РФ вывозит из Украины зерно. ДНК-тесты помогут предотвратить его продажу

Великобритания предоставит технологические возможности для проведения ДНК-тестов, с помощью которых можно будет определить происхождение зерна, поставляемого Россией на мировые рынки. Это позволит выяснить, не идет ли речь об украденной Россией украинской пшенице. Соответствующую инициативу анонсировал в эфире Sky News 27 июня министр охраны окружающей среды Великобритании Джордж Юстис.

По его словам, инициатива предусматривает, что все зерно из России должно проходить проверку по установлению происхождения товара. Министр добавил, что это поможет предотвратить поступление незаконно вывезенного украинского зерна на мировые рынки. "Похоже, Россия крадет часть пшеницы со складов, и потому правительство Великобритании сделает доступной технологию, которой мы владеем, для проверки происхождения пшеницы", - сказал он.

Министр добавил, что Лондон сотрудничает с рядом других стран, в частности, с Австралией, чтобы не допустить на мировые рынки украденного в Украине урожая. "Можно проверить ДНК зерна, и у нас есть образцы украинского зерна. Мы над этим много работали...", - сказал чиновник.

Как будут проводить тесты

По данным СМИ, схожая технология ДНК-анализа уже используется для проверки происхождения древесины и может быть успешно применена для проверки зерновых. Однако для этого сначала должна быть создана база данных, которая включала бы образцы зерна из Украины и соседних стран - России, Беларуси и Молдовы. С получением этих образцов нужно успеть до начала сбора урожая этого сезона, который приходится на август-сентябрь.

Румынский порт Констанца, откуда осуществляется отправка украинского зерна, пока украинские порты заблокированы

По оценкам Юстиса, по меньшей мере 25 миллионов тонн урожая зерновых, предназначенных на экспорт, сейчас находится в украинских зернохранилищах из-за нехватки путей для вывоза. Он исключил участие британского флота в сопровождении украинских кораблей с зерном через Черное море. В то же время, по словам министра, Лондон делает все возможное для разблокирования экспорта украинского зерна. "Мы ищем, что мы можем сделать, чтобы помочь - отремонтировать железную дорогу, проверить сухопутный мост, чтобы можно было перевезти эту пшеницу", - добавил чиновник.

Лондон выделит на систему ДНК-тестирования 1,5 миллиона фунтов

В пресс-службе министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании в ответ на запрос DW уточнили, что, согласно намерениям правительства, на анонсированные министром процессы ДНК-тестирования будет выделено 1,5 миллиона фунтов стерлингов. "Это позволило бы мировым правительствам бороться с проблемой краденого зерна, сдерживая активность России и обеспечивая получение Украиной очень необходимого для нее дохода от любого выращенного ею зерна. Премьер-министр (Борис Джонсон. - Ред.) будет просить другие страны G7 присоединиться к этим усилиям", - говорится в официальном правительственном заявлении.

Зернохранилище в Нововоронцовке, вблизи Херсона, оккупированного российским военными

На Даунинг-стрит подчеркивают, что действия России вызывают цепную реакцию по всему миру, следствием чего является рост цен на энергоносители и продукты питания, а миллионы людей находятся на грани голода. В то же время, "Россия не только препятствует Украине в экспорте зерна, но и появляется все больше доказательств того, что Россия ворует зерно в Украине, переправляет его контрабандой через границу, чтобы продать и увеличить военный бюджет Путина", говорится в заявлении.

В Берлине также ранее заявляли, что Россия "совершенно сознательно" использует голод как орудие войны и берет в заложники весь мир. Российские власти, в свою очередь, отвергают все обвинения по этому поводу.

Госсекретарь США: "Достоверные данные", что РФ крадет украинское зерно

Вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину сообщалось о попытке России заработать на продаже незаконно изъятого в Украине зерна. Госсекретарь США Энтони Блинкен 7 июня заявил, что данные о том, что Россия крадет украинское зерно, "достоверны". В то же время газета The New York Times сообщила, что Вашингтон предупредил 14 стран, преимущественно африканских, о том, что Россия пытается отправлять покупателям за границу украденное украинское зерно.

Встреча глав МИД РФ и Турции в Анкаре 8 июня 2022 года

В мае украинская разведка сообщила, что российские войска вывозят украденный из Украины урожай на территорию России, в Крым и на сухогрузы в Средиземном море, откуда, скорее всего, переправляют его в Сирию. В начале июня украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что эта страна входит в список тех, кто покупает украденное Россией в Украине зерно. Дипломат добавил, что обратился за помощью к турецким властям, и Интерполу, чтобы расследовать, кто причастен к поставкам зерна, которое пересекает турецкие территориальные воды. Последнее расследование Sky News также выявило партию зерна, которая, вероятно, поступила с оккупированных российскими войсками территорий Украины и была перенаправлена ​​в один из турецких портов.

В ответ на обвинения министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара расследует сообщения о том, что украинское зерно было украдено Россией и отправлено в другие страны, включая Турцию: "Мы серьезно относимся к каждому обвинению и проводим расследование на основе предоставленной информации. В тех случаях, когда обвинялась Турция, в результате расследования выяснилось, что согласно записям, порт отправления судов и происхождение товаров были российскими".

Между тем в минувшие выходные во Всемирной продовольственной программе ООН объявили о том, что в связи с недостаточным финансированием, глобальной инфляцией и нарушением цепочек поставок пшеницы из-за войны в Украине сократят продовольственные рационы для населения Йемена, где голод грозит миллионам людей.

Смотрите также:

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Поход в магазин стал дороже В Германии потребители возмущаются растущей стоимостью жизни. Вторжение России в Украину и вызванные им санкции Запада против РФ сыграли в этом решающую роль. Последний раз уровень инфляции в стране, сопоставимый с мартовским 2022 года, наблюдался в ФРГ в 1981 году. Федеральное правительство хочет в течение месяцев ввести эмбарго на поставки угля из РФ, но медлит с запретом на импорт газа и нефти.

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Очереди на заправках в Кении Последствия войны в Украине ощущаются и в Найроби: здесь образуются длинные очереди на бензоколонках. Топливо становится дефицитным и дорогим. Усугубляет ситуацию продовольственный кризис.

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Растущие цены на хлеб в Турции Россия - один из крупнейших в мире производителей пшеницы. Одним из следствий введенного РФ запрета на экспорт зерна стал рост цен на хлеб в Турции. Это - наглядный пример того, как международные санкции разрывают цепочки поставок. К крупнейшим экспортерам пшеницы относится и Украина. Однако в условиях войны корабли с зерном из этой страны не могут покинуть черноморские порты.

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Взлет цен на пшеницу в Ираке Этот рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля. И в Ираке цены на пшеницу после вторжения России в Украину резко выросли: ведь на обе воюющие страны приходится не менее 30 процентов мирового объема торговли этим злаком. Ирак до сих пор сохранял нейтралитет, но плакаты, выражающие поддержку Путину, теперь в стране запрещены.

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Протесты в Перу На фото изображены волнения в столице Перу Лиме. Продолжающиеся там с начала апреля протесты направлены, в частности, против роста цен на продовольствие, топливо и удобрения, усугубившегося на фоне войны в Украине. 5 апреля президент страны Педро Кастильо был вынужден ввести комендантский час, однако отменил его уже через сутки, после чего протесты продолжились.

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Кризисная ситуация в Шри-Ланке В Шри-Ланке тоже идут демонстрации: люди выражают свое недовольство повышением стоимости жизни, нехваткой топлива и отключениями электроэнергии. В начале апреля протестующие даже пытались взять штурмом резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Последний объявил чрезвычайное положение и обратился к Индии и Китаю за помощью в поставках необходимых ресурсов.

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Шотландцы возмущены ростом цен на продукты и отопление В Шотландии также проходят демонстрации против роста цен на продукты питания и энергоносители. В знак протеста против повышения стоимости жизни профсоюзы организовали выступления по всей Великобритании. "Брекзит" стал причиной роста цен во многих сферах жизни. Ожидается, что война в Украине усугубит этот эффект.

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Сколько теперь стоит эта рыба? Британцы опасаются за свое любимое национальное блюдо. Ежегодно в королевстве съедают около 380 миллионов порций рыбы с картофелем (Fish & Chips). Однако из-за жестких санкций сейчас растут цены на белую рыбу, растительное масло и энергоносители. В феврале 2022 года инфляция в Великобритании по сравнению с тем же месяцем прошлого года составила 6,2%.

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Война как шанс для экономики? Торговец в нигерийском Ибафо расфасовывает муку для перепродажи. Нигерия уже давно хочет снизить потребности в импорте продовольствия и сделать свою экономику более устойчивой и в других областях. Можно ли расценивать войну как шанс для экономики? Алико Данготе, самый богатый человек Нигерии, недавно открыл крупнейший в стране завод по производству удобрений и теперь надеется на спрос. Автор: Клаудиа Ден

