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Президенты ФРГ Штайнмайер и Украины Зеленский в Киеве
Президенты ФРГ Штайнмайер и Украины Зеленский в КиевеФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Штайнмайер в Киеве пообещал Украине больше оружия

Александр Савицкий
12 мин. назад

Президент Германии Штайнмайер с третьей попытки смог посетить Украину во время войны. Он сразу погрузился в военные будни украинцев, отправившись в укрытие из-за воздушной тревоги.

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Необъявленный визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) в Украину начался утром 25 октября. Еще на прошлой неделе эта поездка была отложена "по соображениям безопасности". Несмотря на несколько объявленных воздушных тревог, немецкий гость с третьей попытки все же добрался до украинской столицы.

Президент ФРГ Штайнмайер в бомбоубежище общается с украинцами
Президент ФРГ Штайнмайер в бомбоубежище общается с украинцамиФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

По прибытии в Украину Штайнмайер отправился в Корюковку в Черниговской области, которая была оккупирована российскими войсками в начале войны. Там немецкий президент был вынужден около полутора часов провести в бомбоубежище из-за воздушной тревоги. "Это особенно наглядно показало нам, в каких условиях здесь живут люди", – сказал Штайнмайер. Он также отметил отважность местных жителей, которые во время оккупации "голыми руками сопротивлялись танкам и действительно заставили их остановиться".

Внезапный визит на фоне воздушных тревог

Программа визита немецкого президента не была обнародована, но первым он встретился с мэром Киева Виталием Кличко. Штайнмайер хотел своими глазами увидеть разрушения, нанесенные столице в результате российских ударов. Вечером Штайнмайер встретился с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Германия дополнительно предоставит Украине новое оружие и системы ПВО, заявил президент ФРГ на совместной пресс-конференции по итогам встречи. По его словам, "в ближайшее время Киеву будет передано несколько реактивных систем залпового огня MARS II и четыре самоходных гаубицы Panzerhaubitze 2000". "Германия стала одним из ведущих поставщиков систем для украинской противовоздушной обороны", - сказал немецкий политик. Он выразил надежду, что уже используемое украинцами немецкое оружие помогает сделать жизнь людей немного безопаснее.   

Президент ФРГ Штайнмайер и мэр Киева Кличко
Президент ФРГ Штайнмайер и мэр Киева Кличко Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Сразу по прибытии в Киев президент ФРГ заверил украинцев в поддержке: "Мы не только на вашей стороне. Мы будем и дальше оказывать Украине помощь - и экономическую, и политическую, и военную". Он также напомнил немцам о страданиях и разрушениях, которые война несет украинцам: "Люди в Украине нуждаются в нас". Еще перед визитом Штайнмайер и Зеленский призвали создать украинско-немецкую сеть городов-партнеров, которая поможет Украине "пережить зиму" и помочь в восстановлении страны.

На совместной пресс-конференции Зеленский поблагодарил гостя за то, что проекты по восстановлению Черниговской области будут проводиться под патронатом президента ФРГ. Кроме того, заявил Зеленский, со Штайнмайером они "очень подробно" обсудили планы восстановления Украины, которое начнется сейчас, а не после окончания войны.

Дипломатическая оттепель

С начала полномасштабной российской войны это уже третья попытка Штайнмайера посетить Украину, и только она оказалась удачной. Еще в мае Штайнмайера, несмотря на его желание, не пригласили в Украину вместе с другими лидерами стран ЕС. Тогдашний посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг резкой критике немецкого президента, обвинив его в том, что тот "в течение десятилетий плел паутину контактов с Россией".

При этом он указал на деятельность Штайнмайера в должности министра иностранных дел и главы Ведомства федерального канцлера Германии в прошлом. На фоне критики в свой адрес немецкий президент, впрочем, неоднократно публично признавал свои ошибки в политике по отношению к России раньше, в частности, свою поддержку строительства газопровода "Северный поток-2".

Оборонная помощь

Противоракетный комплекс IRIS-T
Противоракетный комплекс IRIS-T, фото из архиваФото: Diehl Defence

В последние недели Германия существенно усилила оборонную помощь Украине. В октябре Берлин предоставил Киеву противоракетный комплекс IRIS-T и пообещал предоставить еще три таких комплекса в будущем. Премьер Украины Денис Шмигаль назвал Германию одним из крупнейших поставщиков оружия Украины, а комплексы IRIS-T – чрезвычайно эффективными, сбивающими девять из 10 ракет. В благодарность Германии за предоставление этих ультрасовременных систем "Укрзалізниця" презентовала Штайнмайеру букет цветов-ирисов в его VIP-вагоне и бережно разложила листовки с изображением IRIS-T и надписью на немецком "Любовь в воздухе".

Заместитель директора киевского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь соглашается с такой оценкой. В комментарии DW он назвал IRIS-T "возможно лучшей противоракетной системой в мире". Он добавил, что ранее поставленные Украине десятки немецких зенитных установок Gepard позволяют эффективно бороться с дронами, которыми Россия атакует Киев и другие города и позиции военных Украины. "Германия стала первой страной, предоставившей нам противоракетное оружие", - сказал Самусь. По мнению эксперта, германская помощь не позволяет России переломить ход войны.

Президент киевского Института мировой политики Евгений Магда, в свою очередь, называет разрешение предварительных споров со Штайнмайером мудрым шагом со стороны Киева и Берлина. "Мы мало что знаем друг о друге, и это не только немецкая, но и украинская проблема", - добавил он. А тот факт, что в столь сложных условиях сторонам удалось организовать визит Штайнмайера в Украину, Магда считает успехом украинской дипломатии и шагом в украинско-немецком диалоге.

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