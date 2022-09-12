Визовые ограничения для россиян в ЕС: турпоездки - капут!

31 мин. назад 31 мин. назад

Отмена ЕС облегченного визового режима для россиян привела к ограничениям на въезд и передвижения российских туристов по Европе. Карикатура DW - о последствиях агрессии Москвы.