Соратники Байдена по партии призвали его к переговорам с РФ

С призывом начать с Москвой прямые переговоры о прекращении войны в Украине к президенту США обратились 30 конгрессменов-демократов. Это первый случай, когда Байдена призывают сменить курс соратники по партии.

Группа конгрессменов от Демократической партии направила президенту США Джо Байдену письмо с призывом начать с Россией прямые переговоры, которые могли бы привести к прекращению войны в Украине. Обращение подготовили 30 либеральных конгрессменов-демократов во главе с Прамилой Джаяпала, сообщила вечером в понедельник, 24 октября, газета The Washington Post со ссылкой на копию письма.

По мнению авторов послания , Байден наряду с продолжением военной и финансовой помощи Украине должен начать прямые переговоры с Россией, чтобы найти "реалистичные рамочные условия для прекращения огня", поскольку альтернативой дипломатическому решению станет затяжная война с катастрофическими и не просчитываемыми рисками.

Ослабление санкций и гарантии безопасности

Подписанты обращения полагают, что рамочные условия должны включать ряд стимулов для прекращения войны, в том числе ослабление санкций против России и согласование совместно с мировым сообществом гарантий безопасности свободной и независимой Украины, приемлемой в первую очередь для самих украинцев.

Как отмечает The Washington Post, это первый случай, когда группа соратников Байдена по партии призывает его резко сменить курс в отношении войны в Украине.

В Белом доме не готовы поддержать инициативу конгрессменов

В Белом доме и Госдепартаменте США, комментируя письмо конгрессменов-демократов, дали понять, что Джо Байден по-прежнему против прямых переговоров с Россией. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сказал, что переговоры с Россией без участия Украины по-прежнему невозможны. Со своей стороны пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не видят признаков готовности России вести диалог и прилагать дипломатические усилия.

США - один из главных союзников Украины, оказывающий ей многомиллиардную помощь, в том числе военную. На фоне российской агрессии в Украине Вашингтон ввел против России несколько пакетов санкций.

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