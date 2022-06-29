РФ вывозит из Украины зерно. ДНК-тесты помогут предотвратить его продажу

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Великобритания предоставит технологии для ДНК-тестов, с помощью которых можно будет определить происхождение зерна, поставляемого РФ на мировые рынки. Это помешает продаже украденного в Украине зерна.
Великобритания предоставит технологические возможности для проведения ДНК-тестов, с помощью которых можно будет определить происхождение зерна, поставляемого Россией на мировые рынки. Это позволит выяснить, не идет ли речь об украденной Россией украинской пшенице. Соответствующую инициативу анонсировал в эфире Sky News 27 июня министр охраны окружающей среды Великобритании Джордж Юстис.
По его словам, инициатива предусматривает, что все зерно из России должно проходить проверку по установлению происхождения товара. Министр добавил, что это поможет предотвратить поступление незаконно вывезенного украинского зерна на мировые рынки. "Похоже, Россия крадет часть пшеницы со складов, и потому правительство Великобритании сделает доступной технологию, которой мы владеем, для проверки происхождения пшеницы", - сказал он.
Министр добавил, что Лондон сотрудничает с рядом других стран, в частности, с Австралией, чтобы не допустить на мировые рынки украденного в Украине урожая. "Можно проверить ДНК зерна, и у нас есть образцы украинского зерна. Мы над этим много работали...", - сказал чиновник.
По данным СМИ, схожая технология ДНК-анализа уже используется для проверки происхождения древесины и может быть успешно применена для проверки зерновых. Однако для этого сначала должна быть создана база данных, которая включала бы образцы зерна из Украины и соседних стран - России, Беларуси и Молдовы. С получением этих образцов нужно успеть до начала сбора урожая этого сезона, который приходится на август-сентябрь.
Румынский порт Констанца, откуда осуществляется отправка украинского зерна, пока украинские порты заблокированы
По оценкам Юстиса, по меньшей мере 25 миллионов тонн урожая зерновых, предназначенных на экспорт, сейчас находится в украинских зернохранилищах из-за нехватки путей для вывоза. Он исключил участие британского флота в сопровождении украинских кораблей с зерном через Черное море. В то же время, по словам министра, Лондон делает все возможное для разблокирования экспорта украинского зерна. "Мы ищем, что мы можем сделать, чтобы помочь - отремонтировать железную дорогу, проверить сухопутный мост, чтобы можно было перевезти эту пшеницу", - добавил чиновник.
В пресс-службе министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании в ответ на запрос DW уточнили, что, согласно намерениям правительства, на анонсированные министром процессы ДНК-тестирования будет выделено 1,5 миллиона фунтов стерлингов. "Это позволило бы мировым правительствам бороться с проблемой краденого зерна, сдерживая активность России и обеспечивая получение Украиной очень необходимого для нее дохода от любого выращенного ею зерна. Премьер-министр (Борис Джонсон. - Ред.) будет просить другие страны G7 присоединиться к этим усилиям", - говорится в официальном правительственном заявлении.
На Даунинг-стрит подчеркивают, что действия России вызывают цепную реакцию по всему миру, следствием чего является рост цен на энергоносители и продукты питания, а миллионы людей находятся на грани голода. В то же время, "Россия не только препятствует Украине в экспорте зерна, но и появляется все больше доказательств того, что Россия ворует зерно в Украине, переправляет его контрабандой через границу, чтобы продать и увеличить военный бюджет Путина", говорится в заявлении.
В Берлине также ранее заявляли, что Россия "совершенно сознательно" использует голод как орудие войны и берет в заложники весь мир. Российские власти, в свою очередь, отвергают все обвинения по этому поводу.
Вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину сообщалось о попытке России заработать на продаже незаконно изъятого в Украине зерна. Госсекретарь США Энтони Блинкен 7 июня заявил, что данные о том, что Россия крадет украинское зерно, "достоверны". В то же время газета The New York Times сообщила, что Вашингтон предупредил 14 стран, преимущественно африканских, о том, что Россия пытается отправлять покупателям за границу украденное украинское зерно.
В мае украинская разведка сообщила, что российские войска вывозят украденный из Украины урожай на территорию России, в Крым и на сухогрузы в Средиземном море, откуда, скорее всего, переправляют его в Сирию. В начале июня украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что эта страна входит в список тех, кто покупает украденное Россией в Украине зерно. Дипломат добавил, что обратился за помощью к турецким властям, и Интерполу, чтобы расследовать, кто причастен к поставкам зерна, которое пересекает турецкие территориальные воды. Последнее расследование Sky News также выявило партию зерна, которая, вероятно, поступила с оккупированных российскими войсками территорий Украины и была перенаправлена в один из турецких портов.
В ответ на обвинения министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара расследует сообщения о том, что украинское зерно было украдено Россией и отправлено в другие страны, включая Турцию: "Мы серьезно относимся к каждому обвинению и проводим расследование на основе предоставленной информации. В тех случаях, когда обвинялась Турция, в результате расследования выяснилось, что согласно записям, порт отправления судов и происхождение товаров были российскими".
Между тем в минувшие выходные во Всемирной продовольственной программе ООН объявили о том, что в связи с недостаточным финансированием, глобальной инфляцией и нарушением цепочек поставок пшеницы из-за войны в Украине сократят продовольственные рационы для населения Йемена, где голод грозит миллионам людей.
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