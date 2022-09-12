Визовые ограничения для россиян в ЕС: турпоездки - капут!

Фото: DWПолитикаЕвропаВизовые ограничения для россиян в ЕС: турпоездки - капут!31 мин. назад31 мин. назадОтмена ЕС облегченного визового режима для россиян привела к ограничениям на въезд и передвижения российских туристов по Европе. Карикатура DW - о последствиях агрессии Москвы.https://www.dw.com/ru/vizovye-ogranicenia-dla-rossian-v-es-turpoezdki-kaput/a-63091839РекламаСмотрите также:Почему финны боятся РоссииTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video