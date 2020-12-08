Оборонно-промышленный комплекс Украины: реформа или смена вывески?

Государственный концерн "Укроборонпром", созданный еще во времена Виктора Януковича в конце 2010 года, доживает последние месяцы. Сейчас эта громоздкая структура объединяет более 100 государственных предприятий и заводов в основных стратегических отраслях оборонной промышленности. В состав концерна входят предприятия по авиастроению и авиаремонту, двигателе- и турбиностроению, артиллерийским и радиолокационным системам, судостроению, ракетостроению, изготовлению боеприпасов и бронетехники.

В отрасли намечаются радикальные перемены: в начале декабря объявлено о назначении нового гендиректора Юрия Гусева, а затем стало известно и о планах ликвидировать концерн и приватизировать первые 18 предприятий государственного монополиста. В офисе президента Украины эти планы называют "реальным началом реформы отрасли после проволочек в течение 29 лет".

Что будет реформировано

Как сообщил на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 14 декабря, вице-премьер Украины и министр стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, реформой предусмотрена приватизация предприятий, не имеющих отношения к оборонной промышленности. 9 декабря первые 18 госкомпаний правительство уже передало в управление Фонда госимущества.

Новый гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев

Еще одной группой предприятий, также утративших связь с оборонкой и оставшихся без заказов, но имеющих существенные активы, правительство намерено "грамотно распорядиться с тем, чтобы они пошли на пользу развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК)". И лишь третья группа из более чем 60 предприятий после их корпоратизации с сохранением 100 процентов в государственной собственности составит основу государственного сектора ОПК, сказал Уруский.

В результате реформы, по словам вице-премьера, эти предприятия войдут в состав 6 холдинговых компаний под эгидой управляющего холдинга "Оборонительные системы Украины". Их условные названия - "Радарные системы Украины", "Высокоточное вооружение", "Морские системы", "Авиаремонт", "Спецхимия и боеприпасы" и "Бронетехника".

Вторую часть перспективных предприятий правительство планирует объединить в госкомпанию с условным названием "Аэрокосмические системы Украины". Это предприятия авиационной отрасли в составе "Укроборонпрома" и Государственного космического агентства Украины. К ним относятся, в частности, ведущее украинское предприятие по производству ракетно-космической техники "Южный машиностроительный завод", а также всемирно известный самолетостроительный завод "Антонов".

Темпы и цели оборонной реформы

В ближайшее время реформа ОПК должна быть утверждена на заседании Совнацбеза и вступить в силу указом президента. Еще до конца года ожидается завершение аудита "Укроборонпрома". А в январе, по словам председателя парламентского комитета по нацбезопасности Александра Завитневича, планируется внести на рассмотрение депутатов доработанный проект закона об особенностях корпоратизации предприятий ОПК. Назначенный 3 декабря на должность главы "Укроборонпрома" Юрий Гусев заявил, однако, что намерен начать корпоратизацию еще до принятия нового закона. Вице-премьер Уруский надеется завершить этот процесс за 6-7 месяцев.

Украинский танк Т-84У Оплот

Опрошенные DW военные обозреватели связывают планы масштабных реформ отрасли с реальными вызовами, которые встали перед ОПК Украины с началом боевых действий в Донбассе. Украинская армия нуждается в современных системах вооружений и техники. Заместитель директора киевского "Центра исследований армии, конверсии и разоружения" Михаил Самусь в интервью DW напомнил, что во времена Януковича "Укроборонпром" служил "надстройкой" над предприятиями ОПК для контроля за экспортными потоками, которые ежегодно приносили миллиардные прибыли.

"Это было идеально для реализации любых коррупционных схем, поскольку концерн не входил в число органов исполнительной власти. После бегства Януковича "Укроборонпром" следовало ликвидировать на следующий же день", - считает эксперт.

Член правления "Украинского института исследований безопасности" Валентин Бадрак уверен, что трансформация предприятий госконцерна в акционерные общества позволит им работать в соответствие с высокими международными стандартами и привлекать биржевой капитал. В качестве примера он привел первый созданный холдинг "Радарные системы", в который вошли 10 отраслевых предприятий по производству радаров и спецтехники.

"Эти холдинги будут иметь собственные торговые дома и права спецэкспортеров. Это очень важно, потому что после реформы они должны стать акционерными обществами, готовыми интегрировать частные, а может и иностранные предприятия", - отметил Бадрак.

Кадры меняются, схемы остаются?

По обнародованному 9 декабря Индексу добропорядочности в оборонном управлении (GDI), составленному программой Transparency International "Оборона и безопасность" для 15 государств Восточной и Центральной Европы, Украина получила 41 балл из 100. "Это означает наличие высоких коррупционных рисков в секторе обороны", - сказано в документе. Глава Агентства по перспективным научно-техническим разработкам UA.RPA, адмирал Игорь Кабаненко в интервью DW назвал стратегический подход к реформе "Укроборонпрома" адекватным, но посоветовал "посмотреть на тактическую проработку и шаги по ее реализации".

В последние годы тема причастности высших должностных лиц к коррупции в ОПК и, в частности, "Укроборонпроме", была одной из ведущих в украинской прессе. Так, скандал вокруг "дела Свинарчуков", по данным журналистского расследования, касался поставок военных запчастей, которые скупали российские контрабандисты и по завышенной в разы цене продавали заводам "Укроборонпрома". Нынешняя реформа, по словам гендиректора "Укроборонпрома" Юрия Гусева, призвана обеспечить высокую степень прозрачности и минимизировать коррупционные риски.

Военные эксперты, в свою очередь, советуют внимательно отслеживать не только сам процесс трансформации, но и все решения нового руководства "Укробронпрома". Они напоминают, что фамилия Гусева - после его увольнения по собственному желанию с высокой должности в министерстве обороны Украины - уже всплывала по делам о завышении цен при закупке топлива для армии, а также строительства квартир для военнослужащих.

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