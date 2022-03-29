34-й день войны в Украине: главные события

На 34-й день войны, развязанной Россией против Украины, - во вторник, 29 марта, - российские войска продолжали наносить удары по городам и населенным пунктам во многих регионах Украины. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление армии РФ и отрядам пророссийских сепаратистов. В условиях военных действий невозможно подтвердить на основании информации из независимых источников.

Правозащитники AI обвинили Россию в совершении военных преступлений

Международная правозащитная организация Amnesty International из-за войны в Украине обвиняет Россию в совершении военных преступлений и "вопиющем нарушении международного права". В частности, правозащитники зафиксировали "неизбирательные нападения на больницы, жилые районы и детские сады, а также использование запрещенных кассетных боеприпасов", отметил генеральный секретарь AI в Германии Маркус Н. Бееко (Markus N. Beeko) на презентации годового отчета организации о ситуации с правами человека в 154 странах мира.

Обстрел обладминистрации в Николаеве

В Николаеве здание областной администрации получило серьезные повреждения в результате обстрела города российской авиацией, сообщил глава военной администрации региона Виталий Ким. По его данным, 12 человек погибли, 34 пострадали.

Украина предложила новую систему гарантий безопасности

В Стамбуле завершились новые переговоры между Россией и Украиной. Это первая личная встреча делегаций после 7 марта. Ранее российско-украинские переговоры проходили очно в Беларуси, после чего перешли в формат видеосвязи.

Украинская делегация сообщила о предложении к РФ по созданию новой системы гарантий безопасности. Глава делегации, руководитель фракции "Слуга народа" Верховной рады Давид Арахамия назвал в качестве гарантов страны Совета Безопасности ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль).

По словам советника главы Офиса президента Украина, члена переговорной делегации Михаила Подоляка, вопрос о возможном подписании Киевом международного договора о гарантиях безопасности будет вынесен на общенациональный референдум.

Россия объявила о сокращении военной активности

Замглавы министерства обороны РФ Александр Фомин заявил, что в связи с переходом переговоров с Украиной в практическую плоскость решено в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. По его словам, такое решение принято "в целях повышения взаимного доверия".

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент США Джозеф Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Италии Марио Драги по итогам серии телефонных переговоров призвали к бдительности в связи с заявлениями РФ о снижении боевой активности.

Fitch отозвало рейтинги 27 банков РФ

Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги 27 российских банков, четырех аффилированных с ними компаний, а также соответствующих SPV-компаний. В числе прочих отозваны рейтинги Сбербанка, Газпромбанка, банков "Зенит", "Интеза", "ДОМ.РФ" и "Уралсиб", Россельхозбанка, Альфа-банка, Райффайзенбанка и "Тинькофф банка", а также рейтинги швейцарских "дочек" Сбербанка и Газпромбанка, "Сбербанк Лизинга" и кипрской холдинговой компании Альфа-банка ABH Financial Limited (ABHFL).

Евросоюз отказался оплачивать российский газ в рублях

Евросоюз вслед за странами "группы семи" ответил отказом на требование Москвы платить за российский газ в рублях. Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон участвовала 28 марта в заседании министров энергетики стран G7, на котором было принято данное решение, и оно распространяется на весь Евросоюз, сообщил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер. "Мы сказали, что поставки должны выполняться с использованием долларов или евро", - добавил он.

Высылки дипломатов

Сразу несколько стран Евросоюза объявили о высылки российских дипломатов. Так, Нидерланды высылают 17 человек из-за угрозы национальной безопасности. По данным МИДа королевства, подлежащие высылке граждане работали на российскую разведку. Бельгия высылает 21 дипломата РФ "за шпионаж и угрозу безопасности". Еще четырех российских дипломатов высылает Ирландия. Причина - "деятельность, несовместимая с дипстатусом". Кроме того, одного дипломата высылает Чехия.

В свою очередь МИД России объявил о высылке 10 сотрудников диппредставительств стран Балтии в ответ на объявление этими государствами российских дипломатов персонами нон грата в середине марта. Россию должны покинуть четыре литовских дипломата, три латвийских и три эстонских.

Беларусь объявила о военных учениях

Минобороны Беларуси объявило о проведении военных учений с 29 по 31 марта. Речь идет о совместном мероприятии оперативной подготовки с органами управления техническим обеспечением, заявили в Минске. В ходе маневров будет отработано "повышение практических навыков должностных лиц в принятии решений, планировании применения подчиненных сил и средств", сообщается далее. Ведомство не назвало место проведения учений.

Премьер Украины о сокращении ВВП страны после месяца войны

Сокращение украинской экономики по итогам одного месяца развязанной Россией войны составляет не менее 35 процентов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Боевые действия ведутся в десяти областях, в которых расположены предприятия, составлявшие около 50 процентов ВВП Украины, указал он. Дальнейшее развитие экономики Украины будет зависеть от времени возобновления работы компаний и ситуации в экспортных отраслях, отметил Шмыгаль.

Новая телефонная беседа президентов Франции и России

Президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин провели очередной телефонный разговор. Лидеры двух стран обсудили "актуальные аспекты развития ситуации вокруг Украины, в том числе с учетом завершившегося в Стамбуле очередного раунда переговоров российских и украинских представителей", заявили в Кремле. По сведениям официального Парижа, Макрон сообщил Путину, что оплата российского газа рублями не представляется возможной.

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