Президенты ФРГ и Украины - за расширение городских связей

На 244-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 25 октября (время московское).

++21.40++

Группа либеральных конгрессменов-демократов во главе с Прамилой Джаяпал отозвала свое письмо в адрес президента США Джо Байдена с призывом начать с Россией прямые переговоры, которые могли бы привести к прекращению войны в Украине. "Письмо было составлено несколько месяцев назад, но, к сожалению, было опубликовано сотрудниками без проверки. Как председатель фракции я беру на себя ответственность за это", - объяснила Джаяпал. По словам политика, это письмо некоторые путают с недавним заявлением лидера республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевина Маккарти, угрожающего прекращением помощи Украине в случае прихода республиканцев к власти.

"Близость этих заявлений создала досадную видимость того, что демократы, решительно и единогласно поддержавшие и проголосовавшие за каждый пакет военной, стратегической и экономической помощи украинскому народу, так или иначе связаны с республиканцами, которые стремятся перекрыть американскую поддержку. для президента Зеленского и украинских сил", - добавила глава группы либеральных конгрессменов-демократов.

++21.25++

Более 40 иностранцев, отбывающих наказание в исправительной колонии №17 в Мордовии, отправили на войну в составе ЧВК Вагнера, пишет издание "Новая газета. Европа". По его сведениям, из этого пенитенциарного учреждения на фронт были отправлены свыше ста человек, половина из них - граждане Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Сербии и Египта, а также один украинец. Большинство иностранцев, завербованных в ИК-17 в Мордовии на войну, были осуждены за сбыт наркотиков, указывается далее.

++20.45++

Фонд Нобеля решил не приглашать послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме 10 декабря в связи с вторжением РФ в Украину. В 2022 году Нобелевскую премию мира получили правозащитники из России, Беларуси и Украины.

Президенты Германии и Украины - за расширение городских связей

++20.15++

Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Киеве выступили за расширение партнерств между городами обеих стран. Подобные связи вносят "решающий вклад в построение и укрепление нашей общей Европы", говорится в обращении двух лидеров . Кроме того, связи между немецкими и украинскими городами предлагают основу для "настоящей солидарности перед лицом войны". Такие связи посылают "четкий сигнал Москве: ваша война нас не разделит - она еще больше сблизит нас как немцев, украинцев и как европейцев", указывается далее.

++19.55++

Швейцарии следует в большей степени участвовать в оказании гуманитарной помощи Украине, заявил швейцарский президент Иньяцио Кассис в интервью DW. "Нейтралитет не означает безразличия", - подчеркнул политик. Кроме того, Кассис не исключил возможности переговоров о мире между Киевом и Москвой. Однако в данный момент "подобные ​дипломатические усилия трудно представить, потому что сейчас наступило время военных", объяснил он.

++19.30++

Странам, оказывающим финансовую поддержку Украине, в 2023 году понадобится ежемесячно предоставлять ей около 3 млрд долларов США, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на профильной конференции в Берлине. Однако в случае необходимости в дополнительном импорте газа, восстановления разрушенной инфраструктуры и усиления российских бомбардировок сумма может вырасти до 5 миллиардов, указала Георгиева. МВФ работает над более комплексной программой помощи Украине, добавила глава фонда.

МИД РФ запретил въезд в Россию ряду депутатов ПАСЕ

++19.15++

Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге Фото: picture-alliance/dpa/R. Jensen

Москва расширила список представителей стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию. В частности, в перечень вошли представители европейских компаний по производству вооружений, поставляющих свою продукцию Украине, а также отдельные депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщило министерство иностранных дел РФ.

++19.00++

Власти в Киеве в очередной раз заверили в отсутствии намерений по применению "грязной бомбы", в которых их обвиняет Россия. Украина не планировала и не планирует таких мер, заявил на брифинге иностранным журналистам глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. "Мы держим мир в курсе и не позволим российской пропаганде добиться успеха", - подчеркнул он в Twitter.

++18.49++

Мэр Москвы и глава рабочей группы Госсовета РФ по координации деятельности при введении различных уровней реагирования Сергей Собянин заявил о необходимости дополнительных мер реагирования на угрозы в приграничных регионах, в частности, в Белгородской области. Эти меры отрабатываются совместно с региональными властями и правительством РФ, указал он на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ. В свою очередь премьер РФ Михаил Мишустин сообщил о принятии мер для обеспечения обмундированием и снаряжением российских военнослужащих.

++18.31++

Совет Безопасности ООН проведет 25 октября закрытое заседание, на котором рассмотрит обвинения РФ в адрес Украины о предполагаемых планах применить "грязную бомбу". Встреча пройдет по инициативе России, сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники. В письме СБ ООН и генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу, имеющемся в распоряжении агентства, спецпредставитель РФ Василий Небензя обвиняет Киев в "провокации". Власти Украины и ее международные партнеры уже опровергли российские утверждения.

Новые премьеры Италии и Великобритании заверили Украину в поддержке

++18.13++

Глава нового правительства Италии Джорджа Мелони заверила Украину в продолжении линии Рима по полной поддержке Киева в борьбе против российского вторжения. "И не только потому, что мы не можем примириться с военной агрессией и нарушением территориального единства суверенного государства, но и потому, что только так мы можем наилучшим образом защищать наши национальные интересы", - пояснила ультраправый политик, представляя правительственную программу в парламенте .

++17.53++

Прокуратура Харьковской области сообщила о задержании двух местных жителей, подозреваемых в работе в оккупационной "народной милиции Изюма". "Двум мужчинам сообщено о подозрении по факту коллаборационной деятельности... Прокурор областной прокуратуры инициировал перед судом вопрос об избрании обоим подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры. По ее данным, 21-летний и 44-летний мужчины согласились с предложением российских военных и заняли должности в так называемой "народной милиции". Один из них стал "полицейским патрульно-постовой службы", другой - "водителем дежурной части".

++17.37++

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своей первой речи на этом посту осудил войну РФ против Украины и заверил Киев в неизменной поддержке Соединенного Королевства. Война должна завершиться для Украины "успехом", заявил Сунак.

ГУР: ЧВК Вагнера отправляет на войну заключенных с гепатитом и ВИЧ-инфекцией

++17.27++

Частная военная компания "Группа Вагнера" отправляет на войну с Украиной заключенных с тяжелыми инфекционными заболеваниями, такими как гепатит C и ВИЧ-инфекция, заявило Главное управление разведки (ГУР) украинского Минобороны. "Явление уже приобрело массовый характер. Так, только из одной исправительной колонии №5 в поселке Металлострой Ленинградской области в ЧВК "Вагнер" было "мобилизовано" более сотни заключенных с подтвержденным ВИЧ или гепатитом С", - указывается в заявлении. По данным украинской разведки, бойцам, инфицированным ВИЧ, командование надевает красные браслеты, а носителям гепатита C - белые. Люди с такими заболеваниями уже обнаруживаются среди пленных россиян, добавили в ГУР Минобороны.

++17.15++

Россияне приступили к паспортизации жителей Мариуполя, написал в Telegram советник мэра Петр Андрющенко. "Паспортизация Мариуполя началась. В Мариупольском районе в селе Мангуш выданы первые паспорта России мариупольцам. Правда, не без "черной метки". Место регистрации - "ДНР Мариуполь". Ты как "россиянин", но не такой, как россияне. Недонелюдь", - заявил Андрющенко. По его словам, скорость выдачи паспортов крайне низкая, поэтому процесс затянется на месяцы. В первую очередь, паспорта будут выданы сотрудникам бюджетных учреждений.

++16.55++

По данным BBC, российские военные намеренно повредили единственный трубопровод, снабжавший водой Николаев. Проанализировав спутниковые снимки и фотографии из соцсетей, журналисты пришли к выводу, что трубопроводу был поврежден 12 апреля, за 8 часов 40 млн литров воды затопили прилегающую территорию. Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким подтвердил журналистам, что район в это время находился под контролем ВС РФ.

++16.40++

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах села Тишанка и двух пограничных пунктов в Шебекинском городском округе и в Вериговке в Валуйском городском округе. В Тишанке повреждены пять частных домов, в Вериговке - в двух домовладениях, написал Гладков в Telegram . "Пострадавших нет. Все оперативные и аварийные службы выехали на место", - указал глава региона, расположенного близ границы с Украиной.

Штайнмайер провел полтора часа в бомбоубежище в Украине

Франк-Вальтер Штайнмайер в бомбоубежище в Корюковке Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

++16.22++

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) во время необъявленного визита в Украину провел полтора часа в бомбоубежище. Воздушная тревога была объявлена, когда глава немецкого государства общался с местными жителями в городе Корюковка Черниговской области близ границы с Беларусью. "Это дало нам особенно четкое представление о том, в каких условиях здесь живут люди", - заявил он. В Корюковке он высоко оценил мужество местных жителей, "которые голыми руками противостояли танкам и фактически заставили их остановиться". Это первая поездка Штайнмайера в Украину с начала полномасштабного российского вторжения. "Мне важно послать знак солидарности украинцам как раз сейчас, во время фазы мерзких российских авиаударов по всей стране", - подчеркнул он по прибытии в Киев.

++16.00++

СБУ сообщила о подозрении в отношении министра транспорта РФ Виталия Савельева, из-за действий которого в Крым перебросили почти 300 единиц российской бронетехники. "Установлено, что высокопоставленный чиновник способствовал Минобороны страны-агрессора в перемещении личного состава, вооружения и военной техники оккупантов к границам нашего государства и в захваченные районы. Переправку вражеских колонн осуществляли железнодорожным транспортом через территорию временно оккупированного Крыма", - указало украинское ведомство. Среди переправленной техники - российские танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и автоцистерны с сотнями тонн горюче-смазочных материалов, которые были задействованы в начале полномасштабного вторжения, в частности, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях, сообщается далее.

Российский министр подозревается по двум статьям УК Украины - в пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, а также в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. По этим статьям предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы, отмечается в заявлении СБУ в Telegram .

++15.47++

Представители вузов из Германии, Франции и Польши заявили о намерении развивать долгосрочное сотрудничество с Украиной, способствуя тем самым восстановлению этой страны, пострадавшей от российского вторжения. Конференции ректоров трех стран призвали Еврокомиссию и страны "большой семерки" предоставить необходимые финансовые средства, указывается в заявлении, распространенном Конференцией ректоров немецких вузов в Бонне. Целью при этом является создание в Украине современных и имеющих вес на международном уровне вузов.

Зеленский выступил на "Крымской платформе"

++15.30++

Реинтегрировать Крым после российской оккупации будет нелегко, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции "Крымская платформа". "С 2014 года Крым - это единственная часть Европы, в которой де-факто продолжаются чистки - по религиозным и этническим признакам", - указал он и пообещал полностью изменить данную ситуацию. "Российский потенциал агрессии будет уничтожен на корню, когда украинский флаг снова будет на своем законном месте - в городах и селах Крыма", - отметил он.

++15.17++

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Германию за финансовую помощь и поставки вооружений. "Я хочу выразить огромную признательность своей страны за непоколебимую, очень стабильную и очень сильную поддержку со стороны Германии", - заявил он на международной конференции по восстановлению Украины в Берлине. Одновременно он попросил Берлин предоставить еще больше оружия, в том числе танки. Несмотря на широкую поддержку во всем мире, нуждается в еще больших объемах финансовой и военной помощи, отметил Шмыгаль.

++15.06++

Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в ходе украинского телемарафона призвала находящихся за границей граждан не возвращаться до весны, поскольку Россия продолжает атаки на украинскую энергосистему. "Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия... Если есть возможность - остаться, пока перезимовать за границей", - цитирует ее слова "РБК-Украина".

В Германии приговорен к крупному штрафу водитель машины с буквой "Z"

++14.54++

В Германии приговорен к крупному денежному штрафу водитель, разместивший на заднем стекле своего автомобиля букву "Z", считающуюся символом поддержки войны, развязанной Россией против Украины. Административный суд в Гамбурге признал действия 62-летнего водителя виновным в одобрении преступных действий и назначил ему штраф в размере 4 тысяч евро, сообщил пресс-секретарь суда. По его словам, в ходе судебного разбирательства ответчик не отрицал, что закрепил на своем автомобиле белый лист формата А4 с синей буквой "Z". "По мнению суда, в этом заключается проявление солидарности с Россией и одобрение войны в Украине", - добавил он далее.

++14.35++

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Николаеве двух предполагаемых агентов российских спецслужб, готовивших заказные сюжеты для российских государственных СМИ, а также передававших информацию о местах дислокации ВСУ. "В своих материалах (задержанные) призывали к захвату южного региона и физической ликвидации руководства областной военной администрации", - указывается в заявлении . При этом, по данным ВСУ, речь идет о двух местных жителей, завербованных российскими спецслужбами после начала войны, они выдавали себя за "блогеров", якобы информирующих граждан об обстановке в Николаевской области. Как сообщается далее, их "связными" были сотрудники РИА "Новости".

Спикер бундестага: ФРГ никогда не признает аннексию Крыма

++14.18++

Херсонес Фото: Krasilnikov Stanislav/dpa/picture alliance

Председатель бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) на конференции "Крымская платформа" в Загребе решительно осудилааннексию Россией украинских регионов. "Мы никогда не признаем эти противозаконные присоединения, включая противоречащую международному законодательству аннексию Крыма", - заявила она и подчеркнула, что "Крым принадлежит Украине".

++14.05++

В рамках "зернового коридора" из портов Большой Одессы вышли еще четыре судна, перевозящие 107,2 тысячи тонн украинской агропродукции, сообщило министерство инфраструктуры Украины в Facebook . Из Одесского порта вышел балкер Regius, из порта "Южный" - Captain J. Neofotistos, Sanin 1 и Zumrut Ana. Корабли направляются в Европу, указывается в заявлении. В общей сложности, по этим данным, из украинских портов с начала работы "зерновой инициативы" вышли 390 кораблей с украинским продовольствием.

Хроника событий 25 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 24 октября 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: