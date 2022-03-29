 Фотохроника войны в Украине - 30 марта | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 30.03.2022

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Украина

Фотохроника войны в Украине - 30 марта

Пожар на нефтебазе в Луцке, Николаев после обстрела, кошка и ежи в Одессе, прибитые пары обуви во Львове, украинский флаг на танке в Берлине.

  • Луцк, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Тушение пожара после обстрела нефтебазы в городе Луцк. Также в фотохронике войны в Украине от 30 марта - разрушенное здание администрации в Николаеве, акция "Мы не привыкнем к войне" во Львове, выгоревший школьный класс, дистанционное обучение, украинский флаг на советском танке в Берлине.

  • Николаев, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Здание администрации в Николаеве, разрушенное 29 марта в результате ракетного удара. По данным ГСЧС на 10:00 утра 30 марта, число погибших под завалами составило 14 человек. Более 35 человек ранено.

  • Запорожье, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Дима, три года, был ранен во время обстрелов осажденного Мариуполя. Эвакуирован в город Запорожье.

  • Запорожье, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    98-летняя жительница Мариуполя, вывезенная из этого разрушенного города в Запорожье.

  • Мариуполь, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    В Мариуполе продолжают хоронить погибших жителей на улицах около домов.

  • Мариуполь, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Выгоревший школьный класс в Мариуполе - в районе города под контролем войск РФ и пророссийских сепаратистов.

  • Одесса, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Ежи и кошка на пляже в Одессе. Несмотря на воздушные сирены, как сообщают местные СМИ, ночь на 30 марта здесь прошла спокойно.

  • Бровары, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Борис, 58 лет. Эвакуирован в Бровары из поселка Барышевка в Киевской области.

  • Харьков, 28 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Один из разрушенных жилых районов на окраине города Харьков.

  • Запорожская область, 28 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Одно из подразделений территориальной обороны Украины на линии фронта в Запорожской области.

  • Киевская область, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Украинские солдаты на линии обороны около Киева.

  • Львов, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Молитва в католическом Гарнизонном храме Апостолов Петра и Павла во Львове.

  • Львов, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Прибитые пары обуви на символической карте Украины с городами в районах боевых действий, из которых не могут выбраться многие жители. Акция "Мы не привыкнем к войне" во Львое.

  • Гауда

    Война в Украине - 30.03.2022

    Украинские беженцы в городе Гауда в Нидерландах. Активную помощь людям из Украины оказывает также королевская семья - в частности, в одном из замков - Het Oude Loo - в середине апреля будет открыт центр для беженцев.

  • Молдавия

    Война в Украине - 30.03.2022

    Дистанционное обучение. Марго, 9 лет, из Одессы - сейчас временно находится в Молдавии.

  • Больцано, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Детский рисунок в центре Красного Креста в итальянском городе Больцано.

  • Франкфурте-на-Майне, 29 март

    Война в Украине - 30.03.2022

    "Бездействие убивает. Поддержите санкции". Призыв на месте проведения пикетов напротив консульства Российской Федерации во Франкфурте-на-Майне.

  • Берлин, 30 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Полицейские снимают украинский флаг с танка на территории мемориала павшим советским солдатам в берлинском районе Тиргартен.

    Автор: Николай Пермяков


  • Луцк, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Тушение пожара после обстрела нефтебазы в городе Луцк. Также в фотохронике войны в Украине от 30 марта - разрушенное здание администрации в Николаеве, акция "Мы не привыкнем к войне" во Львове, выгоревший школьный класс, дистанционное обучение, украинский флаг на советском танке в Берлине.

  • Николаев, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Здание администрации в Николаеве, разрушенное 29 марта в результате ракетного удара. По данным ГСЧС на 10:00 утра 30 марта, число погибших под завалами составило 14 человек. Более 35 человек ранено.

  • Запорожье, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Дима, три года, был ранен во время обстрелов осажденного Мариуполя. Эвакуирован в город Запорожье.

  • Запорожье, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    98-летняя жительница Мариуполя, вывезенная из этого разрушенного города в Запорожье.

  • Мариуполь, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    В Мариуполе продолжают хоронить погибших жителей на улицах около домов.

  • Мариуполь, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Выгоревший школьный класс в Мариуполе - в районе города под контролем войск РФ и пророссийских сепаратистов.

  • Одесса, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Ежи и кошка на пляже в Одессе. Несмотря на воздушные сирены, как сообщают местные СМИ, ночь на 30 марта здесь прошла спокойно.

  • Бровары, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Борис, 58 лет. Эвакуирован в Бровары из поселка Барышевка в Киевской области.

  • Харьков, 28 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Один из разрушенных жилых районов на окраине города Харьков.

  • Запорожская область, 28 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Одно из подразделений территориальной обороны Украины на линии фронта в Запорожской области.

  • Киевская область, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Украинские солдаты на линии обороны около Киева.

  • Львов, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Молитва в католическом Гарнизонном храме Апостолов Петра и Павла во Львове.

  • Львов, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Прибитые пары обуви на символической карте Украины с городами в районах боевых действий, из которых не могут выбраться многие жители. Акция "Мы не привыкнем к войне" во Львое.

  • Гауда

    Война в Украине - 30.03.2022

    Украинские беженцы в городе Гауда в Нидерландах. Активную помощь людям из Украины оказывает также королевская семья - в частности, в одном из замков - Het Oude Loo - в середине апреля будет открыт центр для беженцев.

  • Молдавия

    Война в Украине - 30.03.2022

    Дистанционное обучение. Марго, 9 лет, из Одессы - сейчас временно находится в Молдавии.

  • Больцано, 29 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Детский рисунок в центре Красного Креста в итальянском городе Больцано.

  • Франкфурте-на-Майне, 29 март

    Война в Украине - 30.03.2022

    "Бездействие убивает. Поддержите санкции". Призыв на месте проведения пикетов напротив консульства Российской Федерации во Франкфурте-на-Майне.

  • Берлин, 30 марта

    Война в Украине - 30.03.2022

    Полицейские снимают украинский флаг с танка на территории мемориала павшим советским солдатам в берлинском районе Тиргартен.

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также:
• Фотохроника войны в Украине
• Война России против Украины 
• Война в Украине: хроника событий 

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