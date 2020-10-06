 Суд в Киеве постановил уволить Сытника с поста директора НАБУ | Новости из Германии об Украине | DW | 27.10.2020

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Украина

Суд в Киеве постановил уволить Сытника с поста директора НАБУ

Окружной административный суд Киева обязал Минюст Украины вычеркнуть имя Сытника из госреестра. Еще ранее назначение Артема Сытника главой антикоррупционного бюро счел неконституционным КС Украины.

Артем Сытник

Окружной административный суд Киева (ОАСК) постановил уволить Артема Сытника с поста директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщили вечером в понедельник, 26 октября, украинские СМИ со ссылкой на материалы дела. Суд вынес это решение, рассматривая иск бывшего сотрудника НАБУ Александра Кареева о незаконности его увольнения Сытником.

ОАСК обязал Минюсту Украины вычеркнуть Сытника из госреестра как руководителя НАБУ, а Государственное бюро расследований - открыть против него уголовное дело о попытке захвата власти.

Неконституционное назначение

В конце августа Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Сытника на пост главы НАБУ в 2015 году. КС мотивировал это тем, что тогдашний президент Украины Петр Порошенко не имел полномочий на такое назначение. Но Сытник продолжал занимать пост директора НАБУ, и тогда Шевченковский районный суд Киева обязал Госбюро расследований открыть против него дело о попытке захвата власти из-за невыполнения решения КС Украины.

Несколько месяцев назад власти Украины уже пытались уволить Артема Сытника с поста главы НАБУ, однако в Международном валютном фонде (МВФ) негативно отнеслись к этому. В результате увольнение Сытника не было поддержано в Верховной раде Украины.

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