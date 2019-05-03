Что омрачает отношения между ЕС и Украиной больше всего

После нескольких переносов 22-й саммит ЕС-Украина пройдет 6 октября в Брюсселе. Обычно встречи президента Украины с лидерами ЕС проходили каждым летом, но в этом году пандемия коронавируса изменила планы. Саммиты определяют направление сотрудничества между ЕС и Украиной на ближайший год. DW рассказывает о главных раздражителях, омрачающих эти отношения.

Избрание нового руководства антикоррупционных органов

В Брюсселе Киев немало хвалят за преобразования, но видят и риск отката назад в ключевых реформах. По данным источников DW в структурах ЕС, на саммите президенту Украины Владимиру Зеленскому планируют указать, прежде всего, на две сферы, где Киеву следует приложить больше усилий. Это борьба с коррупцией и судебная реформа.

Когда в 2019 году приступил к работе Высший антикоррупционный суд, казалось, что вопрос "антикоррупционной инфраструктуры" снят с повестки дня отношений ЕС-Украина. Впрочем, за последние два месяца Конституционный суд Украины признал несоответствующим основному закону как назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), а также нормы закона, по которым его назначили. Теперь в Евросоюзе ожидают от Верховной рады "как можно более скорого" приведения закона о НАБУ в соответствие с конституцией Украины.

В августе уволился руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий. В сентябре Рада назначила семь человек в комиссию по отбору его преемника. Кандидатуры ряда из них вызвали резкую критику как среди украинской общественности, так и в Европарламенте. Исходя из меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС, второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро без избрания независимого и эффективного руководства НАБУ и САП Киев не получит. Кроме того, в ЕС намекают, что назначение новых руководителей этих органов в соответствии с европейскими принципами госуправления являются условием сохранения безвизового режима.

Приостановку безвиза в Брюсселе считают крайней опцией, ведь она ударит, прежде всего, по гражданам. Об этом написали и три евродепутата в письме, направленном 5 октября председателю фракции "Слуга народа" в Раде Давиду Арахамии. Хотя они подтвердили отсутствие намерений отменять безвиз - "это великое достижение для всех граждан Украины и ЕС", - но указали на право запретить въезд в Евросоюз отдельным олигархам или политикам. При этом евродепутаты не уточнили, каким может быть механизм такого запрета.

Дело "Приватбанка" - ключевой показатель для ЕС

При этом антикоррупционные органы - это только начало. "Украина - это всегда пример пословицы о стакане, либо полупустом, либо наполовину полном", - говорит высокопоставленный чиновник ЕС на правах анонимности. По его словам, когда речь идет об антикоррупционных органах, то стакан наполовину полный, а когда - о результатах их деятельности и количестве судебных приговоров, то стакан скорее полупустой. И здесь для ЕС показательным является дело "Приватбанка".

Это крупнейшее в стране кредитное учреждение национализировали в 2016 году и докапитализировали из-за угрозы его неплатежеспособности. Теперь же бывшие собственники банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов судятся с государством из-за национализации. Весной в Украине приняли так называемый "антиколомойский" закон, который не позволит возврат "Приватбанка" его бывшим собственникам даже в случае их победы в судах.

На этом, однако, история не завершилась. "Приватбанк", в свою очередь, судится с Коломойским и Боголюбовым, пытаясь вернуть более 5 млрд долларов США, выведенных из кредитного учреждения. "Мы сожалеем, что до сих пор нет уголовного наказания в деле "Приватбанка" о мошенничестве на сумму более 5 млрд долларов", - написал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель по итогам визита в Украину в сентябре текущего года.

Судебная реформа в Украине

Если в ЕС создание антикоррупционных органов считают одной из историй успеха, то судебная реформа в Украине вызывает в Брюсселе больше критики. Главный вопрос сейчас - это перезапуск Высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины.

Принятый в прошлом году по инициативе Зеленского закон о деятельности органов судейского управления оказался неудачной попыткой этой реформы. Теперь на рассмотрении в Раде находятся новые законопроекты, один из них также от Зеленского. В меморандуме о макрофинансовой помощи Киев взял на себя обязательство перед ЕС запустить новую ВККС по итогам конкурса с международным участием, а также создать комиссию по вопросам этики, также с международными экспертами, которая бы оценивала добропорядочность членов ВСП.

Саммит ЕС-Украина без председателя Еврокомиссии

Заседание во вторник станет первым международным саммитом, который Евросоюз проведет после начала пандемии не в формате видеоконференции. На саммите ЕС-Украина будут действовать жесткие меры гигиены: в Брюссель прибудет меньшая, чем обычно, делегация из Киева, во время встреч в помещения будут пускать ограниченное количество участников, чтобы можно было соблюдать дистанцию.

И все же пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Делегацию ЕС должны были возглавлять глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Из-за контакта на прошлой неделе с человеком, заразившимся COVID-19, ей пришлось уйти на карантин. Из-за этого Фон дер Ляйен во вторник пропустит не только дебаты в Европарламенте и заседание Еврокомиссии, но и саммит. На встречах с Зеленским ее будет представлять Боррель.

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