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Фото: DWA. M. Pedziwol
ПолитикаЧехия

Чехия закрыла въезд для туристов из РФ с шенгенской визой

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Чехия не может закрывать глава на российские бомбардировки Украины, заявил чешский министр иностранных дел Ян Липавский. Он выступил против предоставления убежища российским уклонистам от мобилизации.

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Чехия стала шестой страной Европейского Союза, закрывшей границы для россиян. Во вторник, 25 октября, вступил в силу запрет на въезд в Чехию для граждан России с туристической шенгенской визой. По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, впредь россияне не смогут попасть в страну через международный аэропорт в Праге с целью туризма, спорта или культуры.

"В ситуации, когда российский режим бомбит гражданские объекты, мы не можем закрывать на это глаза", - цитирует слова Липавского чешское агентство CTK. По словам министра, правительство приняло решение о запрете для въезда россиян по туристическим шенгенским визам единогласно.

Против приема уклонистов от мобилизации

Глава МИД Чехии также призвал отказывать в выдаче визе россиянам, которые бегут от мобилизации и по этой причине просят предоставить им убежище. С мнением Липавского, однако, не согласился президент Чехии Милош Земан. На вопрос, должна ли Чехия принимать российских беженцев, пытающихся избежать отправки на войну против Украины, Земан ответил: "Определенно да". Он сравнил граждан РФ, которые просят убежища, с украинскими беженцами, подчеркнув, что россияне не представляют угрозы для безопасности Чехии.

Ранее границы для граждан России с шенгенскими визами закрыли Латвия, Литва, Эстония, Финляндия и Польша. Въехать в эти страны теперь могут лишь россияне, посещающие родственников, а также водители фур, диссиденты и дипломаты. Правительства этих стран оставили возможность въезда по гуманитарным соображениям, но каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.

Ограничения на выдачу виз россиянам

Некоторые другие европейские государства тоже серьезно ограничили возможность получения виз россиянами. Бельгия пока выдает документы лишь студентам, ученым или специалистам, работающим в этой стране. Дания за редким исключением приостановила прием заявлений на краткосрочные визы и виды на жительство. Нидерланды рассматривают от граждан России лишь запросы на визы по гуманитарным причинам и на временный вид на жительство. Словакия готова выдавать шенгенские визы россиянам "только в случаях крайней необходимости".

С 12 сентября Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Стоимость европейской визы выросла с 35 до 80 евро, для заявки требуются дополнительные документы, а время рассмотрения запроса увеличивается до 15 - 45 дней. Ужесточились и правила выдачи многократных виз: в большинстве случаев россияне смогут рассчитывать на шенгенские визы лишь строго под даты поездки.

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