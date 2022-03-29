Фотохроника войны в Украине - 30 марта

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Пожар на нефтебазе в Луцке, Николаев после обстрела, кошка и ежи в Одессе, прибитые пары обуви во Львове, украинский флаг на танке в Берлине.
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