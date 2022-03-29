Минобороны США не доверяет словам РФ о снижении военной активности

Министерство обороны США скептически восприняло слова России о снижении военной активности на двух направлениях в Украине. "Небольшое количество" войск РФ, по-видимому, отходит от Киева, однако подавляющее большинство российских сил на киевском направлении все еще находятся там, заявил официальный представитель Минобороны Джон Кирби на брифинге во вторник, 29 марта.

"Россия не справилась со своей задачей захватить Киев", - указал он. Однако это не означает, что угроза украинской столице исчезла, добавил представитель Пентагона. "Мы не готовы назвать это отступлением или даже уходом", - подчеркнул Кирби.

Вашингтон полагает, что российская сторона планирует перегруппировку своих войск с целью других приоритетных направлений. "Всем нам следует быть готовыми к крупному наступлению на другие районы Украины", - добавил представитель Пентагона.

Заявление РФ о снижении военной активности

Ранее в этот же день по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что российская военная активность на киевском и черниговском направлениях будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров.

Подпишитесь на специальную рассылку DW о главных событиях, связанных с войной России против Украины: последние новости, репортажи, интервью, видеосюжеты - ежедневно в 19.00 (CET).

Смотрите также:

Война в Украине - 29.03.2022 Эвакуация мирных жителей из Запорожья. Также в фотохронике войны в Украине от 29 марта - освобожденный Тростянец, разрушения в Броварах, погибшие солдаты и мирные жители, беженцы в православном монастыре в Германии, хлеб для Киева и граффити "The Dream" в Барселоне.

Война в Украине - 29.03.2022 90-летняя София Бойко в центре Красного Креста в городе Николаев. Прибыла сюда одна без сопровождающих - среди других беженцев из районов боевых действий.

Война в Украине - 29.03.2022 Дети в машине и белая повязка на стеклоочистителе автомобиля с семьей беженцев в Запорожье.

Война в Украине - 29.03.2022 Зал для временного размещения беженцев из Украины в польском Кракове.

Война в Украине - 29.03.2022 Православный мужской Свято-Георгиевский монастырь РПЦ в бранденбургском Гётшендорфе в Германии. Сейчас здесь приняли двадцать беженцев из Украины.

Война в Украине - 29.03.2022 Город Тростянец в Сумской области Украины после освобождения от российских войск.

Война в Украине - 29.03.2022 Спасатели выносят тело погибшего человека после ракетного обстрела города Николаев. По официальной информации украинской стороны, в результате авиаудара по зданию областной администрации погибли семь человек, 22 человека пострадали. В условиях войны оперативно проверить информацию не предоставляется возможным.

Война в Украине - 29.03.2022 Тела двух убитых российских солдат около города Тростянец в Украине.

Война в Украине - 29.03.2022 Братская могила для погибших жителей Харькова на городском кладбище.

Война в Украине - 29.03.2022 Тело погибшего человека в осажденном Мариуполе.

Война в Украине - 29.03.2022 Вывеска посольства Российской Федерации в столице Польши Варшаве.

Война в Украине - 29.03.2022 Владимир Путин за решеткой. Граффити "The Dream" итальянского художника Сальваторе Бенинтенде ("TVBoy") в испанском городе Барселона.

Война в Украине - 29.03.2022 Разрушенный частный дом в селе Лукьяновка Броварского района Киевской области Украины.

Война в Украине - 29.03.2022 По данным украинских властей, вооруженные силы Украины в начале этой недели освободили города Ирпень и Макаров, а также отбили наступление под городом Бровары, где сделана эта фотография.

Война в Украине - 29.03.2022 "Маша и Медведь" в разрушенном крестьянском хозяйстве в Броварах под Киевом.

Война в Украине - 29.03.2022 Украинские солдаты и уцелевший во время российского обстрела черный теленок. Еще одна фотография из Броваров.

Война в Украине - 29.03.2022 После обстрела. Комната в одном из домов в селе Лиманы в Николаевской области Украины.

Война в Украине - 29.03.2022 Памятник княгине Ольге, Апостолу Андрею, Кириллу и Мефодию на Михайловской площади в Киеве. На фотографии - скульптурные изображения создателей старославянской азбуки и церковнославянского языка.

Война в Украине - 29.03.2022 Украинский солдат около одного из КПП в Киеве.

Война в Украине - 29.03.2022 Для жителей и защитников города. Только в этой киевской пекарне в Оболонском районе ежедневно производят 120 тонн свежего хлеба. Здесь работают почти пятьдесят человек.

Война в Украине - 29.03.2022 Добровольцы в городе Запорожье во время перерыва на обед.

Война в Украине - 29.03.2022 Почти как до войны. Внутри кафе во Львове. Этот город на западе Украины стал воротами в Европу для многих спасающихся от войны людей.

Война в Украине - 29.03.2022 Российское вторжение в Украину. Фрагмент граффити уличного художника Энди Робертсона на Трафальгарской площади в Лондоне.

Война в Украине - 29.03.2022 Антивоенная демонстрация в итальянском городе Пиза. Автор: Николай Пермяков

