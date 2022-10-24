Генсек НАТО осудил утверждения РФ о "грязной бомбе"

На 243-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 24 октября (время московское).

++21.35++

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал решение Украины призвать Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) к отправке экспертов в страну после заявлений России о желании Киева взорвать "грязную бомбу". Поддержка Украины со стороны ЕС не ослабевает, в том числе в противодействии дезинформации, подчеркнул глава европейской дипломатии.

++21.10++

Шевченковский районный суд Киева арестовал на 2 месяца главу авиапредприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Аналогичная мера пресечения избрана для руководителя одного из департаментов этого предприятия, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Арестованных подозревают в коллаборационизме и пособничестве государству-агрессору. По версии СБУ, "должностное лицо, ранее неоднократно избиравшееся народным депутатом от "Партии регионов", даже после вторжения России продолжало поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам.

++20.45++

Глава комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов в ходе оперативного совещания указал на необходимость оборудовать укрытия на случай обстрела в сельских поселениях и районных центрах. "Что касается территорий, где люди посещают ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты. - Ред.), почту, банки, магазины, у них нет там подвальных помещений. Рядом должны быть оборудованы укрытия. Элементарное укрытие - это выкопанный окоп. Обустройте их", - заявил чиновник.

Генсек НАТО осудил утверждения РФ о "грязной бомбе"

++20.10++

Страны НАТО отвергают утверждения РФ о том, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу" на своей территории, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, обсудив этот вопрос с министрами обороны США Ллойдом Остином и Великобритании Беном Уоллесом. РФ нельзя использовать свои заявления как предлог для эскалации, подчеркнул генсек НАТО. Альянс остается непоколебимым в своей поддержке Украины, добавил Столтенберг.

++19.45++

Украинская армия вытеснила российских военных из сел Кармазиновка, Мясожаровка и Невское в Луганской области, а также из села Новосадовое в Донецкой области, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ. Российская сторона не комментировала эту информацию.

++19.05++

Российское издание "Медиазона" проанализировало рост числа заключенных браков в России после объявления мобилизации и пришла к выводу, что мобилизовали уже почти 500 тысяч человек. "Показав повестку, можно не ждать месяц и расписаться прямо в день обращения - многие мужчины решили воспользоваться этой возможностью перед отправкой на войну и узаконить отношения со своими девушками. Зная число свадеб мобилизованных и количество живущих вне брака пар в регионе, можно подсчитать процент мобилизации", - указали журналисты. По их подсчетам, по всей России мобилизовали не менее 492 тысяч человек, причем выше всего доля мобилизованных в восточных регионах РФ, ниже всего - в Москве. При этом лидером по росту числа бракосочетаний стала Бурятия. До 21 сентября там регистрировали в среднем 83 свадьбы в неделю, а после начала мобилизации - 662, указывают журналисты.

++18.45++

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Израиля определиться, какую сторону они занимают в войне РФ против Украины. Выступая перед участниками Саммита демократии Haaretz, он поблагодарил за награду Democracy Award и заявил о необходимости четкого определения позиции самих израильских властей. "Не пора ли и вашему государству выбрать, с кем вы? С демократическим миром, который бок о бок борется против экзистенциальной угрозы своему существованию? Или с теми, кто закрывает глаза на российский террор даже тогда, когда ценой продолжения террора является полное разрушение глобальной безопасности?" - завил он, выступая по видеосвязи.

Глава Генштаба ВС РФ провел переговоры с начальником штаба обороны ВС Великобритании

++18.28++

Тони Радакин и Валерий Герасимов Фото: WIktor Szymanowicz/NurPhoto/Russian Defence Ministry/dpa/picture alliance

Минобороны Великобритании сообщило о телефонном разговоре командующего штабом британской армии адмирала Тони Радакина с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, состоявшемся по просьбе российского оборонного ведомства. Радакин "отверг обвинения России в том, что Украина планирует действия по эскалации конфликта, и подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства", указывается в Twitter . В Лондоне отметили, что оба военачальника сочли важным поддерживать открытые каналы коммуникации между Великобританией и РФ, чтобы избежать риска просчета и облегчить деэскалацию.

++18.15++

По данным украинской военной разведки, власти РФ оказались не в состоянии обеспечивать мобилизованных необходимой амуницией российского производства и начали использовать иранское снаряжение. "В ближайшее время запланирована передача 3000 единиц бронезащиты - 1500 бронежилетов, 1500 шлемов производства Milad (Иран). В настоящее время иранская амуниция находится на складе 1061-го центра материально-технического обеспечения 3-й мотострелковой дивизии", - заявило ГУР Минобороны Украины . Одновременно ведомство сообщило о намерении властей в Тегеране отправить в РФ новую группу советников для помощи россиянам в боевом применении нового типа дронов "Arash-2", а также иранских ракет класса "земля-земля", поставки которых планируется начать уже в ближайшее время.

Шольц принял премьер-министра Украины

++17.55++

Канцлер ФРГ Олаф Шольц принял в Берлине премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. В ходе переговоров стороны обсудили текущую ситуацию в Украине, поддержку Киева со стороны правительства Германии, а также инициативы по восстановлению Украины, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). При этом он указал на проведение 25 октября экспертной конференции по восстановлению Украины. "Федеральный канцлер выразил уважение и признал мужество украинского народа в обороне от продолжающейся восемь месяцев российской военной агрессии", - отметил Хебештрайт. По его словам, Шольц подчеркнул, что Германия и ЕС намерены продолжать политическую, финансовую, экономическую и гуманитарную поддержку Украины, а также военную помощь этой стране.

++17.39++

Украинские силы освободили более 90 населенных пунктов в Херсонской области, в которых проживают более 12 тысяч человек, сообщило Минобороны Украины. В отвоеванных селах проводятся комплексы стабилизационных мероприятий, указало украинское ведомство в Telegram .

++17.26++

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров предложил изменить в Конституции Украины статус Крыма как национально-территориальной автономии. Необходимо "четко определить крымскую автономию как автономию, которая создана по национально-территориальному признаку, как форма самоопределения коренного народа Крыма - крымскотатарского", заявил он на саммите "Крымская платформа" в Загребе. "Надо определиться с субъектом самоопределения в Крыму, с источником, если хотите, крымской автономии, и этим источником является неотъемлемое право коренного народа этого полуострова на самоопределение в составе независимого украинского государства", - цитирует слова Чубарова "Интерфакс-Украина".

++17.15++

Федеральная таможенная служба РФ получила уведомления от Латвии и Эстонии о замораживании таможенного сотрудничества, сообщил на пресс-конференции первый замглавы ведомства Руслан Давыдов. "Наши границы с Евросоюзом и есть границы с прибалтийскими странами и Финляндией. У нас все годы и даже после 2014 года были прекрасные отношения с таможенным руководством этих стран", - отметил он.

В результате войны погибли не менее 430 детей

++16.58++

В результате войны РФ против Украины погибли, по меньшей мере, 430 детей, еще 820 получили ранения, заявил Офис генерального прокурора Украины. Больше всего несовершеннолетних пострадало в Донецкой области (419), а также Харьковской (260), Киевской (116), Николаевской (77), Запорожской (69), Черниговской (68), Луганской (64), Херсонской (57) и Днепропетровской (31) областях. Кроме того, в результате российских бомбардировок и обстрелов повреждено 2663 учебных заведения, 326 из них разрушены полностью, указывается в заявлении ведомства.

++16.41++

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Украине в общей сложности до 3 млрд евро до конца 2023 года на помощь бизнесу и экономике. При этом банк уже предоставил Украине более 1 млрд евро из этой суммы и намерен утроить эту цифру, сообщила глава ЕБРР Одиль Рено-Бассо президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Киев. Она подчеркнула решимость ЕБРР поддерживать Украину, защищающуюся от российской агрессии. Как отмечается далее в заявлении, основной задачей при этом является поддержка "реальной" экономики, в частности, сохранение энергетической и продовольственной безопасности, восстановление железнодорожных путей и поддержка фармацевтической промышленности. В Twitter Рено-Бассо также сообщила, что встречалась, в том числе, с мэром Киева Виталием Кличко и обсуждала срочное восстановление разрушенной инфраструктуры перед зимой.

++16.23++

Председатель комитета по правам человека и гуманитарной помощи бундестага ФРГ Рената Альт (Renata Alt) призвала предотвратить гуманитарную катастрофу в Украине, угроза которой возникла в результате российских атак на инфраструктуру этой страны. "Российские военные ввергают в бедственное положение население страны, нанося все большеударов по инфраструктуре Украины. Миллионы людей нуждаются в крыше над головой, а также в электричестве, тепле и питьевой воде, чтобы иметь возможность оставаться в своей стране", - подчеркнула она. В заявлении Альт указывается, что в Украине уже насчитывается около 7 млн внутренне перемещенных лиц, которым нужна помощь. В общей сложности гуманитарная помощь необходима 18 млн людей в Украине, добавила немецкий депутат, сославшись на данные ООН.

++16.05++

По данным Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, в ходе первой волны мобилизации в РФ призвано не менее 200 тысяч человек, первая их часть направлена в Украину с целью стабилизации линии фронта. "Следующие части мобилизованных будут направляться на основе развития оперативной обстановки и, по возможности, в зависимости от готовности личного состава. По аналогичному принципу для ведения боевых действий против ВС Украины будут привлекаться мобилизованные второй, третьей и других волн мобилизации", - указывает ведомство .

МИД Украины обвинил РФ в задержках "зернового коридора"

Вывоз украинского зерна из Одессы Фото: Metin Aktas/AA/picture alliance

++15.47++

Киев обвинил Россию в подрыве глобальной продовольственной безопасности. Как отметил МИД Украины в Twitter , российская сторона задерживает инспекцию судов в рамках "зернового коридора", что помешало экспортировать дополнительно 3 млн тонн украинского зерна. В результате 10 млн человек по всему миру не получили вовремя продовольствие из-за российской политической повестки, написало украинское ведомство. В Киеве призвали международное сообщество и, в частности, страны Африки и Азии потребовать от Москвы прекращения искусственно созданных задержек в проверках перевозящих зерно судов. "Мы по-прежнему полны решимости продолжать тесное сотрудничество с ООН и Турцией по обеспечению работы "зернового коридора" по Черному морю", - подчеркнул МИД Украины.

++15.35++

Нидерланды во второй раз направляют группу криминалистов в Украину, чтобы помочь властям этой страны в расследовании совершенных на ее территории военных преступлений, сообщает телеканал NOS . По его данным, команда экспертов будет работать по поручению Международного уголовного суда в Гааге (МУС) и в ответ на призыв украинского правительства к странам помочь в расследовании зверских преступлений. Как отмечается далее, криминалисты, в частности, осмотрят места массовых захоронений, проведут экспертизы ДНК погибших и изучат телекоммуникационный трафик, а результаты передадут в МУС для последующего использования в судебных процессах.

Россияне вывезли из Херсона памятники Суворову и Ушакову

++15.22++

Покидающие аннексированный Херсон российские силы демонтировали и вывезли из города памятники российским полководцам Александру Суворову и Федору Ушакову, сообщило РИА "Новости". Российское агентство объяснило эти действия стремлением " сохранить уникальные произведения искусства от обстрелов ВСУ". Кражу россиянами памятников из Херсона подтверждают украинские СМИ и Telegram-каналы. Бюст Суворова в 1950 году Херсону подарил Ленинградский музей им. Суворова на 150-ю годовщину смерти полководца. Статуя Ушакова с 1957 года стояла перед корпусом Херсонской государственной морской академии, расположенным на названном его именем проспекте.

++15.03++

Министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) назвал "экстренную зимнюю помощь" Украине главным приоритетом. С учетом разрушенной инфраструктуры следует срочно помочь страдающей от российского вторжения стране пережить предстоящую зиму, заявил он на Германо-украинском экономическом форуме. В частности, он указал на необходимость проведения ремонтных работ объектов украинской энергосети, предоставления генераторов и трансформаторов. По словам Хабека, Россия намерена и далее использовать атаки против украинской энергетической инфраструктуры с целью дальнейшей дестабилизации соседней страны и принуждения ее граждан к бегству.

++14.40++

Министр обороны Румынии Василе Дынку подал в отставку после скандальных заявлений о войне РФ против Украины. "Этим утром я направил премьер-министру Николае Чукэ заявление о моей отставке с поста министра национальной обороны", - написал он в Facebook , заявив о невозможности совместной работы с президентом и верховным главнокомандующим Румынии Клаусом Йоханнисом. Неделю назад Дынку в телеинтервью назвал переговоры с Россией единственным способом положить конец войне в Украине. После этого Йоханнис заявил, что официальной позицией Румынии и ЕС является право Украины самостоятельно решать, когда и каким образом вести переговоры.

Шольц призвал планировать восстановление Украины как будущего члена ЕС

++14.20++

Канцлер ФРГ Олаф Шольц Фото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

При восстановлении Украины необходимо принимать во внимание, что эта страна в будущем должна стать членом Европейского Союза, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на Германо-украинском экономическом форуме в Берлине. Он заверил Киев, что украинский энергетический сектор, подвергшийся масштабным российским атакам, будет восстановлен таким образом, чтобы Украина стала эффективным поставщиком электричества в ЕС. Шольц подчеркнул, что война, развязанная президентом РФ Владимиром Путиным, сплотила Германию и Украину.

++14.05++

Мэр Мелитополя Иван Федоров обвинил Россию во взятии в плен детей из Энергодара. "Сначала гауляйтеры оккупированной части Запорожской области анонсировали отправку детей на "отдых" и "обучение" в Крым и Россию. Теперь, когда дети из Энергодара находятся в Краснодарском крае, посылают родителям сообщения, что их дети задерживаются в России на неопределенный срок", - сообщил он в Telegram-канале . По словам Федорова, оккупационные власти Мелитополя также пытались отправить детей из этого города в Крым, Краснодар, Тулу и Волгоград, но не смогли это делать из-за сопротивления родителей. "Предостерегаю всех родителей с временно оккупированных территорий: не отдавайте своих детей в руки оккупантов. Есть высокая вероятность того, что рашисты будут удерживать их как живой щит и не вернут домой", - подчеркнул он.

Хроника событий 24 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 23 октября 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: