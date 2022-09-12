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Карикатура - Винни-Пух стоит с Пяточком по одну сторону границы и спрашивает: "А не пойти ли нам в гости?". По другую сторону границы Кролик стоит перед объявлением "Упрощенный режим выдачи шенгенских виз отменяется!".
Фото: DW
ПолитикаЕвропа

Визовые ограничения для россиян в ЕС: турпоездки - капут!

31 мин. назад

Отмена ЕС облегченного визового режима для россиян привела к ограничениям на въезд и передвижения российских туристов по Европе. Карикатура DW - о последствиях агрессии Москвы.

https://www.dw.com/ru/vizovye-ogranicenia-dla-rossian-v-es-turpoezdki-kaput/a-63091839

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