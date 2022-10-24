Суд в Киеве арестовал главу "Мотор Сич" на два месяца
Жан Рофе
1 ч. назад
Вячеслав Богуслаев отправлен под арест на 60 дней по делу о коллаборационизме. Такая же мера пресечения избрана начальнику одного из департаментов запорожского предприятия.
https://p.dw.com/p/4Id0c
Реклама
Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца главу авиапредприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Ходатайство об аресте подали Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора, сообщила в понедельник, 24 октября пресс-служба СБУ.
"В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут проводить досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Аналогичная мера пресечения избрана в отношении начальника департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" Олегу Дзюбе, ранее также задержанного СБУ.
Арестованных подозревают в коллаборационизме и пособничестве государству-агрессору. "Досудебное расследование продолжается. СБУ проводит комплексные мероприятия по установлению других участников противоправной деятельности и привлечению виновных к ответственности", - отмечается в сообщении.
Заседание суда проходило в закрытом режиме. После заседания Богуслаев заявил, что доволен решением суда, но в то же время назвал дело "недоразумением".
Адвокат Богуслаева Ярослав Волынец подтвердил распространенную ранее в СМИ информацию, что у его клиента есть гражданство РФ.
СБУ опубликовала записи разговоров Богуслаева
О задержании 83-летнего Богуслаева в городе Запорожье стало известно вечером 22 октября. На следующий день это официально подтвердила Служба безопасности Украины. Ранее в понедельник СБУ обнародовала аудиозаписи предполагаемых телефонных разговоров главы "Мотор Сич".
Из записей следует, что Богуслаев даже после нападения РФ на Украину продолжал поставлять двигатели и другие комплектующие к российским боевым вертолетам и тем самым фактически поддерживал ВС РФ, помогая им обстреливать украинские города и села, указало ведомство. СБУ напомнила, что Богуслаев неоднократно избирался депутатом Верховной рады от "Партии регионов" и оправдывал российское вторжение.
Богуслаев возглавлял "Мотор Сич" с начала 1990-х годов. В 2012 году он покинул свой пост, став депутатом Верховной рады, затем вернулся на должность в 2019 году. В 2021 году он занял 62-е место в украинском списке Forbes с состоянием 125 миллионов долларов. В 2000 году Богуслаеву было присвоено звание Героя Украины.