зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем быть отправлено в другие страны".

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Новый премьер-министр Италии Джорджи Мелони, выступая в парламенте, заявила, что попытки поддаться на энергетический шантаж президента РФ Путина не решат проблему, а лишь обострят ее. По ее словам, дав слабину, Европа откроет путь для новых требований и шантажа.

Столтенберг предостерег Россию от новой эскалации войны

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз предостерег президента РФ Путина от эскалации войны в Украине. "России не стоит использовать лживые предлоги для очередной эскалации", - заявил глава альянса, находясь на борту американского авианосца USS George H.W. Bush в Средиземном море. Утверждения, что Украина готовится применить на собственной территории "грязную бомбу", начиненную радиоактивными материалами, являются абсолютно ложными, сказал он далее. По словам Столтенберга, Россия часто обвиняет других в том, что планирует сделать сама; мир внимательно следит за происходящим.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), находясь в Киеве, со скепсисом высказался о возможности переговоров с Россией об окончании войны. Каждый желает, чтобы военные действия прекратились, сказал Штайнмайер журналисту немецкой телекомпании ARD. Однако действия РФ в Украине вынуждают "сомневаться в том, что в Москве имеются партнеры, с которыми можно о чем-то договориться". По словам президента ФРГ, не должно получиться так, чтобы захват территорий был скреплен договоренностью о прекращении огня.

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Не менее двух человек погибло в результате российского удара по Днепру, сообщил в телеграм-канале мэр города Борис Филатов. Обломки российской ракеты упали на местную АЗС, там возник пожар. В результате уничтожен комплекс зданий АЗС - автозаправочная колонка, автомойка, шиномонтаж и 2 автомобиля. "Пока известно, что погибли минимум два гражданских лица: один - в автомобиле, один - на автомойке, находящейся рядом с АЗС", - написал Филатов. По данным главы областной администрации Валентина Резниченко, ранения получили трое местных жителей.

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Президент Израиля Ицхак Герцог, по его собственным данным, предоставил США сведения спецслужб, доказывающие использование Россией в Украине иранских БПЛА. "Иранское оружие играет ключевую роль в дестабилизации нашего мира", - заявил Герцог, находясь в Вашингтоне с визитом. По его словам, международное сообщество должно "выучить уроки" и говорить с Ираном "единым, жестким и бескомпромиссным языком". Несмотря на это, Израиль до сих пор воздерживается от оказания военной помощи Украине и не готов поставить ей систему ПВО "железный купол".

Хроника событий 25 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 25 октября 00.00 - 13.59 >>>

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