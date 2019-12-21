Суд в Киеве арестовал имущество и акции производителя авиадвигателей "Мотор Сич"

Шевченковский районный суд Киева арестовал имущество и 100 процентов акций запорожского завода "Мотор Сич". Об этом Служба безопасности Украины (СБУ) сообщает в субботу, 20 марта. Имущество будет передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Агентство обязано определить управляющую компанию, имеющую государственную форму собственности, подчеркнули в СБУ. В ведомстве заверили, что одно из крупнейших в мире предприятий по выпуску авиационных двигателей и промышленных газотурбинных установок продолжит работать с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках заказов.

Кроме того, СБУ проводит в отношении "Мотор Сич" два досудебных расследования. Одно касается возможной "диверсионной и подрывной деятельности" в пользу России, второе связано с предполагаемым нарушением украинского законодательства во время первичной приватизации предприятия, отметили в ведомстве. "Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы", - подчеркнул председатель СБУ Иван Баканов. Он назвал сохранение "Мотор Сич" вопросом национальной безопасности.

Государственный концерн "Укроборонпром" выразил готовность взять в управление активы "Мотор Сич". Концерн уже направил АРМА соответствующее письмо, заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев. "Наша команда готова поддержать предприятие", - добавил он.

Украина намерена национализировать "Мотор Сич"

Совет национальной безопасности и обороны Украины несколькими днями ранее принял решение о возвращении "Мотор Сич" в государственную собственность. Китайские акционеры украинского предприятия критикуют его вероятную национализацию.

В 2016 году 56 процентов акций украинского предприятия были куплены китайскими инвесторами. Сейчас группе китайских владельцев принадлежит около 75 процентов акций, заявил собеседник агентства "Интерфакс" в правительстве Украины. Против получения Китаем полного контроля над одним из ведущих производителей авиадвигателей в мире активно выступают США.

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