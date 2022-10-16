Штайнмайер: Война в Украине усиливает голод во всем мире

Во всем мире насчитывается уже 830 млн человек, страдающих от хронического недоедания, заявил президент ФРГ. При этом он отметил, что печальная статистика объясняется не только изменением климата, но и войной в Украине.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) по случаю отмечаемого в воскресенье, 16 октября, Всемирного дня продовольствия призвал усилить борьбу против голода во всем мире. "Слишком во многих регионах нашего мира царит голод. На протяжении долгого времени число голодающих в мире снижалось. К сожалению, беда вернулась с новой силой. Еще никогда в мире не голодало столько людей, сколько сейчас", - цитируют информагентства выдержки из речи Штайнмайера, которая вечером будет транслироваться по немецкому телевидению.

По словам президента, в настоящее время во всем мире 830 млн человек страдают от хронического недоедания - на 150 млн больше, чем лишь три года тому назад. "Это печальный рекорд", - констатировал Штайнмайер, отметив, что особенно тяжелая ситуация сложилась в регионе Африканского Рога, где царит "самая страшная засуха за последние 40 лет", и в Пакистане, где миллионы людей страдают от последствий катастрофических наводнений.

Одна из причин усиления голода - война в Украине

При этом Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что усиление голода связано не только с изменением климата в этих регионах, но и с перебоями в поставках зерна, продовольствия и удобрений. "Виновна в этом жестокая, агрессивная война России против Украины", - пояснил он.

Штайнмайер призвал немцев продолжать делать пожертвования в пользу голодающих, несмотря на обеспокоенность ростом цен в своей собственной стране. "Давайте не забывать особенно сейчас о том, что нас сплачивает - о нашем сострадании", - сказал он.

Луизе Амтсберг: "Голод как геополитическое оружие России"

Со своей стороны уполномоченная правительства ФРГ по правам человека Луизе Амтсберг (Luise Amtsberg) назвала немыслимым тот факт, что в мире сейчас недоедают почти 830 млн человек - в десять раз больше, чем население Германии. "Россия использует продовольственный кризис как геополитическое оружие, и ее нападение на Украину является главной причиной острого международного продовольственного кризиса", - заявила она 16 октября в Берлине.

По словам Амтсберг, тот факт, что Украина, несмотря на войну, продолжает экспортировать зерно, способствует снижению мировых цен на продукты питания и облегчает ситуацию с голодом во многих регионах. "В отличие от Путина Украина и мы не отворачиваемся в сторону, когда от последствий российской агрессивной войны страдают по всему миру самые бедные и слабые", - отметила она.

Как сообщила Луизе Амтсберг, совместными усилиями Франции и Продовольственной организации ООН в район Африканского Рога отправлены два сухогруза с пшеницей, пожертвованной Украиной, что позволит обеспечивать питанием несколько миллионов человек на протяжении как минимум месяца. Амтсберг также призвала продлить действие "зерновой сделки" по вывозу зерна из Украины, заключенной ООН, Турцией, Украиной и Россией.

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