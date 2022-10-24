Глава ЕК призвала Брюссель покрыть треть расходов Украины

На 244-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями вторника, 25 октября (время московское).

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) считает, что Европейский Союз должен взять на себя треть финансовых потребностей Украины на 2023 год. Обеим сторонам необходим при этом надежный механизм, по которому будет осуществляться помощь, заявила она на международной конференции по восстановлению Украины в Берлине. По словам фон дер Ляйен, Украине необходимо от 3 до 5 млрд евро в месяц, в зависимости от ее возможностей экспорта. Таким образом, прямая бюджетная помощь ЕС Украине может составлять около 18 млрд евро в год на период продолжения военных действий. При этом Брюссель рассчитывает, что аналогичная сумма будет предоставлена США, а остальное покроют международные финансовые учреждения, в частности, МВФ.

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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Запад серьезно отнестись к распространяемым Москвой утверждениям о "грязной бомбе", взрыв которой якобы планирует Украина. Обвинения РФ в адрес Киева могут быть началом новой военной эскалации, заявил он в Вильнюсе. "Это очень напоминает о заявлениях России в преддверии 24 февраля", - отметил он, напомнив о риторике российских властей перед полномасштабным вторжением на территорию Украины. По его словам, РФ распространяла перед началом войны ложную информацию, к которой не все отнеслись всерьез. "Мы думали, что это лишь одна из российских кампаний по распространению лжи, но мы видим, что из этого получилось", - добавил он.

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В Чехии вступил в силу запрет на въезд для граждан России с туристической шенгенской визой. Тем самым она стала шестой страной Европейского Союза, закрывшей границы для россиян. По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, впредь россияне не смогут попасть в страну через международный аэропорт в Праге с целью туризма, спорта или культуры. "В ситуации, когда российский режим бомбит гражданские объекты, мы не можем закрывать на это глаза", - цитирует слова Липавского чешское агентство CTK.

Генштаб ВСУ: потери РФ превысили 68 тысяч человек

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За последние сутки потери РФ в войне против Украины превысили 68 тысяч человек, заявил Генштаб ВСУ. Этот показатель возрос на 480 человек до 68 420. Кроме того, ВС РФ за сутки потеряли 21 танк (с начала полномасштабной войны - 2611), 26 боевых бронированных машин (5321), 1 артиллерийскую систему (1674), 2 РСЗО (377), 1 комплекс ПВО (190), 1 самолет (271), 3 вертолета (248), 2 БПЛА оперативно-тактического уровня (1372), а также 10 единиц автомобильной техники и автоцистерн (4054), указывается в заявлении в Facebook .

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram, что обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристиной Георгиевой новую программу сотрудничества и консолидацию поддержки Украины. "Поблагодарил госпожу Георгиеву за организацию миссии по Украине, которая завершила свою работу в Вене. Прилагаем максимум усилий, чтобы пройти все промежуточные этапы и как можно быстрее перейти в новую программу сотрудничества с Фондом", - указал он. Кроме того, на переговорах обсуждалось создание международной платформы доноров и механизм координации помощи Украине.

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Центр национального сопротивления Украины сообщил об отсутствии желающих вступить в ряды "теробороны" в аннексированной РФ Херсонской области. "Пока россияне рассказывают о 87% поддержки на референдуме и преступлениях киевского режима, почему-то желающих защищать народную власть нет. По городу ходят агитаторы оккупантов и расклеивают листовки и напрасно", - сообщил созданный Силами спецопераций ВСУ центр . В заявлении подчеркивается, что местные жители отказываются воевать на стороне россиян, несмотря на "фантасмагорические цифры, которые рисует Кремль".

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С территории Беларуси россияне запустили 10 иранских дронов-камикадзе Shahed, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в разведке. В свою очередь начальник службы связей с общественностью Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил изданию об угрозе ударов. "Если есть тревога, то есть она не просто так - существует и угроза", - указал он. Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области.

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В Офисе президента Украины (ОПУ) не исключили обмена арестованного накануне главы корпорации "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, на украинских военнопленных. "Если нужно, мы все сделаем, чтобы забрать реальных граждан Украины. Эти субъекты также могут попасть в список на обмен", - указал советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк в эфире "Настоящего времени". По данным украинских СМИ, Богуслаев более 20 лет имеет гражданство РФ.

Шольц призвал к новому плану Маршалла для Украины

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), открывая междунароную конференцию по восстановлению Украины в Берлине, призвал мировое сообщество к новому плану Маршалла по Украине, осуществление которого, по его словам, станет задачей целого поколения. "Задача этой конференции - создание плана Маршалла XXI века. Приверженность Украине как члену Евросоюза является одним из самых последовательных геополитических решений нашего времени", - подчеркнул он.

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По данным британской военной разведки, российские силы все чаще прибегают к высокорискованным вертолетным операциям как одному из немногих доступных вариантов непосредственной поддержки войск в бою. России по-прежнему не удается поддерживать достаточное превосходство в воздухе, чтобы осуществлять надежную и эффективную авиационную поддержку вблизи линии фронта, при этом ее артиллерийские боеприпасы заканчиваются, пишет в Twitter Минобороны Великобритании.

Ведомство указывает, что с момента начала полномасштабного вторжения в Украину было подтверждено не менее 23 потери российских ударных самолетов Ка-52 "Аллигатор", а это более 25 процентов действующего парка российской военной авиации, который насчитывает 90 вертолетов Ка-52. В Лондоне предполагают, что российские ударные вертолеты особенно пострадали от украинских переносных зенитно-ракетных комплексов, поскольку часто работают с меньшим прикрытием со стороны боевых самолетов, чем предусмотрено российской военной доктриной.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество скорейшим образом выделить средства на восстановление его страны, разрушенной в результате российского вторжения. Это инвестиции в будущего члена ЕС, заявил он на международной конференции по восстановлению Украины. По словам Зеленского , особенно срочно необходимо восстановить больницы, школы, дороги и другую жизненно важную инфраструктуру. Украинский президент также сообщил, что в результате российских ударов разрушено более трети энергетической инфраструктуры страны, и эту часть восстановительных работ нельзя откладывать на время после окончания военных действий, поэтому Киеву нужны деньги уже сейчас.

Генштаб ВСУ: В Херсонскую область перебрасываются мобилизованные в РФ

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Российские оккупационные власти вывезли из Херсона в Геническ и Скадовск Херсонской области оборудование и персонал всех банков, а также оккупационной администрации, сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней оперативной сводке. Кроме того, по его данным, россияне похитили оборудование интернет-провайдеров. "Эвакуации подлежат представители оперативных служб и медицинский персонал", - сообщается в Facebook . Одновременно украинский Генштаб сообщил, что российские силы прекратили финансирование школ и обеспечение питанием детей в школах, возросло количество грабежей местных жителей и случаев мародерства.

В оперативной сводке также сообщается, что в аннексированную РФ Херсонскую область перебрасываются мобилизованные в РФ граждане, которые должны заменить эвакуированных коллаборантов. По данным Генштаба ВСУ, мобилизованные направлены в Львово Бериславского района.

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Не менее пяти человек пострадали в результате взрыва у здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" в оккупированном Мелитополе. Об этом сообщил канал Минобороны РФ "Звезда". Согласно его сведениям, в здании выбиты окна, повреждено оборудование. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в автомобиль.

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30 конгрессменов-демократов направили Джо Байдену письмо, в котором призвали президента США начать прямые переговоры с Россией, которые могли бы привести к завершению войны, пишет газета The Washington Post. В противном случае, как считают товарищи Байдена по партии, предстоит затяжная война с "катастрофическими и непостижимыми рисками". Между тем в Белом доме и Госдепартаменте США дали понять, что глава Белого дома по-прежнему против прямых переговоров с Москвой.

++09.30++

"Мое послание украинцам таково: мы не только на вашей стороне. Мы будем и дальше оказывать Украине помощь - и экономическую, и политическую, и военную", - заявил в Киеве Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). По словам президента ФРГ, ему важно "послать украинцам знак солидарности именно сейчас, в этот период воздушных налетов с применением беспилотников, крылатых и других ракет". Глава германского государства, визит которого не был анонсирован, прибыл в украинскую столицу на поезде. В течение дня он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также посетит районы, особо сильно разрушенные российскими авиаударами. Штайнмайер впервые посещает Украину после начала войны 24 февраля. Первоначально планировалось, что президент ФРГ прибудет в Киев 12 апреля, но эту поездку отменили по инициативе украинской стороны. Во второй раз визит, намеченный на 20 октября, пришлось отсрочить по соображениям безопасности.

++09.00++

По всей Украине начались веерные отключения электроэнергии для промышленных и других категорий потребителей. "Принудительные ограничения для потребителей электроэнергии - полностью контролируемая мера, которая позволяет снизить нагрузку на электросети и дает возможность сбалансировать работу энергосистемы", - говорится в сообщении национальной энергетической компании "Укрэнерго", которая является оператором системы передачи электроэнергии в стране. "Сознательное снижение потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пика потребления (6.00-11.00 и 17.00-23.00), уменьшает риск перегрузки в сетях и ограничений для потребителей", - подчеркнули в "Укрэнерго".

++08.30++

У здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" в оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль. Член оккупационной "администрации" Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА "Новости", что произошел теракт. Агентство опубликовало видео с места происшествия. Сведений о последствиях взрыва пока не поступало.

++07.30++

Красный Крест Украины призвал партнеров по Международному движению Красного Креста и Красного Полумесяца ввести "жесткие меры" против Российского Красного Креста (РКК) за то, что тот собирает деньги для семей мобилизованных и военнослужащих, воюющих против Украины. РКК в очередной раз нарушил принцип нейтральности, начав поддержку политической акции #МЫВМЕСТЕ, инициированной руководством страны-агрессора - России, говорится в официальном заявлении Красного Креста Украины.

В Международном движении Красного Креста и Красного Полумесяца - самом крупном гуманитарном сообществе мира - участвуют около 97 млн добровольцев и сотрудников, Международный комитет Красного Креста является его составной частью.

++06.20++

За последние сутки российские силы наносили по объектам в Украине заметно меньше воздушных и ракетных ударов, а также ударов дронами, чем в предыдущие дни, констатирует Институт изучения войны (ISW). Более медленный темп российских ударов, возможно, отражает уменьшение запасов ракет и беспилотников и ограниченную эффективность атак по достижению стратегических военных целей России, полагают военные аналитики.

Кроме того, в ежедневной сводке института указывается, что российские войска не полностью отводятся из северной части Херсонской области и вероятно, готовятся защищать Херсон от наступления украинских сил.

Всемирный банк перечислил Украине 500 млн долларов

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Всемирный банк перечислил Украине очередной транш в размере 500 млн долларов, передает Reuters. "Российское вторжение продолжает наносить масштабные разрушения инфраструктуре Украины - включая водопроводные, канализационные и электрические сети - как раз с приближением зимы, что еще больше подвергает опасности украинский народ, - заявил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс. - Выделенная сегодня новая часть финансирования будет использована для поддержания важнейших государственных служб. Мы твердо намерены поддерживать украинский народ в условиях этого беспрецедентного кризиса".

++04.20++

В течение минувших суток приграничные районы Сумской области были семь раз обстреляны российскими войсками, сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Огонь велся по Середино-Будской, Шалыгинской, Юнаковской и Великописаревской громадам. По словам Живицкого, во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

++03.00++

Киев надеется, что финансовая помощь Германии Украине в военное время будет составлять ежемесячно полмиллиарда долларов (506 млн евро). "Для нашего бюджета нам нужно четыре-пять миллиардов долларов ежемесячно. Мы считаем, что Германия могла бы брать на себя около 500 млн долларов в месяц", - заявил советник Владимира Зеленского Александр Роднянский изданиям Funke Mediengruppe, говоря о периоде как минимум на ближайшие полгода. По его словам, Украина надеется, что ЕС будет выделять для пополнения украинского бюджета около 2 млрд долларов в месяц.

++02.20++

Санкт-Петербург вводит особый режим работы жизненно важных объектов. "Взяты под особый контроль сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, объекты повышенной опасности", - заявил губернатор Александр Беглов в радиоэфире. При этом, по его словам, "дополнительные ограничения" для жителей не вводятся.

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В Бериславском районе Херсонской области украинские противовоздушные силы за минувшие сутки сбили три российских ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор", сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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На шахте "Луганская" под Луганском произошел пожар, передает корреспондент РИА "Новости".

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На железной дороге в Брянской области, на перегоне между Новозыбковом и Злынкой, взрывом повреждены железнодорожные пути. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, уточнив, что никто не пострадал. "Беларускі Гаюн" указывает, что взрывное устройство сработало приблизительно в 20 километрах от границы с Беларусью.

Telegram-канал "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси" отмечает, что этот межгосударственный стыковой пункт активно используется для воинских перевозок между Россией и Беларусью. По его сведениям, местные жители рассказали о двух взрывах с разницей в полчаса.

Россия поднимет вопрос о "грязной бомбе" в Совбезе ООН

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Постпред России в ООН Василий Небензя (фото из архива) Фото: Bebeto MatthewsAP/dpa/picture alliance

Россия намерена вынести на рассмотрение Совета Безопасности ООН вопрос о "грязной бомбе", которую, по утверждению Москвы, якобы планирует применить Украина. Как сообщает Reuters, ссылаясь на дипломатические источники, этот вопрос должен быть поднят на закрытом заседании Совбеза во вторник, 25 октября.

Хроника событий 24 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 24 октября 00.00 - 13.59 >>>

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