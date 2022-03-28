Фотохроника войны в Украине - 29 марта

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Освобожденный Тростянец, обстрел Николаева, разрушения в Броварах, погибшие солдаты и мирные жители, хлеб для Киева и граффити "The Dream" в Барселоне.
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В правительстве ФРГ действия Кремля назвали новой попыткой не допустить независимого освещения жестокой войны в Украине. Ранее глава DW заявил об очередном шаге по наступлению на свободу прессы в России.
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