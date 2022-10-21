Что говорили об Украине на саммите Евросоюза

Программа второго дня саммита ЕС, завершившегося в Брюсселе в пятницу, 21 октября, началась на час позже запланированного. Дело в том, что накануне дискуссия об урегулировании цен на газ в ЕС затянулась далеко за полночь. Старожилы из пресс-центра в Европейском совете утверждают, что это был один из самых длинных рабочих дней в истории подобных встреч. Поэтому организаторы решили дать европейским лидерам немного отдохнуть. Тем более что тем предстояло обсудить темы не менее серьезные, чем энергетический кризис: сотрудничество с Китаем и ситуацию в Украине, вызванную российским вторжением.

Избавиться от сырьевой зависимости от Китая

Последние тенденции во внутренней и внешней политике Пекина беспокоят Брюссель. "Китай продолжает миссию на установление своего доминирования в Восточной Азии и в глобальных масштабах. Мы помним, как перед вторжением в Украину в феврале был подписан договор между Россией и Китаем о так называемом "безлимитном партнерстве". Это развитие событий влияет на отношения ЕС и КНР", - отметила на итоговой пресс-конференции председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Урсула фон дер Ляйен: Приоритетом для ЕС станет поиск надежных поставщиков энергоресурсов Фото: PIROSCHKA VAN DE WOUW/REUTERS

По ее словам, дискуссия европейских лидеров об отношения с Пекином "была хорошей". "Мы помним, к чему привела наша излишняя зависимость от ископаемого топлива из России и как тяжело, но необходимо, избавляться от этой зависимости,, - сказала фон дер Ляйен. И подчеркнула, что в случае с Китаем "это зависимость от технологий и сырья". Поэтому сейчас приоритетом для Евросоюза станут "диверсификация источников сырья" и поиск "надежных поставщиков".

Украине выделят 18 млрд евро

Что касается Украины, то участники саммита ЕС обсуждали финансовую помощь Киеву, а также политические и юридические способы давления на Москву в ответ на новый виток эскалации - массированные обстрелы российскими войсками мирного населения и критической инфраструктуры Украины. Общаясь с журналистами, Урсула фон дер Ляйен несколько раз подчеркивала, что для Украины важно быть уверенной "в надежном и стабильном потоке финансовых поступлений". "По словам украинской стороны, Киеву требуется примерно от 3 до 4 млрд евро в месяц, чтобы иметь достаточно ресурсов для базовых потребностей. И эта сумма должна быть профинансирована ЕС, нашими американскими друзьями и финансовыми институтами", - объяснила глава Еврокомиссии.

"Минирование дамбы - чистый терроризм"

На европейских политиков сильное впечатление произвело общение с президентом Украины Владимиром Зеленским, который обратился к ним по видеосвязи днем ранее, 21 октября. Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, отвечая в кулуарах саммита на вопросы журналистов, отметила, что участников встречи в верхах особенно обеспокоила услышанная от Зеленского информация, что Россия заминировала дамбу Каховской ГЭС. "Это чистый терроризм. Если вы посмотрите определение понятия "терроризм", то это именно он. Это делается, чтобы вынудить нас бояться и удержать нас от решений, которые мы намереваемся принять", - сказала Каллас.

Каховская ГЭС по-прежнему оккупирована российскими войсками Фото: AP/dpa/picture alliance

Президент Европейского совета Шарль Мишель также во время пресс-конференции подтвердил, что в Евросоюзе обеспокоены сообщением о минировании и возможном подрыве дамбы. Институты ЕС "пребывают в тесной координации с президентом Зеленским, чтобы систематически адаптировать уровень нашей реакции сообразно тому, что происходит на местах", заявил Мишель.

В ЕС рассмотрят возможности создания спецтрибунала

Один из главных вариантов ответа на российскую агрессию - создание специального трибунала, который позволит начать судебное преследование представителей высшей российской власти за преступления агрессии в Украине. Руководители стран Балтии пытались убедить других участников саммита, что ЕС может стать лидером в создании такого трибунала. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил журналистам, что Международный уголовный суд "не так продуктивен, потому что его юрисдикция охватывает только дела о прямых военных преступлениях". Таким образом, те, кто непосредственно отдает приказы, остаются "безнаказанными", считает Кариньш.



Похоже, что эти аргументы были услышаны. В итоговом документе саммита лидеры ЕС обратились к главе европейской дипломатии с просьбой изучить варианты, которые позволили бы привлечь к ответственности виновных в преступлениях агрессии против Украины.

Конфискация российских активов и новый пакет санкций

Пока правовые возможности наказания высшего руководства РФ лишь изучаются, Евросоюз продолжит применять против Москвы санкционные методы. На этот раз речь шла о том, как использовать российские активы, замороженные на территории ЕС, для восстановления Украины после войны. Их общая сумма, по словам Кайи Каллас, составляет около 300 млрд евро. Чтобы эти средства были арестованы и переданы Украине, необходимы юридические основания. Похоже, что после саммита этот процесс войдет в практическую фазу. Во всяком случае, в итоговом документе содержится призыв к Еврокомиссии "представить варианты в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, направленные на использование замороженных активов для поддержки восстановления Украины".



Хотя восьмой пакет санкций Евросоюза против России принят совсем недавно, последние массированные ракетные удары российской армии по мирным целям в Украине и ядерная риторика Кремля стали основанием для начала работы над новой серией штрафных мер. Правда, европейские дипломаты и чиновники признают, что принимать каждый новый пакет санкций все труднее, и все сложнее сохранять единство всех 27 стран в этом вопросе. Но Польша, Литва, Латвия и Эстония, которых брюссельские журналисты и чиновники в шутку прозвали "восточноевропейскими ястребами" за сверхактивную поддержку Украины, подготовили для участников саммита специальную записку. В ней перечислены новые санкции, которые могут болезненно повлиять на российскую экономику.



Как сообщил в беседе с корреспондентом DW высокопоставленный европейский дипломат, среди этих предложений - запрет на сотрудничество в сфере атомной энергетики, на экспорт в Россию гражданских беспилотников, на услуги по исследованию рынка, на продажу россиянам недвижимости в ЕС, а также на импорт российских бриллиантов. По словам собеседника, говорить о конкретных сроках принятия девятого пакета пока рано, так как некоторые страны не хотят "даже обсуждать возможность новых санкций". Дипломат дал понять, что против штрафных мер выступает не только венгерский премьер Виктор Орбан. "Но позиция стран меняется чуть ли не каждую неделю, так что перспектива у нового пакета санкций есть", - отметил собеседник.

Смотрите также: