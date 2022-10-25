СМИ: ВС РФ совершили диверсию на водопроводе в Николаеве

Журналисты BBC, проанализировав спутниковые снимки и фото из соцсетей, пришли к выводу, что военные ВС РФ намеренно подорвали водопровод в Николаеве. Эксперты считают, что речь идет о нарушении международного гумправа.

Российские военные намеренно повредили единственный трубопровод, снабжавший водой Николаев на юге Украины. К такому выводу пришли журналисты британской вещательной корпорации BBC, проанализировав спутниковые снимки и фотографии из соцсетей. Выдержки из расследования корпорация опубликовала во вторник, 25 октября.

По данным источника, ущерб трубопроводу в том месте, где он выходит на поверхность, был нанесен 12 апреля, утечка продолжалась около 8 часов, 40 млн литров воды затопили прилегающую территорию.

В распоряжении BBC оказались спутниковые снимки Maxar Technologies от 26 апреля, на которых видно, что неподалеку от места повреждения располагались российские войска и минимум четыре танка. Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким подтвердил журналистам, что район находился под контролем ВС РФ. Вынужденный покинуть пост главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий в свою очередь заявил репортерам, что власти Николаева вели переговоры с российской стороной о ремонте трубопровода, однако оккупационные силы "не допустили ремонтную бригаду к объекту".

Полученные BBC в Николаеве снимки свидетельствуют, что труба была перерезана еще в одном месте, прилегающая к нему на тот момент территория, по данным со спутников, находилось под контролем российских сил.

Эксперты: Вероятно, была применена взрывчатка

Крис Кобб Смит, военный эксперт-криминалист, который более 20 лет прослужил в британской армии в качестве артиллериста и провел три года в качестве инспектора ООН по вооружениям в Ираке, считает "ничтожно малой" вероятность того, что разрушения были результатом случайного попадания снаряда. Кроме того, "крайне маловероятно", что имел место "намеренный непрямой огневой удар". По мнению специалиста, разрушения вызваны намеренным размещением взрывчатки либо непосредственно под трубой, либо, возможно, над ней, в самом уязвимом месте. Другой британский эксперт по безопасности, Майкл Уилан, пришел к аналогичному выводу об использовании взрывчатых веществ.

"Диверсия против гражданских объектов незаконна"

Эксперт ООН, с которым пообщались журналисты, подчеркнул, что водопровод в Николаеве в соответствии с международным гуманитарным правом относится к особо охраняемой категории "объектов, необходимых для выживания гражданского населения", что делает любую диверсию против него незаконной.

Марко Сассоли, профессор в области международного гуманитарного права Университета Женевы, входивший в состав миссии в рамках Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), направленной в Украину для составления отчета о гуманитарных нарушениях после полномасштабного российского вторжения, согласен, что произошедшее, "безусловно, свидетельствует о нарушении международного гуманитарного права". "Уничтожение объектов, необходимых для выживания гражданского населения, запрещено", - указал он.

Николаев шесть месяцев остается без регулярной подачи чистой питьевой воды

Министерство обороны России не ответило на запрос журналистов о комментарии.

Николаев на данный момент находится под контролем Украины. Он располагается близко к линии фронта и регулярно подвергается обстрелам. Вот уже шесть месяцев жители города продолжают оставаться без регулярной подачи чистой питьевой воды. Очевидцы, с которыми пообщались журналисты, рассказали, что из-за обстрелов боятся стоять в очередях за подвозимой питьевой водой.

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