Китайская Skyrizon подала в арбитраж в Гааге иск против Украины

Китайский инвестор украинского производителя авиадвигателей "Мотор Сич" обвинил Киев в несправедливом обращении и потребовал 4,5 млрд долларов компенсации.
Катайская инвестиционная компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd подала в Постоянную палату третейского суда в Гааге - международный арбитражный суд - заявление с просьбой вынести решение по делу о возможном нарушении Украиной двустороннего инвестиционного соглашения и потребовала компенсации в размере 4,5 млрд долларов (3,9 млрд евро) за якобы несправедливое обращение Киева с китайскими инвесторами. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщила китайская ежедневная газета Global Times - структурное подразделение "Жэньминь жибао", официального печатного издания Центрального комитета Коммунистической партии Китая.
В заявлении утверждается, что китайские инвесторы "понесли значительные убытки" "из-за пятилетнего несправедливого обращения" и продолжающихся притеснений в Украине. Компания заявила, что будет использовать все возможное юридическое оружие для защиты своих законных прав.
Украинский президент Владимир Зеленский 29 января подписал указ о введении санкций в отношении трех граждан Китая и четырех китайских компаний, - в том числе в отношении Skyrizon с целью замораживания их активов в Украине.
Все корпорации были инвесторами украинского производителя авиадвигателей "Мотор Сич". Санкции были введены на фоне усилий правительства США по блокированию приобретения Китаем "Мотор Сич". Представители Skyrizon в конце января заявили, что после утверждения ограничительных мер предприятие было незаконно лишено законных прав в качестве акционера "Мотор Сич" и в результате понесло огромный экономический ущерб.
В марте Шевченковский районный суд Киева арестовал имущество и 100 процентов акций запорожского завода "Мотор Сич". Имущество планировалось передать в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Служба безопасности Украины проводила в отношении "Мотор Сич" два досудебных расследования. Одно касалось возможной "диверсионной и подрывной деятельности" в пользу России, второе было связано с предполагаемым нарушением украинского законодательства во время первичной приватизации предприятия, отмечали в СБУ.
Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о возвращении "Мотор Сич" в государственную собственность, после чего компания была национализирована. Китайские акционеры украинского предприятия критиковали данный шаг.
В 2016 году 56 процентов акций украинского предприятия были куплены китайскими инвесторами. На март 2021 года группе китайских владельцев принадлежали около 75 процентов акций, говорил собеседник агентства "Интерфакс" в правительстве Украины. США активно выступали против получения Китаем полного контроля над одним из ведущих производителей авиадвигателей в мире.
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