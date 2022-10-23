Генштаб ВСУ призвал российских военных сдаваться в плен

На 243-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями понедельника, 24 октября (время московское).

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал видеообращение к российским военным, призвав их сдаваться в плен. "Вы находитесь на территории чужой страны и принимаете участие в военных преступлениях российского руководства. Ежедневно вас кидают на убой. Для вашего командования вы - расходный материал. Потери никто не считает. Задайте себе вопрос: "За что вы воюете?". За страх ваших вождей потерять власть, за их образ жизни, созданный на деньгах, украденных у вас и ваших семей, за их тупость и некомпетентность?" - заявило командование украинской армии.

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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует размещенная в интернете Карта воздушных тревог Украины .

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Киев попросил Международное агентство по атомной энергии направить экспертов в Украину в связи с утверждениями Москвы о планах применить "грязную бомбу", сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, он обсудил данный вопрос с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и "официально пригласил МАГАТЭ немедленно послать экспертов на мирные объекты в Украине, которые РФ лживо описывает как места разработки "грязной бомбы". "Он согласился. В отличие от России Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать", - написал Кулеба в Twitter .

США, Франция и Великобритания опровергли утверждение Шойгу о "грязной бомбе"

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Западные ядерные державы опровергли утверждение РФ о планах Украины взорвать на своей территории "грязную бомбу". Слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о намерении Киева дискредитировать Москву взрывом ядерной бомбы "однозначно не соответствует истине", указывается в совместном заявлении глав МИД США, Франции и Великобритании Энтони Блинкена, Катрин Колонны и Джеймса Клеверли. "Мир увидит насквозь любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации", - подчеркнули три министра, которые накануне вечером провели телефонные переговоры в этой связи. Они подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнули, что отвергают любые поводы для дальнейшей эскалации со стороны РФ. 23 октября Шойгу позвонил по меньшей мере четырем министрам обороны стран НАТО (США, Франции, Турции и Великобритании) и заявил об украинской "грязной бомбе".

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Минобороны Беларуси сообщило о возвращении своих военнослужащих в пункт постоянной дислокации после "усиления участков государственной границы". В размещенном в Telegram заявлении при этом не указывается, какое число белорусских военных вернулось и сколько военных остается в районе границы с Украиной.

КМИС: 86% украинцев отвергают переговоры с РФ

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По результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), 86 процентов украинцев считают необходимым продолжение вооруженной борьбы Украины, даже если ВС РФ будут по-прежнему обстреливать украинские города. Лишь 10 процентов участников опроса, проведенного 21-23 октября, призывают власти перейти к переговорам с Москвой для скорейшего прекращения обстрелов и согласны пойти на уступки, заявил КМИС .

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Из украинского морского порта "Черноморск" в Одесской области вышел зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН корабль Pangeo, перевозящий на борту 40 тысяч тонн пшеницы. Сухогруз покинул Украину 23 октября и направляется в Йемен, заявило министерство инфраструктуры в Киеве. В тот же день в рамках "зернового коридора" из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли еще 6 кораблей с 124,3 тысячи тонн агропродукции на борту, зерно предназначено для стран Азии и Европы.

В общей сложности с 1 августа из портов Большой Одессы 380 судов экспортировали 8,5 млн тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы, сообщило украинское ведомство. Оно указало на замедление реализации "зерновой инициативы" из-за сознательных действий РФ. В последние дни порты работают только на 25-30 процентов своих возможностей, указывается далее.

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За минувшие сутки на войне против Украины погибли почти 500 россиян, заявил Генштаб ВСУ в Facebook . По его данным, показатель потерь личного состава российских войск за сутки возрос на 470 до 67 940, уничтоженных танков - не 6 до 2590, боевых бронированных машин - на 11 до 5295, артиллерийских систем - на 6 до 1673, РСЗО - на 1 до 375, беспилотников оперативно-тактического уровня - на 9 до 1370.

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Оккупационные власти Херсона заявили о формировании территориальной обороны города. В отряды теробороны предлагается вступить всем мужчинам, остающимся в Херсоне по собственному желанию и не следуют призывам покинуть город, приводит РИА "Новости" заявление так называемой "военно-гражданской администрации" в Херсоне.

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В Киеве и семи областях Украины 24 октября ограничено энергоснабжение, чтобы снизить нагрузку на электросети и позволить провести ремонтные работы оборудования, поврежденного в результате российских обстрелов, сообщило Укрэнерго. Наибольшие ограничения будут введены в Киеве и Киевской области, а также Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Кроме того, данные меры затронут Харьковскую, Полтавскую и Сумскую области, сообщается в Telegram .

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Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала аудиозаписи предполагаемых телефонных разговоров президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в сотрудничестве с властями России, в частности в незаконной поставке товаров военного назначения для штурмовой авиации РФ. Из записей следует, что Богуслаев даже после нападения РФ на Украину продолжал поставлять двигатели и другие комплектующие к российским боевым вертолетам и тем самым фактически поддерживал ВС РФ, помогая им обстреливать украинские города и села, заявила спецслужба. Она напомнила, что Богуслаев неоднократно избирался депутатом Верховной рады от Партии регионов и оправдывал российское вторжение.

Лондон: Украина все успешнее борется с иранскими дронами

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Силы противовоздушной обороны Украины все успешнее борются с иранскими дронами-камикадзе, применяемыми Россией: им удается обезвредить до 85% всех запущенных беспилотников, утверждает министерство обороны Великобритании. "Эти беспилотники медленные, шумные и летают на низкой высоте, поэтому отдельный аппарат - легкая цель для обычных средств ПВО. Россия, по всей вероятности, задействовала большое количество иранских "Шахедов", чтобы пробиваться через все более эффективную противовоздушную оборону Украины, и использует их как замену высокоточным ракетам большой дальности своего производства, которых становится все меньше", - говорится в сообщении.

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Существует угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с территории Беларуси, в том числе иранскими дронами. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ. В ней отмечается, что в течение октября в Беларуси продолжаются проверки мобилизационных ресурсов. При местных органах исполнительной власти созданы специальные группы для проверки и уточнения информации о потенциальных призывниках. Продолжается уточнение рода деятельности мужчин призывного возраста, военно-учетных специальностей и семейного положения.

Кроме того, Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты оказывают на работников Запорожской АЭС физическое и моральное давление, вынуждая их подписать контракты с "Росатомом". Сотрудникам станции также запретили выезжать на территорию, подконтрольную украинской власти.

Россия маскирует иранские дроны "Shahed 136", маркируя их как "Герань-2" Фото: Ukrainian military's Strategic Communications Directorate/AP Photo/picture alliance

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По состоянию на 22 октября российские войска применили в Украине около 330 иранских дронов-камикадзе типа "Shahed-136", из них более 220 были сбиты. Об этом сообщил в интервью изданию "Украинская правда" начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов. По его словам, с иранскими беспилотниками украинская "ПВО в принципе справляется", но "террор с использованием "Шахедов" на самом деле может быть еще долго". По сведениям ГУР, Россия заказала в Иране около 1700 дронов разных типов, но не все они изготовлены.

Шмыгаль: У Украины достаточно газа для отопительного сезона

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У Украины имеется в хранилищах достаточно газа для отопительного сезона - об этом проинформировал украинский премьер Денис Шмыгаль. "В Украине, несмотря на обстрелы, начался отопительный сезон, - написал он в Facebook. - В большинстве городов уже началось подключение тепла. Сейчас у нас в газохранилищах около 14,2 млрд. кубов газа, и этого абсолютно достаточно, чтобы стабильно пройти эту зиму".

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Своими заявлениями, высказанными министрам обороны нескольких стран НАТО, о том, что Киев якобы готовится применить "грязную бомбу", чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового уничтожения, Сергей Шойгу, вероятно, пытался замедлить или приостановить оказание западной военной помощи Украине и, возможно, ослабить альянс НАТО. Такого мнения придерживаются аналитики Института изучения войны (ISW), связывая такие действия Москвы с продолжающимися военными неудачами России и вероятной потерей Херсона к концу года.

При этом военные эксперты считают маловероятным, что Кремль сам готовится применить "грязную бомбу". Заявления Шойгу являются продолжением давней российской информационной кампании: Кремль уже неоднократно заявлял, что западные страны помогут Украине провести провокацию с применением оружия массового поражения, говорится в сводке ISW .

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В течение минувшего боевого дня существенных изменений в состоянии, составе и положении российских войск на южном фронте не отмечено, констатирует Оперативное командование "Юг". В ночной сводке указывается, что авиация противника 6 раз атаковала украинские позиции и освобожденные населенные пункты Бериславского района Херсонской области. Минометный огонь велся по прибрежной полосе Очаковской городской громады.

Подразделения ракетно-артиллерийских войск Сил обороны выполнили 130 огневых задач в день, при этом на Херсонщине была уничтожена радиолокационная станция "Зоопарк-1". Убиты 7 российских военнослужащих.

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Российский государственный телеканал RT останавливает сотрудничество с пропагандистом Антоном Красовским после его слов о том, что украинских детей, считающих, что территория Украины оккупирована Россией, нужно топить в реке или сжигать заживо. Об этом заявила глава RT Маргарита Симоньян.

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Израиль предоставил Украине разведданные, полезные для борьбы с иранскими дронами, пишет The New York Times, ссылаясь на анонимного украинского чиновника.

Киев приглашает мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ

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В ответ на обвинения Москвы в подготовке к применению "грязной бомбы" Украина приглашает для контроля ситуации международные миссии. "Каждый день украинская армия освобождает нашу землю от российской грязи. Мысль о "грязной бомбе" вызывает у нас отвращение. Мы приглашаем мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ посетить Украину. Мир должен дать ответ на ядерный шантаж со стороны РФ. Мы требуем соблюдения пункта 4 Будапештского меморандума", - написал в Twitter украинский министр обороны Алексей Резников.

Хроника событий 23 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 23 октября 00.00 - 13.59 >>>

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