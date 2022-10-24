Суд в Киеве арестовал главу "Мотор Сич" на два месяца

Вячеслав Богуслаев отправлен под арест на 60 дней по делу о коллаборационизме. Такая же мера пресечения избрана начальнику одного из департаментов запорожского предприятия.

Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца главу авиапредприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Ходатайство об аресте подали Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора, сообщила в понедельник, 24 октября пресс-служба СБУ.

"В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут проводить досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Аналогичная мера пресечения избрана в отношении начальника департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" Олегу Дзюбе, ранее также задержанного СБУ.

Арестованных подозревают в коллаборационизме и пособничестве государству-агрессору. "Досудебное расследование продолжается. СБУ проводит комплексные мероприятия по установлению других участников противоправной деятельности и привлечению виновных к ответственности", - отмечается в сообщении.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. После заседания Богуслаев заявил, что доволен решением суда, но в то же время назвал дело "недоразумением".

Адвокат Богуслаева Ярослав Волынец подтвердил распространенную ранее в СМИ информацию, что у его клиента есть гражданство РФ.

СБУ опубликовала записи разговоров Богуслаева

О задержании 83-летнего Богуслаева в городе Запорожье стало известно вечером 22 октября. На следующий день это официально подтвердила Служба безопасности Украины. Ранее в понедельник СБУ обнародовала аудиозаписи предполагаемых телефонных разговоров главы "Мотор Сич".

Из записей следует, что Богуслаев даже после нападения РФ на Украину продолжал поставлять двигатели и другие комплектующие к российским боевым вертолетам и тем самым фактически поддерживал ВС РФ, помогая им обстреливать украинские города и села, указало ведомство. СБУ напомнила, что Богуслаев неоднократно избирался депутатом Верховной рады от "Партии регионов" и оправдывал российское вторжение.

Богуслаев возглавлял "Мотор Сич" с начала 1990-х годов. В 2012 году он покинул свой пост, став депутатом Верховной рады, затем вернулся на должность в 2019 году. В 2021 году он занял 62-е место в украинском списке Forbes с состоянием 125 миллионов долларов. В 2000 году Богуслаеву было присвоено звание Героя Украины.

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