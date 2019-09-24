Борьба с коррупцией противоречит конституции? Что решил украинский суд

Целый ряд положений закона о предупреждении коррупции не соответствует конституции Украины. Такой вердикт вынес Конституционный суд страны. Критики заявляют о сворачивании антикоррупционной реформы.
Конституционный cуд Украины (КСУ) частично удовлетворил представление депутатов от пророссийской "Оппозиционной платформы "За жизнь" (ОПЗЖ) и "За будущее" об антиконституционности целого ряда норм антикоррупционного законодательства. В частности, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) было вынуждено закрыть декларации чиновников для широкого доступа граждан и теперь не может инициировать уголовное преследование судей за сокрытие их имущества и доходов.
Реагируя на такое решение, в НАПК обратили внимание на обстоятельства, при которых оно принималось, и уже заявили, что судьи КСУ в этом случае действовали "в собственных интересах". У двух судей Конституционного суда ранее были обнаружены признаки декларирования недостоверной информации. По данным агентства, именно эти судьи голосовали в деле по закону "О предотвращении коррупции". Как объясняют в НАПК, закон запрещает судьям участвовать в рассмотрении представлений по таким делам, чтобы избежать конфликта интересов.
В опубликованном решении КСУ сказано, что суд признал несоответствующими основному закону статью 366-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовную ответственность за предоставление властями ложной информации в своих декларациях имущества и доходов. Еще несколько норм других статей закона "О предупреждении коррупции" также признаны антиконституционными в той части, где речь идет о полномочиях НАПК по мониторингу и контролю деклараций чиновников, а также обнародования текстов этих деклараций. 20 из 22 страниц текста КСУ посвятил обоснованию своего решения, где настаивал на независимости и защите судебной власти от давления со стороны исполнительной и законодательной ветвей.
Этот вердикт был вынесен в закрытом режиме, когда суд только зачитывал объяснения участников процесса, но не заслушал генпрокурора, председателя Верховного суда, министра юстиции, главы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), директора НАПК, представителей президента и Верховной рады. Еще до официальной публикации решения Конституционного суда представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря предостерегла, что Украину ждет грандиозный международный скандал. С председателем КСУ немедленно провели срочную встречу западные дипломаты, а президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении разработать новый проект антикоррупционного закона.
Депутат парламента от партии "Слуга народа" Егор Чернев на своей странице в Facebook заявил о фактической отмене Конституционным судом антикоррупционной реформы. "Это антигосударственный мятеж в чистом виде в интересах Коломойского и олигархов из ОПЗЖ, ведь именно политсилы "За будущее" и ОПЗЖ сделали представление в КСУ", - считает депутат. Он напомнил, что западные партнеры ясно дали понять, что Украина может лишиться поддержки в случае уничтожения независимости антикоррупционных органов. А авторов представления в КС Чернев обвинил в намерениях отменить в дальнейшем земельную реформу, признать неконституционным закон о Фонде гарантирования вкладов, рассорить Украину с ее западными союзниками, разрушить сотрудничество с МВФ и обезопасить самих себя от уголовного преследования на Западе.
Один из лоббистов закона "О предупреждении коррупции" Егор Соболев, который в предыдущем составе Верховной рады возглавлял антикоррупционный комитет и входил во фракцию "Самомопомощи", напомнил в интервью DW, что отмененные КС нормы закона были приняты еще в 2014 году и стали "последним аргументом для Евросоюза по отмене виз для украинцев".
Он рассказал о сопротивлении усилиям по вступлению в силу электронного декларирования в сентябре 2016 представителей почти всех политических сил, которые опасались нападений на чиновников в результате раскрытия информации об их состояниях. "Таких нападений не случилось, но чиновники были очень расстроены оглаской масштабов их обогащения. Как, например, Олег Ляшко, который всю жизнь рассказывал, как он борется за бедных людей, получил более миллиона в иностранной валюте наличными? А Петр Порошенко в своей первой же декларации скрыл виллу в Испании", - напомнил Соболев.
С момента вынесения решения КСУ можно врать в декларациях и не нести никакой ответственности, считает заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елена Щербань. По ее мнению, теперь могут быть амнистированы судьи, которым уже вынесены приговоры по делам о недостоверном декларировании, а также прекращены такие производства, как расследование НАБУ по признакам злоупотреблений мэра Одессы Геннадия Труханова на 54 миллиона гривен. "Если не будет ответственности за вранье, электронные декларации не будут работать так же, как не работали в свое время бумажные декларации. Целью авторов этого конституционного представления могла быть попытка нейтрализовать достижения Евромайдана и рассорить Украину с Западом", - сказала DW Щербан.
Однако член правления Центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк призвал "не делать трагедии" из фактической отмены КСУ статьи об уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Он напомнил, что в минувшие годы более 900 410 человек, которые предстали перед судом в качестве обвиняемых в этом преступлении, не были осуждены к лишению свободы. "Если за это деяние будет установлена лишь административная ответственность в виде штрафа тысяч так на 50-100 (сейчас административный штраф за представление ложных сведений в декларации установлен в пределах от 17 000 до 42 500 гривен), то это будет иметь достаточный сдерживающий эффект. При этом процедура гораздо более проста, нежели уголовная", - написал Хавронюк в Facebook.
С этим согласен и эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко. В то же время он встревожен лишением НАПК функций мониторинга и контроля деклараций судей. "КСУ не определил, каким образом НАПК, как орган исполнительной власти, осуществляет давление на судей. Исходя из решения КС, относительно судей вообще не может быть никаких сдержек и противовесов", - отметил эксперт в интервью DW.
Решение КСУ в части полномочий НАПК стало неожиданным, поскольку ранее не было сколь-нибудь широкой дискуссии о посягательствах со стороны этого органа на независимость судебной ветви власти. Обычно конституционные производства длятся около года или даже больше, но на этот раз поданное 4 августа этого года представление 47 депутатов Верховной рады было рассмотрено в рекордные три месяца. Процесс шел на фоне издания НАПК административных протоколов в отношении двух судей КС и расследования недостоверного декларирования по двум другим. "Это могло быть стимулом для ускоренного вынесения решения КСУ относительно НАПК", - не исключил Бондаренко.
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