Борьба с коррупцией противоречит конституции? Что решил украинский суд

Конституционный cуд Украины (КСУ) частично удовлетворил представление депутатов от пророссийской "Оппозиционной платформы "За жизнь" (ОПЗЖ) и "За будущее" об антиконституционности целого ряда норм антикоррупционного законодательства. В частности, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) было вынуждено закрыть декларации чиновников для широкого доступа граждан и теперь не может инициировать уголовное преследование судей за сокрытие их имущества и доходов.

Реагируя на такое решение, в НАПК обратили внимание на обстоятельства, при которых оно принималось, и уже заявили, что судьи КСУ в этом случае действовали "в собственных интересах". У двух судей Конституционного суда ранее были обнаружены признаки декларирования недостоверной информации. По данным агентства, именно эти судьи голосовали в деле по закону "О предотвращении коррупции". Как объясняют в НАПК, закон запрещает судьям участвовать в рассмотрении представлений по таким делам, чтобы избежать конфликта интересов.

Возмущение решением КСУ

В опубликованном решении КСУ сказано, что суд признал несоответствующими основному закону статью 366-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовную ответственность за предоставление властями ложной информации в своих декларациях имущества и доходов. Еще несколько норм других статей закона "О предупреждении коррупции" также признаны антиконституционными в той части, где речь идет о полномочиях НАПК по мониторингу и контролю деклараций чиновников, а также обнародования текстов этих деклараций. 20 из 22 страниц текста КСУ посвятил обоснованию своего решения, где настаивал на независимости и защите судебной власти от давления со стороны исполнительной и законодательной ветвей.

Конституционный суд Украины

Этот вердикт был вынесен в закрытом режиме, когда суд только зачитывал объяснения участников процесса, но не заслушал генпрокурора, председателя Верховного суда, министра юстиции, главы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), директора НАПК, представителей президента и Верховной рады. Еще до официальной публикации решения Конституционного суда представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря предостерегла, что Украину ждет грандиозный международный скандал. С председателем КСУ немедленно провели срочную встречу западные дипломаты, а президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении разработать новый проект антикоррупционного закона.

Политики и активисты встревожены последствиями

Депутат парламента от партии "Слуга народа" Егор Чернев на своей странице в Facebook заявил о фактической отмене Конституционным судом антикоррупционной реформы. "Это антигосударственный мятеж в чистом виде в интересах Коломойского и олигархов из ОПЗЖ, ведь именно политсилы "За будущее" и ОПЗЖ сделали представление в КСУ", - считает депутат. Он напомнил, что западные партнеры ясно дали понять, что Украина может лишиться поддержки в случае уничтожения независимости антикоррупционных органов. А авторов представления в КС Чернев обвинил в намерениях отменить в дальнейшем земельную реформу, признать неконституционным закон о Фонде гарантирования вкладов, рассорить Украину с ее западными союзниками, разрушить сотрудничество с МВФ и обезопасить самих себя от уголовного преследования на Западе.

Один из лоббистов закона "О предупреждении коррупции" Егор Соболев, который в предыдущем составе Верховной рады возглавлял антикоррупционный комитет и входил во фракцию "Самомопомощи", напомнил в интервью DW, что отмененные КС нормы закона были приняты еще в 2014 году и стали "последним аргументом для Евросоюза по отмене виз для украинцев".

Он рассказал о сопротивлении усилиям по вступлению в силу электронного декларирования в сентябре 2016 представителей почти всех политических сил, которые опасались нападений на чиновников в результате раскрытия информации об их состояниях. "Таких нападений не случилось, но чиновники были очень расстроены оглаской масштабов их обогащения. Как, например, Олег Ляшко, который всю жизнь рассказывал, как он борется за бедных людей, получил более миллиона в иностранной валюте наличными? А Петр Порошенко в своей первой же декларации скрыл виллу в Испании", - напомнил Соболев.

С момента вынесения решения КСУ можно врать в декларациях и не нести никакой ответственности, считает заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елена Щербань. По ее мнению, теперь могут быть амнистированы судьи, которым уже вынесены приговоры по делам о недостоверном декларировании, а также прекращены такие производства, как расследование НАБУ по признакам злоупотреблений мэра Одессы Геннадия Труханова на 54 миллиона гривен. "Если не будет ответственности за вранье, электронные декларации не будут работать так же, как не работали в свое время бумажные декларации. Целью авторов этого конституционного представления могла быть попытка нейтрализовать достижения Евромайдана и рассорить Украину с Западом", - сказала DW Щербан.

Мнения конституционных экспертов

Однако член правления Центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк призвал "не делать трагедии" из фактической отмены КСУ статьи об уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Он напомнил, что в минувшие годы более 900 410 человек, которые предстали перед судом в качестве обвиняемых в этом преступлении, не были осуждены к лишению свободы. "Если за это деяние будет установлена ​​лишь административная ответственность в виде штрафа тысяч так на 50-100 (сейчас административный штраф за представление ложных сведений в декларации установлен в пределах от 17 000 до 42 500 гривен), то это будет иметь достаточный сдерживающий эффект. При этом процедура гораздо более проста, нежели уголовная", - написал Хавронюк в Facebook.

С этим согласен и эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко. В то же время он встревожен лишением НАПК функций мониторинга и контроля деклараций судей. "КСУ не определил, каким образом НАПК, как орган исполнительной власти, осуществляет давление на судей. Исходя из решения КС, относительно судей вообще не может быть никаких сдержек и противовесов", - отметил эксперт в интервью DW.

Решение КСУ в части полномочий НАПК стало неожиданным, поскольку ранее не было сколь-нибудь широкой дискуссии о посягательствах со стороны этого органа на независимость судебной ветви власти. Обычно конституционные производства длятся около года или даже больше, но на этот раз поданное 4 августа этого года представление 47 депутатов Верховной рады было рассмотрено в рекордные три месяца. Процесс шел на фоне издания НАПК административных протоколов в отношении двух судей КС и расследования недостоверного декларирования по двум другим. "Это могло быть стимулом для ускоренного вынесения решения КСУ относительно НАПК", - не исключил Бондаренко.

Смотрите также:

Житомир: как живет украинская провинция Стены универмага как место для рекламы Житомирский универмаг в этом году празднует 55-летие. Здание давно не реконструировали: капители крошатся, а кое-где торчит проволока. На колоннах виднеются старые держатели для флагов. В советское время на фасаде вывешивали портреты лидеров компартии, а сейчас его активно используют как рекламную площадь.

Житомир: как живет украинская провинция Патриотические граффити На волне усилившихся в стране патриотических настроений житомирские стены заговорили. В центре города легко встретить граффити с изображением украинских флагов, запорожских казаков и девушек в вышиванках. Разноцветные рисунки никто не пытается закрашивать.

Житомир: как живет украинская провинция Письма с фронта На улице Михайловской - главной пешеходной в областном центре - по общественной инициативе создали патриотическое панно "Письма с фронта". На асфальте с помощью цветных красок дети нарисовали цветы, а среди них - цитаты из писем местных бойцов украинской армии, которые они присылали из зоны конфликта на востоке Украины.

Житомир: как живет украинская провинция Пешеходный центр Небольшая пешеходная улица - место встречи для житомирцев. Здесь расположены уютные кафе, магазины и скамейки для отдыха. Все очень скромно, но сделано с любовью.

Житомир: как живет украинская провинция Простота и открытость В Житомире живут простые и открытые люди. Они с уважением относятся к своему городу, признавая отсутствие больших перспектив в карьере. Согласно последней переписи населения в Житомире проживает 268 тысяч человек.

Житомир: как живет украинская провинция Транспортный узел Житомир - крупный транспортный узел на карте Украины. Областной центр расположен в 140 км северо-западнее Киева, и через него проходят трассы международного значения. В то же время по городу продолжают разъезжать трамваи и троллейбусы советских времен.

Житомир: как живет украинская провинция Праволавные, католики, протестанты и иудеи В Житомире и области большинство верующих - православные христиане. В городе множество древних православных соборов и церквей. Вместе с тем в области есть прихожане Римской католическая церкви, а также те, кто относит себя к евангельским христианам-баптистам, адвентистам седьмого дня и иудеям. В области строится более 100 храмов.

Житомир: как живет украинская провинция Культурная жизнь и знаменитые земляки В Житомире родились многие известные деятели науки и культуры. Гордость города - академик Сергей Королев, основоположник пилотируемой космонавтики. Культурная жизнь Житомира скромна, на гастролями сюда чаще всего наведываются артисты украинского масштаба.

Житомир: как живет украинская провинция Гудбай, Ленин! На Соборной площади в центре города памятник вождю мирового пролетариата стоял с 1971 года. Но в ночь на 21 февраля 2014 года, в разгар кровавых столкновений на киевском Майдане, его снесли под возгласы "Ленин упал, народ восстал!" На сегодняшний день на постаменте размещены портреты бойцов-житомирян, которые погибли в зоне силовой операции на востоке страны.

Житомир: как живет украинская провинция Обком партии стал Домом правосудия На центральной площади областного центра расположен Дом правосудия. При СССР в этом здании находился обком Коммунистической партии Украины. Сейчас в нем помимо суда разместились нотариальная контора и ЗАГС. Местные жители считают здание одной из достопримечательностей города. На многих свадебных фото можно увидеть именно его колонны.

Житомир: как живет украинская провинция Памятник советским воинам-освободителям Житомир с 1793 года входил в состав Российской империи. Во время Второй мировой войны город был захвачен немецкими войсками в июле 1941 года. Монумент танку Т-34 стоит на постаменте из житомирского гранита. Надпись гласит: "Советским воинам от житомирцев. Сооружено в честь 20-летия Победы над немецким фашизмом. 1965 год".

Житомир: как живет украинская провинция Сервис по-советски На площади Победы возвышается гостиница "Житомир" - типичное сооружение советских времен. Здание и внутри, и снаружи будто было законсервировано во времени.

Житомир: как живет украинская провинция Детство на фоне домов сталинской постройки Во двориках, расположенных в центре города, часто можно встретить разноцветные детские площадки в окружении домов сталинской постройки, которые давно никто не ремонтировал.

Житомир: как живет украинская провинция Непарадный Житомир Свернув с центральной улицы, легко можно попасть в гораздо менее привлекательную часть города. Осыпающиеся стены, припаркованные возле подъезда старые автомобили, развешенное белье и мусорные баки - все на десятке квадратных метров.

Житомир: как живет украинская провинция Спальные районы В спальных районах города все точно также, как и в других больших и малых городах Украины. Несмотря на скромный уровень доходов населения, в Житомире и области развивается пищевая и легкая промышленности, а также машиностроение и металлообработка. Здесь расположены крупнейшие фармацевтическая и кондитерская фабрики, а также маслозавод, выпускающий знаменитое житомирское мороженое. Автор: Анастасия Магазова

