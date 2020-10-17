Не большая, но боеспособная? Какая армия нужна Украине

Инициативу о сокращении численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) председатель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил в День защитника Украины, который отмечался в стране в середине октября. Свое предложение Арахамия аргументировал тем, что у государства нет денег на перевооружение армии, в частности на приобретение новых высокотехнологичных образцов оружия. Выходом из этого, по мнению политика, стало бы "уменьшение бюджета проедания и увеличение бюджета на развитие и инновации".

Планы уменьшения состава украинской армии звучали в стране и ранее: в сентябре 2020 года Генеральный штаб заявил, что планирует сократить ВСУ на более 20 тысяч штатных должностей. Правда, руководство армии тут же поспешило добавить, что речь идет не о реальных военных, а о предусмотренных штатом, но не занятых должностях. И коснется это в первую очередь не боевых воинских частей, а частей обеспечения, обслуживания и учебных центров.

Военнослужащий ВСУ Украины на учениях под Мариуполем, 2018 год

Тогда планы Генштаба вызвали резкую критику у некоторых экспертов, возмутившихся тем, что власти хотят сократить численность вооруженных сил на фоне боевых действий в Донбассе. Заявление Давида Арахамии снова вызвало дискуссию о том, действительно ли компактная, но лучше оснащенная армия - это то, в чем нуждается Украина в условиях агрессии со стороны России.

Сокращение штата ВСУ - не трагедия

У аналитика Национального института стратегических исследований Николая Белескова заявление Генштаба не вызывает беспокойства. Эти планы, по его словам, всего лишь попытка привести в порядок штатное расписание - ведь ни для кого не секрет, что в настоящее время военные части недоукомплектованы, говорит Белесков.

В Генштабе, впрочем, заверяют, что реальная численность вооруженных сил - 250 тысяч человек - практически соответствует определенной украинским законодательством. А несоответствие реальных цифр и штатного расписания объясняется тем, что в минувшие годы в стране были созданы новые военные части, которые не были укомплектованы.

Меньше солдат - больше денег?

Идея о том, что сокращение числа военнослужащих поможет усилить боеспособность армии, Николаю Белескову кажется разумной. Он говорит, что о превосходстве качества над количеством свидетельствует и опыт боевых действий в Донбассе, когда российские подразделения, заходившие вглубь территории Украины, побеждали более многочисленные украинские части благодаря современной военной технике и навыкам.

Учения ВСУ под Черниговом, фото из архива

Заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь уверен в том, что современная армия, которая хочет быть успешной на поле боя, должна быть готова быстро находить и поражать цели на большом расстоянии. "В настоящее время украинские вооруженные силы - это "отремонтированный" вариант советской армии: относительно большой, но неэффективной. Этого хватает для войны в Донбассе, но в случае полномасштабного противостояния с Россией этого будет недостаточно", - предостерегает эксперт.

Численность войск, по его словам, не тот параметр, по которому судят об эффективности армии. "Можно иметь хоть десятки тысяч матросов и сотни адмиралов, но если нет ни одного ракетного корабля, это ничем не поможет", - объясняет Михаил Самусь. Украина, считает он, должна воспользоваться опытом Эстонии, где призыв используется для рекрутирования в профессиональную армию или прохождения срочной службы, после чего ушедшие в запас солдаты становятся частью местной территориальной обороны.

Сотрудник эстонского Международного центра обороны и безопасности (ICDS) Мартин Хурт тоже одобряет идею меньшей, но более боеспособной армии. Для эффективного выполнения своих обязанностей воинское подразделение должно быть полностью укомплектовано, хорошо обучено и оснащено современной техникой, говорит он. "Для большинства стран это означает, что общий размер вооруженных сил будет уменьшаться, ведь для обеспечения достаточным персоналом и оборудованием всех подразделений попросту не хватает денег", - объясняет эксперт.

Для модернизации ВСУ нужна стратегия

Николай Белесков из Национального института стратегических исследований предупреждает, что обсуждать возможные сокращения без четких расчетов не имеет смысла: если выделить определенную сумму без предварительного анализа, ее может не хватить на закупку оружия, которое принципиально изменит ситуацию, и на обучение персонала, способного обращаться с этим оружием. Сокращение численности вооруженных сил без четкой стратегии может привести к тому, что будут раскомплектованы пусть и не идеальные, но боеспособные подразделения, восстановить которые при необходимости будет гораздо сложнее, предостерегает Белесков.

Военный эксперт Мартин Хурт подчеркивает, что в Эстонии реформа вооруженных сил потребовала от властей четко расставить приоритеты. "Мы тратили деньги только на критически важные подразделения. Подразделения, не имеющие критической важности, удалялись из структуры войска, а деньги перераспределялись на оставшуюся часть вооруженных сил", - объясняет эксперт. Он также отмечает, что подобный процесс не может происходить мгновенно - применение новых принципов должно идти постепенно, от подразделения к подразделению.

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