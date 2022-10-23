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Вячеслав Богуслаев (фото из архива)Фото: Marina Lystseva/TASS/picture alliance
КонфликтыРоссия

В Украине задержали главу "Мотор Сич" Богуслаева

Анатолий Арни
3 ч. назад

У главы запорожского предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева прошел обыск, его отправили под конвоем в Киев, сообщает ряд СМИ.

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Украинские спецслужбы задержали президента акционерного общества "Мотор Сич", бывшего политика и депутата Верховной рады Вячеслава Богуслаева - об этом вечером, 22 октября, сообщил ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Как сообщается, ему предъявлено подозрение в госизмене - коллаборационизме и пособничестве государству-агрессору. За это предусмотрено пожизненное заключение.

По данным запорожского городского портала "ЗаБор", дома у Богуслаева прошел обыск, причем силовикам пришлось вскрывать дверь, так как члены семьи Богуслаева отказались ее открывать. Самого бизнесмена задержали и отправили под конвоем в Киев. Как сообщает издание "Лига", СБУ обещала предоставить более подробную информацию о следственных действиях 23 октября.

Кроме работы в сфере украинской промышленности, Богуслаев продолжительное время занимался политической деятельностью в стране. Так, он был внештатным советником президента Украины Леонида Кравчука в 1993-1994 гг, в 1999 году был доверенным лицом Леонида Кучмы в ходе его предвыборной кампании, а позднее дважды становился доверенным лицом Виктора Януковича. Во время президентства Виктора Ющенко Богуслаев занимал должность заместителя председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, а также был членом работавшей в тот период межпарламентской комиссии по сотрудничеству Верховной рады Украины и Федерального собрания РФ.

Спецслужбы и раньше с подозрением относились к Богуслаеву

Глава акционерного общества "Мотор Сич" известен, среди прочего, тем, что в 2016 году пожертвовал деньги компании на изготовление и установку скульптуры Божьей Матери на территории Валаамского монастыря в России, который регулярно посещал президент РФ Владимир Путин. Сам Богуслаев также посетил монастырь - некоторые СМИ указывали, что бизнесмен виделся там с российским президентом, однако пресс-служба "Мотор Сич" отвергала эти обвинения.

Кроме того, преданность Богуслаева Украине ставили под сомнение спецслужбы страны. В 2018 году бизнесмен пытался продать контрольный пакет акций "Мотор Сич" компании Skyrizon, которая, по данным следствия, связана с властями Китая. В СБУ подозревали, что в сделке была заинтересована и Россия, которая якобы стремилась лишить таким образом Украину ее важного оборонного предприятия. В результате сделка была заблокирована, а 56 процентов акций "Мотор Сич" были арестованы в суде в ходе следствия по делам о "диверсии" и "подготовке к преступлению".

В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский поручил национализировать предприятие, после чего китайские инвесторы подали на украинские власти иск в арбитраж в Гааге.

С начала войны это не первый задержанный пророссийский миллиардер

Богуслаев, получивший в 2000-м году звание Героя Украины "за заслуги в развитии машиностроения", неоднократно входил в списки самых богатых людей страны, составленные различными изданиями, его состояние в 2018 году оценивали в 327 миллионов долларов. При этом СМИ на протяжении последних лет обвиняли его в открытом пособничестве России. Так, в 2019 году вышло расследование украинского издания Bihus.info - согласно ему, "Мотор Сич" вплоть до 2018 года через посредников поставлял российской армии детали для техники.

Ранее по обвинению в госизмене в Украине был задержан другой пророссийский политик - лидер ныне запрещенной Киевом партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук, которого называют "кумом Путина". Кремль отрицал связи Медведчука с Россией, однако в сентябре 2022 года он стал участником обмена пленными, в результате которого в Украину вернулось более 200 человек. Дальнейшая судьба Медведчука неизвестна.

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